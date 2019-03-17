Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент назвал демонстрантов "фашистами, хулиганами и преступниками"

Сербская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать многотысячную акцию протеста, участники которой блокировали резиденцию президента страны Александра Вучича в Белграде.

Протестующие, требующие независимости СМИ и свободных выборов, скандировали: "В отставку!". Сам президент, комментируя протестные выступления, заявил, что не боится демонстрантов и не собирается уступать их давлению.

Несмотря на то что акции сербской оппозиции носят в основном мирный характер, в субботу толпа двинулась на штурм здания, которое занимает государственный телеканал.

Сейчас Вучич обещает привести Сербию в Европейский Союз, несмотря на то что в недавнем прошлом придерживался националистических взглядов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие столкнулись с полицией у стен резиденции президента

Что произошло в воскресенье?

Специальные подразделения полиции вступили в столкновение с протестующими, собравшимися возле столичной резиденции сербского лидера, и применили слезоточивый газ.

При этом из толпы раздавались свист и выкрики "С ним покончено!" - под этим лозунгом в октябре 2000 года участники оппозиционного движения свергли тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Мы умрем, умрем, но скинем тебя" - плакат в руках у одного из участников воскресной акции протеста в Белграде

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Огромная толпа собралась в субботу у стен общественной телерадиокомпании "Радио и телевидения Сербии"

В 2001 году арестованного Милошевича перевели в Гаагу, где он предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях.

В 2006 году Милошевич был найден мертвым в своей камере, не дожив до окончания судебного процесса.

В воскресенье один из оппозиционных активистов Борко Стефанович, обращаясь к собравшимся, заявил: "Мы продолжим блокаду резиденции президента и не уйдем до тех пор, пока наши требования не будут выполнены - или пока мы не получим твердых гарантий их выполнения".

Демонстранты стали собираться у резиденции Вучича в тот момент, когда из этого здания велся прямой эфир выступления президента, посвященного субботним событиям.

"Сербия - демократическая страна, где уважают закон и правопорядок, и Сербия сможет адекватно отреагировать на происшедшее", - заявил Вучич, назвав протестующих "фашистами, хулиганами и преступниками".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Вучич занимает пост президента Сербии с 2017 года

"Они считают, что, раз им удалось собрать тысячу человек, то они имеют право решать судьбу страны", - добавил Вучич, сильно приуменьшив реальное число участников протестных акций.

После выступления президента толпы людей двинулись от резиденции главы государства к главному отделению полиции города, требуя освобождения тех, кто был арестован у здания Радио и телевидения Сербии (РТС) накануне в субботу. Прибыв туда, они вновь оказались в окружении полицейских кордонов.

Как начались протесты?

В ноябре прошлого года было совершено нападение на лидера движения "Левые сербы" Борко Стефановича - он был избит группой неизвестных молодых людей. Фотографии Стефановича в окровавленной одежде облетели сербские СМИ и вызвали волну протестов в Белграде.

Лидеры оппозиции возложили вину за это и другие нападения на президента Вучича, обвинив его в возврате к авторитарному стилю правления, напоминающему эпоху Милошевича.

Вучичу также ставятся в вину возрождение в стране национализма и распространение атмосферы ненависти к инакомыслящим.

Кто возглавляет протест?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер ульраправой партии "Двери" Боско Обрадович - одна из самых ярких фигур протестного движения Сербии

В настоящий момент одной из самых ярких фигур оппозиционного протестного движения является Боско Обрадович - лидер крайне правой партии "Двери". Он был в числе тех, кто штурмовал здание общественной телекомпании РТС в субботу.

По словам Обрадовича, единственным требованием демонстрантов, собравшихся у здания "Радио и телевидения Сербии" была организация прямого эфира с участием представителей и организаторов протестного движения, без официальных политиков.

В ответ президент Вучич назвал Обрадовича фашистом.