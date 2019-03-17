Убитые в мечетях Крайстчерча - кем были эти люди?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Новозеландцы оплакивают погибших в результате нападения на мечети

Число погибших при нападении на две мечети в Новой Зеландии увеличилось до 50 человек.

Проводится опознание, официального списка жертв еще нет. Но уже ясно, что речь идет о людях из многих стран, искавших пристанище в Новой Зеландии.

Судьба многих до сих пор не известна. Вот несколько погибших, о судьбе которых рассказали их родственники.

Мукад Ибрагим, три года

Более суток никто не знал, что случилось с трехлетним Мукадом, который был в мечети "Аль-Нур" на Динс-авеню во время нападения. Он был там вместе с отцом и старшим братом Абди.

Родственники долго искали его по больницам, но не смогли найти.

В новозеландской прессе появились сообщения, что он погиб на руках отца, который был ранен и притворялся мертвым. Старшему брату удалось сбежать и выжить.

Полиция подтверждает, что как минимум один ребенок погиб, многие дети получили ранения. Власти не называют имен.

Местная школа подтвердила, что не менее двух учеников не пришли на занятия.

Дауд Наби, 71 год

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дауд Наби был одним из лидеров местной афганской общины

Дауд Наби был одним из первых, о чьей гибели было объявлено официально.

Он родился в Афганистане, вместе с семьей бежал в Новую Зеландию в 1980-х после советского вторжения.

Наби был инженером. Как сообщается, обожал автомобили старых марок. Когда ушел на пенсию, стал одним из лидеров местной афганской общины и защитникам мигрантов из других стран.

Насколько известно, когда в мечеть ворвался вооруженный человек, Дауд Наби бросился вперед, чтобы своим телом защитить остальных от пуль.

Его сын Омар сказал в интервью Эн-би-си: "Откуда бы вы ни были, из Палестины, Ирака или Сирии, он был первым, кто мог протянуть руку помощи".

Сайяд Милн, 14 лет

Сайяд Милн хотел стать футболистом, когда вырастет.

В пятницу он был в мечети "Аль-Нур" вместе с матерью. Как сказал новозеландским СМИ его отец, ему пока официально не сообщили, что Сайяд погиб. Но он знает, что это так, так как другие видели его тело.

"Я помню его малышом, которого я почти потерял, когда он только родился... Храбрый маленький солдат. Это так тяжело… видеть, как его только что застрелил тот, который не думал ни о ком и ни о чем, - сказал отец погибшего. - Я знаю, где он сейчас. Я знаю, что он упокоился с миром".

Его сводная сестра Брайди Хенри сказала журналистам, что Сайяда видели "лежащим окровавленным на полу мечети, истекающим кровью из нижней части тела".

"Он был обычным, типичным новозеландским мальчиком", - сказала она.

Наим Рашид, 50 лет

Наим Рашид приехал в Новую Зеландию из города Абботтабад в Пакистане. В Крайстчерче он работал учителем.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Наим Рашид со своим сыном на фото, сделанном несколько лет назад

В видеозаписи нападения на мечеть "Аль-Нур" видно, что в какой-то момент он пытается остановить стрелка.

Наим Рашид был тяжело ранен. Его доставили в больницу. Позже министрество иностранных дел Пакистана подтвердило его смерть.

Его брат Хуршид Алам говорит, что после просмотра видео гордится тем, как вел себя Наим Рашид. "Он был смелым человеком, и я слышал от нескольких людей, которые видели это… Они сказали, что ему удалось спасти несколько жизней, пытаясь остановить этого парня", - рассказал Хуршид Алам в интервью Би-би-си.

"Это все равно шок для нас, хотя он стал героем... Мы им гордимся, но мы его потеряли. Это как если бы вам отрезали конечность", - сказал он.

По данным МИД Пакистана, Наим Рапшид будет похоронен в Крайстчерче, а не в своем родном городе.

Талха Рашид, 21 год

Талха Рашид был старшим сыном Наима Рашида. Ему было 11 лет, когда семья переехала в Новую Зеландию.

Его гибель подтверждает министерство иностранных дел Пакистана.

Правообладатель иллюстрации Amna Sardar Image caption Талха Рашид с отцом несколько лет назад

Его друзья говорят, что Талха Рашид недавно нашел хорошую работу и собирался вскоре жениться.

"Несколько дней назад я говорил с Наимом Рашидом, и он мне сказал, что хочет привезти Талху в Пакистан и организовать его женитьбу, - сказал дядя Талхи, который живет в Пакистане в городе Лахор. - Но вместо этого мы сейчас заняты тем, чтобы вернуть их тела в Пакистан".

Еще один сын Наима Рашида был ранен, он находится в больнице.

Фархад Ахсан, 30 лет

Гражданин Индии Фархад Ахсан переехал в Новую Зеландию из города Хайдерабад 10 лет тому назад и работал инженером-электриком.

Он был женат, в семье двое детей - трехлетняя дочь и полугодовалый мальчик.

Его брат Кашим сказал Би-би-си, что новозеландские власти сообщили семье о его гибели.

"Никто не мог представить, что в Новой Зеландии, такой мирной стране, может произойти нечто подобное", сказал в интервью Би-би-си отец погибшего Саидуддин.

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Хосне Ара, 42 года

Бангладешские дипломаты в Новой Зеландии сообщают, что трое граждан их страны погибли в Крайстчерче. Они не сообщают других деталей.

Некоторые родственники людей, которые были в двух мечетях, общались с журналистами.

Насколько известно, Хосне Ара была в женской части мечети, когда услышала стрельбу. Ее муж Фарид Уддин пользуется креслом-коляской, он был в мужской части.

"Как только услышала стрельбу, она бросилась спасать мужа, но ее настигли пули, и она была убита", - рассказал ее племянник бангладешской газете New Age. Как сообщается, ее муж выжил.

Халед Мустафа

Группа "Сирийская солидарность" в Новой Зеландии сообщает, что Халед Мустафа был убит в мечети "Аль-Нур".

Правообладатель иллюстрации SSNZ Image caption Халед Мустафа бежал из Сирии

Халед Мустафа бежал из Сирии из-за войны, в 2018 году он и его семья прибыли в Новую Зеландию, которую они считали безопасной страной.

Один из его несовершеннолетних сыновей числится пропавшим без вести. Еще один сын получил тяжелые ранения и перенес операцию.

Амджад Хамид, 57 лет

Амджад Хамид - врач. Его никто не видел с момента нападения на мечеть, где он молился каждую пятницу.

Его родственники сказали новозеландским журналистам, что проверили больницу и другие места, где он мог бы оказаться, но так его и не нашли. Семья считает, что он погиб.

"Это ужасно… мы надеялись на лучшую жизнь и для наших детей", - сказала его жена. По ее словам, муж был очень добрым человеком.

Они переселились в Новую Зеландию 23 года назад. У них двое сыновей. Доктор Хамид специализировался на сердечно-дыхательных заболеваниях.

"Эта страна должна была быть безопасной. Новая Зеландия навсегда станет другой", - уверен его сын Хусам Хамид.

Гражданин Афганистана, имя и возраст не известны

Афганская ассоциация Новой Зеландии сообщает, что подтверждена гибель еще одного афганца (кроме Дауда Наби). Пока не известно ни имя, ни возраст этого человека.

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Хуссейн аль-Умари, 35 лет

Каждую пятницу Хуссейн аль-Умари сначала ходил в мечеть, а затем шел в дом родителей на ужин.

Последний раз он разговаривал с родителями в четверг. Он радовался, что они купили себе новый автомобиль.

Его родители переехали в Новую Зеландию в 1990-е годы из Объединенных Арабских Эмиратов. Они ничего не знают о судьбе сына после нападения на мечеть.

По их словам, он был хорошим парнем, который "всегда старался помочь людям".

Лилик Абдул Хамид, возраст не известен

Лилик Абдул Хамид, также известный как Мухаммед Абдул Хамид, стал первым индонезийцем, чья смерть была подтверждена.

В момент нападения в двух мечетях находились еще семь граждан Индонезии.

Как сообщил посол Индонезии в Новой Зеландии Тантови Яхья, пятеро из них сообщили, что живы.

Четверо граждан Пакистана

Министерство иностранных дел Пакистана сообщает о гибели еще четверых граждан: Сохаила Шахида, Саида Джахандада Али, Саида Ариба Ахмеда и Махбуба Харуна. Их возраст пока не установлен.

Еще трое пакистанцев пока считаются пропавшими без вести.

Четверо граждан Египта

Министерство труда и иммиграции подтвердило гибель четырех человек.

В "Фейсбуке" министерство сообщает, что погибли Мунир Сулейман, Ахмад Гамалуддин, Абдель Гани, Ашраф аль-Мурси и Ашраф аль-Масри.

Четверо граждан Иордании

Министерство иностранных дел Иордании сообщило о гибели четверых граждан, но не сообщило никаких других подробностей.

Еще четверо иорданцев были ранены и находятся в больнице.

Среди пропавших без вести - граждане Иордании, Индии, Пакистана, Бангладеш, Афганистана, Фиджи и Саудовской Аравии.