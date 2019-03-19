Марлен Хуциев. Главные фильмы и борьба за Союз кинематографистов

Марлен Хуциев пришел в кино практически сразу после войны, закончил режиссерский факультет ВГИКа.

Сам он на фронт не попал из-за проблем со здоровьем, но к теме войны так или иначе обращался почти во всех своих работах.

В 1953-1958 годах Хуциев работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии им. Горького, с 1965 года - на киностудии "Мосфильм".

Русская служба Би-би-си рассказывает о самых ярких работах мастера.

Но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога

Все началось с заводской мелодрамы "Весна на Заречной улице" (1956 год), ставшей своего рода обещанием снимать новые фильмы. Последний кадр фильма, слово "Конец" и многоточие обещают продолжение, и оно последовало, Хуциев продолжил снимать кино.

Фильм о любви школьной учительницы и сталевара стал лидером кинопроката, его посмотрели более 30 миллионов зрителей. Не менее популярна была и заглавная песня из фильма в исполнении Николая Рыбникова: "Когда весна придет, не знаю, придут дожди, сойдут снега, но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога".

"Два Федора". Большой и маленький

В 1958 году на экраны вышел фильм с Василием Шукшиным и Тамарой Семиной в главных ролях. Лента о вернувшемся с фронта большом Федоре, встретившем своего тезку, беспризорника Федю. У Феди семью отняла война. Фильм о том, как сохранить семью, доверие, фильм о детском одиночестве и о победившей его любви.

Оператором фильма стал фронтовик и будущий режиссер Петр Тодоровский.

"Застава Ильича"

Картину "Застава Ильича" нещадно резали, были убраны непостановочные сцены выступлений поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Булата Окуджавы на творческом вечере в Политехническом музее, ее раскритиковал сам Хрущев. На экраны фильм вышел под названием "Мне двадцать лет". В этом фильме свою единственную роль в кино сыграл актер Валентин Попов.

Премьера авторского варианта фильма состоялась спустя более 20 лет после окончания съемок, в 1988 году.

Фильм о любви, молодости и поиске жизненного пути стал одним из символов оттепели.

"Июльский дождь"

Image caption Исполнителями главных ролей в фильме стали Евгения Уралова и Александр Белявский

Фильм "Июльский дождь", еще одна лента 60-х. И снова любовь, герой с военным прошлым (его сыграл Юрий Визбор), поиски себя и разрыв.

Герои фильма - как будто повзрослевшие герои предыдущей ленты "Застава Ильича". По мнению литературоведа Александра Гениса, фильм по технике близок к кинематографу французской новой волны, особенно ранним работам Трюффо.

"Эти длинные планы, положенные, как было модно в то время для значительности, на музыку Баха […], обладают некоей кинематографической магией, которая, впрочем, пропадает всякий раз, когда герои открывают рот. "Июльский дождь" не похож на обычный рассказ, скорее это зарисовки, очерки, наброски. Здесь нет ничего обязательного, ничего необходимого. Камера легко отвлекается от истории ради введения посторонних линий, ради интересного лица или интерьера".

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"Обязательно посмотрите этот фильм, - писал режиссер Иван Дыховичный. - Совершенно несоветская картина, сделанная удивительно талантливым художником и потрясающим режиссером. Он умел снимать реальность времени так остраненно и так убедительно, что ни соцреализм, ни любое другое течение даже близко не подошло к тому, что удалось сделать Марлену Хуциеву".

И финальная документальная сцена как пророчество на многие годы вперед: встреча фронтовиков у Большого театра, на традиционном месте сбора бывших однополчан.

"Послесловие"

"Послесловие" - необычный для своего времени фильм-диалог, в котором всего два героя, тесть и зять. Ростислав Плятт и Андрей Мягков. В титрах фильма указаны только они, герои эпизодов в титрах не упомянуты.

Фильм о встрече двух абсолютно чужих друг другу людей, которые вдобавок и не пытаются понять друг друга.

Вот что писал о фильме сам Хуциев: "О чем он? Мне всегда трудно выразить суть своей работы сжатой формулой. [...] Я хотел столкнуть в фильме двух людей. Дело вовсе не в том, что они - представители разных поколений, возрастов. Они стоят на различных жизненных позициях, вот что самое важное".

Конфликт в Союзе кинематографистов

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В 2008 году в российском Союзе кинематографистов произошёл раскол. На VII съезде 19 декабря его новым председателем был избран Марлен Хуциев.

Никита Михалков, возглавлявший союз с 1997 года, не согласился с решением декабрьского съезда: назвал его незаконным, мотивируя это тем, что выборы делегатов проходили с нарушениями, а на форуме не было кворума для принятия решений.

Был собран чрезвычайный внеочередной съезд Союза кинематографистов, который переизбрал Михалкова председателем. Большинство делегатов декабрьского съезда во внеочередном мероприятии участия не принимали.

По требованию Михалкова сразу было принято решение об исключении из Союза кинематографистов секретаря СК и председателя Гильдии киноведов и кинокритиков Виктора Матизена, что вызвало скандал.

Многие кинематографисты почувствовали себя оскорблёнными таким вмешательством и пренебрежением их выбором и обжаловали решения чрезвычайного съезда в судебном порядке. Однако суд обжалование отклонил. Позднее Хуциева вывели из членов ученого совета ВГИКа.

Впоследствии в интервью "Радио Свобода" Хуциев говорил о Михалкове: "Вообще он режиссер хороший. К сожалению, когда он начинает конъюнктурить, выглядит значительно хуже. "Неоконченная пьеса" - это замечательная картина. "Раба любви" сделана очень здорово. Немножко однообразно этот бесконечный показ кинопроцесса: все понятно, а там еще продолжается. Но это хорошая картина по фактуре, по всему. [...] Не то что помирились, я никогда до этого с ним не дружил. Никакого у нас с ним нет контакта".