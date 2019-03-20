Как стать счастливым. Пять простых упражнений

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Счастью надо учиться, говорит психолог Лори Сантос

20 марта отмечается Международный день счастья. Но даже если вы в этот день никакого счастья не испытываете - не отчаивайтесь, поскольку вообще-то этому можно научиться.

По мнению Лори Сантос, профессора психологии из Йельского университета в США, для того, чтобы стать счастливым, человеку нужно тренироваться точно так же, как музыкантам и спортсменам надо тренироваться для того, чтобы преуспеть.

"Чувство счастья не приходит само по себе, надо учиться испытывать его", - говорит Сантос.

И она знает, о чем говорит - ее курс "Психология и счастливая жизнь" считается самым популярным среди студентов за всю 317-летнюю историю университета. Так, в прошлом году на него записалось рекордное число студентов - 1200 человек.

"Наука доказала, что для достижения счастья надо прилагать сознательные усилия, а это непросто и требует времени", - говорит Лори Сантос.

Она разработала пять упражнений, которые направлены на достижения счастья.

1. Составьте список жизненных удач

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Надо уметь быть благодарным за подарки судьбы

Сантос предлагает студентам в течение недели каждый вечер записывать в дневник события, которые заставляют их чувствовать, что день прожит не напрасно. Таким образом, возникает список вещей, за которые человек благодарит судьбу.

"Возможно, это слишком просто, но мы видели, что студенты, которые регулярно делают такое упражнение, чувствуют себя счастливее", - говорит она.

2. Спите больше и крепче

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Здоровый сон не просто так называют здоровым

Задача - спать по восемь часов каждый день в течение недели. По словам Сантос, оказалось, что эта цель - самая труднодостижимая для студентов.

"Нам известно, что хороший, длительный сон уменьшает риск депрессии и улучшает настроение в целом", - говорит профессор.

3. Медитируйте

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медитировать можно практически где угодно

Сантос рекомендует не менее 10 минут в день проводить в медитации. Она говорит, что в студенческие годы медитация помогала ей справляться со стрессом.

А теперь она знакомит своих студентов с результатами нескольких исследований, которые свидетельствуют о том, что медитация и другие приемы концентрации внимания повышают уровень счастья.

4. Больше общайтесь с близкими и друзьями

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Больше проводите времени с родными и близкими - желательно на природе

Как говорит психолог, все больше научных работ подтверждают, что общение с родственниками и друзьями улучшает настроение и фактически делает людей счастливее.

На языке психологии это называется "здоровыми межперсональными отношениями и социальными связями". Если они есть в вашей жизни, то шансы на ощущение благополучия значительно возрастают.

Добиться этого нетрудно, говорит Сантос. Надо просто жить моментом и стараться прочувствовать ценность общения с близкими людьми и важность того, что свое время вы уделяете именно им.

Вообще концепция времени очень важна для чувства счастья. "Мы часто связываем понятие благосостояния с количеством денег, - говорит Сантос. - Однако научные данные показывают, что на самом деле важно то, сколько времени у нас есть".

5. Меньше сидите в социальных сетях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Забудьте о смартфоне

Социальные сети порождают ложное ощущение счастья, утверждает Сантос, и очень важно противостоять этому.

"Последние данные свидетельствуют, что люди, которые регулярно используют такие сети как "Инстаграм", не столь довольны жизнью, как люди, которые менее активно пользуются ими", - говорит Сантос.

Так что всё просто: если вы хотите быть счастливым человеком, достаточно быть благодарным судьбе, больше спать, больше расслабляться, общаться с близкими людьми и избегать социальных сетей.

Правообладатель иллюстрации Yale University OPAC Image caption Профессор Сантос собирает тысячи студентов на свои лекции

Раз эти советы хороши для студентов Йеля, возможно, они подойдут и вам.