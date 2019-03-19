Самые дорогие и самые дешевые города мира по версии Economist

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Париж регулярно входит в первую десятку рейтинга с 2003 года, оставаясь "невероятно дорогим местом для жизни"

Самыми дорогими городами мира, по версии британского журнала Economist, в 2019 году стали Сингапур, Париж и Гонконг.

Впервые за 30-летнюю историю составления рейтинга Economist Intelligence Unit, первое место списка разделили сразу три города. При этом Сингапур оказался единственным городом в рейтинге, сохранившим свои прошлогодние позиции.

Париж, который в прошлом году занимал второе место, поднялся на первое и оказался одним из четырех европейских городов, попавших в топ-10 списка.

Одна из авторов отчета Роксана Славчева говорит, что Париж регулярно входит в первую десятку рейтинга с 2003 года, оставаясь "невероятно дорогим местом для жизни".

Всего в рейтинге представлены 133 города. В первую десятку самых дорогих вошли также Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес (последние два города разделили десятое место).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сингапур оказался единственным городом в рейтинге, сохранившим свои прошлогодние позиции

Тель-Авив пять лет назад занимал только 28-ю строчку рейтинга, а сейчас вошел в топ-10 и оказался на одном месте с Лос-Анджелесом. Отчасти этот рост объясняется тем, что израильская валюта - шекель - выросла в цене. Также в Тель-Авиве расходы на транспорт в среднем на 64% выше, чем в Нью-Йорке.

Лондон оказался на 22-й строке рейтинга - вместе с Мельбурном и Миланом. Москва в рейтинге за год опустилась на 16 позиций и заняла 102-е место.

Составители рейтинга оценивали стоимость жизни в разных городах, сравнивая цены на базовые товары и услуги - например, учитывалось, сколько стоит в городе хлеб и в какую цену обойдется стрижка. Цены в разных городах сравнивались с нью-йоркскими, которые служили в этом случае критерием для оценки стоимости жизни.

К примеру, средняя стоимость женской стрижки в Париже составляет 119,04 доллара. В Цюрихе такая стрижка будет стоить 73,97 доллара, а в Осаке - 53,46 доллара.

"В европейских городах, как правило, дорогое жилье, дорогие услуги, дорого обходятся отдых и развлечения", - говорит Роксана Славчева.

Десятка самых дорогих городов мира

(В этом рейтинге нет некоторых позиций [например, 2,3,6 строк], поскольку в ряде случаев сразу несколько городов, где стоимость жизни оказалась фактически одинаковой, были помещены на одну позицию)

1. Сингапур (Сингапур)

1. Париж (Франция)

1. Гонконг (Китай)

4. Цюрих (Швейцария)

5. Женева (Швейцария)

5. Осака (Япония)

7. Сеул (Южная Корея)

7. Копенгаген (Дания)

7. Нью-Йорк (США)

10. Тель-Авив (Израиль)

10. Лос-Анджелес (США)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каракас оказался на этот раз самым дешевым городом в мире

Инфляция и колебания курса национальных валют привели к тому, что стоимость жизни в крупных городах ряда стран значительно снизилась. Так, города Аргентины, Бразилии, Турции, Венесуэлы переместились на более низкие строки рейтинга из-за падения стоимости национальных валют.

В Венесуэле инфляция за минувший год составила около 1 000 000%, а столица страны - Каракас - оказалась на самой последней строке рейтинга, то есть самым дешевым городом для жизни в мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каракас оказалась на самой последней строке рейтинга

На предпоследней строке рейтинга - столица Сирии Дамаск.

Авторы доклада отмечают, что в целом число городов, где жизнь стала значительно более дешевой, увеличилось - в основном из-за политических и экономических потрясений в ряде стран.

Десять самых дешевых городов мира

1. Каракас (Венесуэла)

2. Дамаск (Сирия)

3. Ташкент (Узбекистан)

4. Алматы (Казахстан)

5. Бангалор (Индия)

6. Карачи (Пакистан)

6. Лагос (Нигерия)

7. Буэнос-Айрес (Аргентина)

7. Ченнаи (Индия)

8. Нью-Дели (Индия)