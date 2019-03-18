Нападения в Крайстчерче: соцсети пытаются удалить видео убийств

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн: социальные сети еще должны ответить на некоторые вопросы

В первый же день после нападения на мечети в Новой Зеландии из "Фейсбука" было удалено более 1,5 млн копий видео, снятого нападавшим. Как сообщает руководство соцсети, 1,2 млн копий были заблокированы во время загрузки. Удалялись и отредактированные версии.

Другие соцсети, в том числе "Твиттер" и YouTube, также отслеживали и удаляли копии видео, загруженные пользователями.

Газета Washington Post сообщает, что, по ее сведениям, клипы и повторные публикации этого видео распространяются на YouTube со скоростью примерно раз в секунду.

Распространение или хранение

15 марта 50 человек погибли и десятки были ранены в ходе вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что крупнейшие соцсети еще должны ответить на некоторые вопросы по поводу того, как они отреагировали на произошедшее в Новой Зеландии.

"Очевидно, что эти социальные медиа-платформы охватывают огромную аудиторию, - сказала она. - Это проблема, которая выходит далеко за границы Новой Зеландии".

Spark NZ, крупнейшая телекоммуникационная компания Новой Зеландии, заявила агентству Рейтер, что она перекрыла доступ к десяткам сайтов, распространявших видео об этих нападениях.

Полиция Новой Зеландии предупредила, что распространение или хранение этого материала в стране является преступлением.

В Новой Зеландии перед судом предстал 18-летний подозреваемый, он обвиняется в распространении прямой трансляции нападения. В случае признания виновным ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Беспрецедентный поток

Представитель YouTube заявил, что количество видео, связанных с трагедией в Крайстчерче, было беспрецедентным как по масштабу, так и по скорости распространения.

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Он добавил, что компания использует технические инструменты и своих сотрудников для предотвращения распространения на сайте контента, содержащего насилие или шокирующие сцены.

Reddit запретил дискуссионный форум на своем сайте под названием "watchpeopledie" ("Смотри как люди гибнут"), на котором появлялось видео нападений в Крайстчерче. Это квалифицировалось как размещение контента, провоцирующего или прославляющего насилие.

Сайт сообщил, что удаляет все посты со ссылками на видео и обратился к пользователям с просьбой сообщать, если кто-то загружает подобный материал.

Профили и гифки

Компания Valve, управляющая игровой сетью Steam, также заявила, что удалила более ста постов, восхвалявших напавшего на мечети.

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Некоторые пользователи изменили свои профили, чтобы включить имя или портрет стрелявшего, другие же использовали гифки нападений на своих страницах.

Неспособность соцсетей прекратить распространение видео в Новой Зеландии имела и другие последствия.

Лотерейная компания Lotto NZ сообщила, что убрала всю рекламу с сайтов соцсетей, и банк ASB Bank заявил, что рассматривает аналогичный шаг.

Отраслевые организации, представляющие рекламодателей, выступили с заявлением, в котором спрашивали своих клиентов о том, хотят ли те ассоциироваться с платформами, не несущими ответственности за распространяемый контент.

"События в Крайстчерче вызывают вопрос: если владельцы этих сайтов способны нацеливать рекламу на нужных потребителей за микросекунды, почему нельзя применить ту же технологию для предотвращения трансляции такого контента в прямом эфире?" - заявили представители рекламодателей.