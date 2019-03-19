Правообладатель иллюстрации Andrei Sorokin/YASIA Image caption Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с тысячами местных жителей пообещал ужесточить миграционные нормы

В Якутии два дня не прекращались протесты против мигрантов. СМИ сообщают о закрытии палаток с фруктами и нападении на водителей-мигрантов. Поводом стало изнасилование местной жительницы, в котором подозревают выходца из Киргизии.

17 марта следователям в Якутске поступило сообщение о том, что неизвестный насильно посадил женщину в машину и скрылся. Республиканский СК возбудил уголовное дело об изнасиловании и похищении человека. По версии, которую следователи рассказали позже, в ночь с 16 на 17 марта неизвестный мужчина отвез женщину к гаражным боксам и изнасиловал ее. Затем он оставил ее в автомастерской у двух своих знакомых и уехал. Дождавшись, пока мужчины уснут, женщина сбежала из мастерской и обратилась к следователям.

Подозреваемого задержали 17 марта. Якутские следователи утверждали, что он признал вину и дал подробные показания. На следующий день городской суд Якутска арестовал его на время расследования. Также задержали двоих человек, подозреваемых в незаконном удержании женщины.

Изначально следствие официально ничего не сообщало о национальности подозреваемых. Позже в одном из пресс-релизов республиканское следственное управление подчеркнуло, что "преступность не имеет национальности".

В тот же день, когда стало известно об изнасиловании, в городе поползли слухи о причастности к нему мигрантов из Киргизии. 18 марта эту информацию подтвердил глава республики Айсен Николаев.

Стихийные митинги и угрозы

Но еще раньше по социальным сетям начал распространяться призыв выйти на стихийный митинг в Якутске. Вечером 17 марта на Комсомольскую площадь города вышли несколько сотен человек. Издание News.Ykt.Ru назвало акцию "антимигрантской" и писало, что участников митинга призывали показать "сплоченность народа саха".

По данным службы статистики Якутии, население республики в 2018 году составляло 964 тысячи человек, почти половина из них якуты, чуть меньше 40% - русские. В 2018 году в Якутию прибыли более 34 тысяч трудовых мигрантов, в основном из Таджикистана, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Киргизов официально в Якутии менее 1% населения - около 7 тысяч человек, говорил глава администрации правительства Якутии Федор Борисов. Правда, он оговаривался, что в реальности их больше, и уже после протестов призывал киргизскую диаспору ограничить нелегальную миграцию.

Русской службе Би-би-си не удалось найти информации о массовых акциях такого масштаба, направленных против мигрантов в Якутии в последние годы.

Судя по видео в соцсетях, на митинге 17 марта звучали выступления на якутском языке. Портал SakhaLife писал, что к митингующим вышел глава администрации правительства и руководителя республики Федор Борисов.

Как писало агентство Sakha News, в Якутске начались выступления против мигрантов. По информации агентства неизвестные "врывались… в торговые точки, требуя прекращения торговли и открыто угрожая тем, кто стоял за прилавком, лишь только потому, что они по национальности киргизы".

В местных соцсетях и СМИ начали появляться видео, на которых якобы запечатлены нападения на работающих в Якутии мигрантов, угрозы в их адрес и принудительное закрытие торговых точек.

Юрист Валентина Чупик, защищающий интересы мигрантов, написала в группе "Мы мигранты" в "Фейсбуке", что за 18 марта ей поступило 14 сообщений о нападениях на мигрантов. "Громят киоски, закусочные, прилавки на рынках, квартиры, где живут мигранты. По городу массовые облавы", - написала она.

По информации агентства SakhaDay 19 марта в Якутске закрыты многие фруктовые киоски, принадлежащие мигрантам. Также, пишет издание, из-за нападений на водителей и грядущих проверок десятки автобусов не вышли на маршрут. Директор единой диспетчерской службы Якутска не стал отрицать, что "некоторые [водители] беспокоятся за безопасность". Наконец, в соцсетях появились призывы бойкотировать концерты местной певицы Олимпии, которая замужем за уроженцем Кыргызстана.

Встреча с руководством

Глава администрации Якутии Федор Борисов призвал собравшихся на Комсомольской площади прийти на встречу с чиновниками в спорткомплекс "Триумф".

Агентство Sakha News писало, что в итоге 18 марта на встречу с руководством республики в спорткомплексе "Триумф" пришли около 7 тысяч человек, среди которых были и жители Якутска и приезжие из соседних районов республики.

На встрече с властями сначала выступали другие якутские политики, но, как пишет агентство SakhaNews, собравшиеся требовали дать слово главе Якутии. Выступая на якутском языке, он в частности, пообещал, что "вместо депортации все причастные будут отвечать по законам Российской Федерации". Судя по видео, размещенном в "Инстаграме" главы Якутии, собравшиеся встретили его выступления бурными аплодисментами и скандированием "Ил Дархан!" (так по-якутски называется должность главы республики).

Николаев также написал на своей странице в "Фейсбуке", что власти Якутии ответят на "наглую выходку... граждан Киргизии" ужесточением миграционной политики. Он пообещал провести проверки предпринимателей, депортировать незаконных мигрантов, при необходимости ввести новые "ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов", а также жестче работать с руководителями национальных общин. При этом Николаев написал, что нельзя, чтобы "одно преступление привело к межнациональной розни".

19 марта в Якутию прибыла официальная делегация из Кыргызстана под руководством замглавы службы миграции, которая уже встретилась с представителями местных властей.

Расследование уголовного дела об изнасиловании и похищении продолжается. Якутские следователи 19 марта попросили связаться с ними очевидцев похищения.