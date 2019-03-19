Как британское правительство распространяло фейки в годы холодной войны

Image caption ДИИ сфабриковал документ Всемирной организации демократической молодежи

Во время холодной войны британское правительство подделывало документы, создавая "фейковые новости", говорится в рассекреченных документах.

За пропаганду в британском министерстве иностранных дел отвечал департамент информационных исследований (ДИИ).

В течение 30 лет он предоставлял информацию журналистам. Кроме того, департамент сформировал собственное новостное агентство.

С начала 2019 года почти 2 тысячи документов департамента были переданы в Национальный архив.

"Штампы холодной войны"

Документы относятся преимущественно к началу 1960-х, то есть пику деятельности ДИИ. В тот период в нем работало от 400 до 600 человек, рассказал автор книги "Секретная пропагандистская война Британии" Пол Лашмар.

В 1978 году Лашмар вошел в команду журналистов, которая первой рассказала о существовании департамента информационных исследований. По его словам, только сейчас стала доподлинно понятна роль этого пропагандистского отдела в создании сфабрикованных документов.

ДИИ финансировался посредством так называемого "секретного голосования", которое подразумевало возможность использования бюджетных средств без необходимости тщательной проверки со стороны парламента.

Основная деятельность ДИИ осуществлялась за пределами Британии, но информация также предоставлялась находившимся в Лондоне научным сотрудникам и корреспондентам.

Image caption Берлинская стена была одним из самых ярких символов холодной войны

Среди рассекреченных документов есть список журналистов, которым в департаменте доверяли. В 1960 году к таковым относился Нил Ашерсон - на тот момент молодой репортер из газеты Observer. Перед ДИИ за него поручился Эдвард Крэншоу, специализировавшийся на СССР.

"Меня привели в один из лондонских клубов, я замечательно пообедал в компании Эдварда и еще одного мужчины, - вспоминает Ашерсон. - Они посмотрели на меня, оценили, а затем мне дали возможность получать новостной бюллетень с "продуктом" о Восточной Европе".

Информация департамента доставлялась из рук в руки и считалась секретной. Однако вскоре Ашерсон понял, что она совершенно бесполезна, потому что она содержала неактуальные устаревшие новости.

Он пришел к выводу, что содержащийся там анализ был сделан по-детски и с многочисленными штампами холодной войны, и никогда не использовал ту информацию в работе.

Расовая дискриминация

По словам Пола Лашмара, сотрудникам ДИИ нравилось вести игру с противоборствующей стороной.

Одним из проектов пропагандистского отдела стал сфабрикованный пресс-релиз с пресс-конференции Всемирной федерации демократической молодежи (международной молодежной организации левого толка, штаб-квартира которой находится в Будапеште).

В 1963 году в заголовки новостей попали африканские студенты, проходившие учебу в Болгарии. Многие из них покинули страну, назвав причиной расовую дискриминацию. ДИИ решил воспользоваться этим, чтобы вызвать в мире волну возмущения против восточного блока.

На подделанном фирменном бланке молодежной организации департамент распространил пресс-релиз, который попал в газеты и к политологам. Печатные копии документа отослали в Венгрию британской дипломатической почтой, поэтому, когда они были отправлены получателям, на конвертах были местные почтовые марки.

В пресс-релизе, который был полностью перепечатан новостным агентством на Занзибаре, говорилось, что африканцы, "выходящие из темных джунглей бедности, не научены тому, что еда, бензин и одежда не достаются бесплатно".

Африканские студенты были вне себя от ярости. Союз нигерийских студентов заявил, что эта декларация является проявлением идеологии превосходства белых.

Через некоторое время Всемирная федерация демократической молодежи заявила, что документ подделан.

Троцкисты в Ислингтоне

Большая часть деятельности ДИИ была сосредоточена на международных новостях, но изредка он брался и за информацию, связанную с Британией.

В 1962 году за помощью обратился член парламента Джерри Рейнольдс, представлявший лондонский район Северный Ислингтон.

Он опасался, что власть в ячейке лейбористской партии в его районе захватывает хорошо организованная группа экстремистов-мятежников левого толка, скорее всего, троцкистов. Он хотел, чтобы ДИИ собрал какую-нибудь информацию об этих людях.

Image caption Поддельный выпуск газеты Times, напечатанный в Северной Корее

Департамент обратился к службам безопасности, которые сообщили, что "мятежница" Дороти Хэйвард в 1947 году состояла в рядах революционной коммунистической партии, Сидней Любин в 1951 году поддержал коммуниста, участвовавшего на выборах в местный совет управления, а Фрэнсис Дюнн распространяла бюллетень троцкистов.

Полученная информация была весьма скудной, написал сотрудник ДИИ, из слов которого можно понять, что он ожидал обнаружить более интересный компромат на активистов. Он все же передал полученные данные Рейнольдсу, который представлял район в парламенте до 1969 года.

Доподлинно неизвестно, что случилось с людьми, попавшими в список ДИИ.

Плакат-фейк

Из рассекреченных документов становится понятно, что департамент несколько раз подделывал и распространял официальные заявления Международного института мира, расположенного в Вене.

Также ДИИ сфабриковал постеры международного союза студентов, заменяя аббревиатуру США на китайские иероглифы, после чего плакаты, направленные против американской ядерной программы, превратились в антикитайские.

Только теперь фейки ДИИ впервые были официально рассекречены.

В годы своей деятельности департамент настаивал, что занимается разоблачением документов, сфабрикованных коммунистическими странами. Известно, что их было много: однажды лидеры африканских стран получили поддельный документ от имени британского правительства.

В Северной Корее и ГДР процесс фабрикации принял промышленный масштаб, говорится в рассекреченных документах.

"Может ли демократическая страна тайно создавать фейки и сфабрикованную информацию? Нет. Если в тоталитарных странах люди занимаются манипуляциями, это не значит, что нам нужно брать с них пример", - считает Лашмар.