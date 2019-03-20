Image caption Идея выращивания волокон мяса из клеточных культур исследуется уже много лет

Ученые по всему миру работают над созданием искусственного мяса, которое можно выращивать в лабораторных условиях. Теперь в эту гонку включились и британские ученые.

Исследователи из университета Бата вырастили животные клетки на листьях травы. Это важный шаг на пути к созданию искусственного мяса: если процесс удастся воспроизвести в промышленных масштабах, любители мяса получат продукт, который будет трудно отличить от натуральной свинины.

Продукты из искусственного мяса пока не продаются. Но недавно американская компания Just объявила, что готовит промышленное производство куриного филе, выращенного из клеток, которые были взяты из пера живых кур.

Image caption Строительные элементы искусственного мяса

Биохимик доктор Марианн Эллис из университета Бата считает, что искусственное мясо может стать альтернативным источником белка. В ее лаборатории уже сейчас выращиваются клетки свиных тканей, которые в будущем смогут стать основой производства искусственной свинины.

В будущем ученые смогут брать образцы клеток у свиньи, выделять стволовые клетки, а затем превращать на их основе большое количество обычных клеток мускульных тканей, из которых состоит мясо.

Как говорит аспирант Ник Шортен из университета Абериствита, это позволит отказаться от забоя свиней и все равно получать огромные объемы мяса. При этом воспроизведение вкусовых качеств натуральной свинины потребует еще годы исследований.

Этапы продвижения идеи искусственного мяса

2013 год : первый искусственный бургер создан голландскими учеными. Он обошелся в 250 тысяч евро.

: первый искусственный бургер создан голландскими учеными. Он обошелся в 250 тысяч евро. 2018год: в Израиле создан первый стейк, выращенный из клеток в лабораторных условиях. Тонкая полоска мяса стоит 50 долларов - и, по словам самих ученых, еще далека от совершенства.

В университете Бата ученые экспериментировали с выращиванием клеток в совершенно естественной среде - на траве. Для начала в качестве эксперимента они вырастили на структурах травы клетки крыс.

"Идея состояла в том, чтобы заменить многоступенчатый процесс получения мяса путем скармливания травы животным, которых затем забивают, просто выращиванием тех же клеток на траве", - говорит Скотт Аллан, аспирант-химик из университета Бата.

"Мы используем листья травы в качестве своеобразного каркаса, на котором держатся клетки, причем эти структуры могут быть инкорпорированы в конечный продукт", - говорит он.

Таким конечным продуктом будет масса мускульных волокон - то есть нечто, напоминающее постный свиной фарш, который для придания вкуса надо будет смешивать с жировыми клетками и клетками соединительной ткани.

Кроме того, искусственное мясо станет доступным и массовым продуктом только в случае, если клетки будут выращиваться в промышленных масштабах.

"Мы проектируем биореакторы и планируем процессы, которые будут происходить в них в случае промышленного выращивания мускульных клеток. Чтобы снабдить искусственным мясом всех желающих, клетки должны выращиваться качественно, но не слишком дорого", - говорит доктор Мариан Эллис.

Image caption Доктор Марианн Эллис возглавляет проект

Она предсказывает получение первичных клеток от живых или недавно забитых животных или же использование культур "бессмертных" клеток, которые не прекращают деления. "Это означает отказ от забоя животных, так как "бессмертные" клетки можно использовать бесконечно", - объясняет Эллис.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Первый полученный в лаборатории бургер обошелся в 2013 году в астрономическую сумму

Ричард Парр - директор Европейского института здоровой еды. Это некоммерческая организация, которая продвигает альтернативные пищевые продукты на рынки.

По его словам, промышленное производство искусственного мяса способно сократить нагрузку на водные и иные природные ресурсы, способствовать сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов, избавить от страданий миллионы животных и повысить санитарные свойства конечного продукта.

"Это также открывает перед компаниями, университетами и правительствами огромные коммерческие перспективы, которыми необходимо немедленно воспользоваться", - считает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Традиционные методы получения красного мяса являются чрезвычайно затратными в смысле природных ресурсов

Как говорит Марианн Эллис, предварительный анализ указывает на значительное сокращение объемов парниковых газов при производстве искусственного мяса, а также требует меньше воды и земли. Однако энергоемкость таких процессов остается под вопросом.

Одно из недавних исследований, проведенных в Британии, указывает, что производство искусственного мяса может привести даже к более негативному воздействию на климат, чем традиционный процесс (правда, затраты воды и земли в исследовании не изучались).

"Искусственное мясо может стать одной из многообещающих альтернатив животноводству, но до тех пор, пока мы не получим более подробные данные о таком процессе, мы не должны делать автоматический вывод о его безопасности", - говорит автор исследования Джон Линч из Оксфордского университета.

Ученые из университета Бата считают, что в будущем искусственное мясо будет сосуществовать с традиционным сельским хозяйством.

Image caption Иллтуд Дансфорд вырос в фермерской семье в Уэльсе, но сейчас занимается биохимией

Иллтуд Дансфорд совместно с Марианн Эллис основал биохимический стартап Cellular Agriculture. Он вырос в фермерской семье в Уэльсе и является сторонником традиционного животноводства. Он считает, что в будущем сохранится потребность в культивации земель и что скот будет играть в этом свою роль, хотя и в гораздо меньших масштабах.

"На нашей маленькой ферме в Западном Уэльсе я хотел бы видеть отборное стадо местных пород овец и свиней в очень небольших масштабах, но содержащихся в идеальных условиях", - говорит он.

"Такие животные могут использоваться в качестве инструмента землепользования - это может быть расчистка территорий или восстановление укосов. И они же могут стать источником клеточных культур при производстве искусственного мяса", - считает Дансфорд.

Вряд ли искусственное мясо появится в широкой продаже в ближайшие пять лет. Опросы британских потребителей показывают, что 20% согласны потреблять его в пищу, 40% не готовы к этому, а остальные не пришли к какому мнению. Однако представители более молодых поколений - городские жители и состоятельные потребители - настроены более положительно.

Психолог из университета Бата Крис Брайант, говорит, что все будет зависеть от цены, вкуса и естественности будущих пищевых продуктов, а также их санитарной безопасности.

Самой сложной проблемой окажется именно натуральность таких продуктов, потому что люди привыкли отождествлять натуральные продукты с высоким качеством.

В конечном итоге успех или провал искусственного мяса определят потребители.