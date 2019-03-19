Назарбаев не ушел: эксперты об отставке президента Казахстана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Назарбаев может продолжить влиять на казахскую политику по примеру ушедших в отставку лидеров Сингапура и Китая, говорят эксперты

19 марта 2019 года в 19:00 по местному времени президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Назарбаев правил Казахстаном с 1990 года и пять раз выигрывал президентские выборы.

Мы поговорили с экспертами о том, действительно ли человек, правивший страной почти 30 лет, уйдет из политики, и что теперь изменится в Казахстане.

Назарбаев покидает пост за несколько месяцев до очередных президентских выборов, но уходит от руководства страной: эксперты говорят, что он сохранит контроль над политической системой страны благодаря постам главы Совета безопасности и лидера своей партии "Нур Отан".

Выборы 2020 года, если они не будут в экстренном порядке проведены раньше, обещают быть интересными, считают политологи.

Уход и преемник

Уход Назарбаева не был большой неожиданностью, говорит казахский политолог Досым Сатпаев. В течение нескольких лет власть предпринимала политические и конституционные маневры.

В феврале нынешнего года Конституционный совет Казахстана ответил на запрос Назарбаева о прекращении президентских полномочий, напоминает эксперт.

Администрация Назарбаева интересовалась, предполагает ли конституция добровольный уход президента в отставку. В совете ответили, что предполагает.

"Уже тогда можно было говорить о подготовке отставки", - говорит Сатпаев.

В то же время Назарбаев остается главой Совета безопасности, полномочия которого были при его правлении расширены. Пост главы партии "Нур Отан" тоже остается за ним.

К тому же у Назарбаева остается статус лидера нации, законодательно закрепленный за ним в 2010 году.

"Уже тогда это был первый шаг к построению системы транзита власти", - говорит политолог.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Назарбаев - пока единственный президент, которого знал Казахстан

Согласно конституции, должность президента Казахстана до избрания следующего занимает спикер парламента. В данном случае это Касым-Жомарт Токаев, но Сатпаев не считает, что Назарбаев таким образом назначил Токаева своим преемником.

Следующие выборы главы государства намечены на 2020 год. "Это будет очень интересная интрига: мы увидим, кто будет в них участвовать, а кто не будет", - говорит эксперт.

"Осталось не так много времени. Именно на выборах мы увидим конкретных преемников", - уверен Сатпаев.

Однако в любом случае Назарбаев не утратит контроль над политической системой с уходом с поста президента, говорит Сатпаев. Он сравнивает казахстанского президента с Дэн Сяопином.

Начало переходного периода

Хотя уход президента Назабаева после почти 30 лет у власти стал неожиданностью, никаких серьезных изменений в политике властей он не предвещает, считает эксперт по Казахстану британского политического консультационного агентства PRISM Кейт Маллинсон.

Во время правления Назарбаева в Казахстане был принят Закон о Совете безопасности: статус этого органа был изменен с консультативно-совещательного на конституционный, а сам орган был наделен более широкими полномочиями, отмечает эксперт.

В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана.

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Shalgin\tass Image caption Новый промежуточный президент Касым-Жомарт Токаев - безопасный посредник для возможной передачи власти, считает эксперт

"Назарбаев продолжит неформально править Казахстаном (по аналогии с позицией "министра-учителя" первого сингапурского премьера Ли Куан Ю), балансируя интересы влиятельных бизнес-групп и входящих в элиту политиков и управляя отношениями с ключевыми соседями страны, включая Китай и Россию", - считает Маллинсон.

"Новый промежуточный президент Касым-Жомарт Токаев - безопасный посредник. Он верный соратник президента. Чем быстрее состоятся выборы, тем более вероятно, что Токаев сохранит президентский пост", - говорит эксперт.

"Хотя это и будет значить продолжение правления "Корпорации Назарбаевых" - влиятельной семьи, которая доминирует в политике и экономике Казахстана, - сказала Маллинсон в беседе с Би-би-си, - сценарий с промежуточным хранителем власти может подвергнуться риску из-за внутренних и внешних факторов, включая роль России, цены на нефть, социально-экономические трудности и борьбу внутри элит".

"Более того, и за пределами Казахстана есть враждебные фигуры, которые попытаются воспользоваться этим относительным вакуумом власти в момент, когда президент, наконец, просигнализировал, что не является бессмертным", - говорит эксперт.

"Ждали 30 лет"

"Уход президента стал для нас неожиданностью, это точно. Ситуация новая для казахстанцев за тридцать лет, и еще предстоят выборы через три месяца", - говорит политолог Алмас Чукин.

"Хотя мы тридцать лет этого ждали", - добавляет он.

"При этом он оставил за собой влияние и право власти, так как оставил за собой должность руководителя Совета безопасности и главы партии "Нур Отан", - вслед за коллегами отмечает политолог.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Назарбаев пережил на президентском посту нескольких коллег из центральноазиатских стран и одного российского лидера

"Назарбаев сделал очень правильный шаг, вовремя уйдя с должности президента. При этом ушел он, не объясняясь. Тридцать лет у власти: наверное, просто устал после шестого срока", - говорит Чукин.

"Его уход декоративен, ведь все-таки все рычаги власти будут у него как у лидера нации, руководителя совета безопасности и лидера партии Нур-Отан", - соглашается с Чукиным политолог Ербол Едилов.

"По поводу Токоева стоит напомнить, что он будет исполнять обязанности только до следующих выборов. Кто бы ни стал следующим президентом, очевидно, что полномочий у него будет меньше, чем у элбасы", - говорит он.

Популярность измерить невозможно

Разговоры о неминуемой отставке Назарбаева периодически появляются уже несколько месяцев, если не лет, говорит корреспондент Би-би-си в Казахстане Абдужалил Абдурасулов.

"Каждый раз, когда объявлялось незапланированное телевизионное обращение президента, одним из предположений было, что президент собирается объявить свою отставку в эфире. Но каждый раз это было просто еще одна речь о новых планах по развитию страны", - говорит он.

Тем не менее, эти слухи переросли в нечто большее после просьбы Назарбаева прояснить позицию Конституционного совета по отставке президента. "И все равно, многих сегодняшнее объявление Назарбаева застало врасплох", - говорит Абдурасулов.

"Назарбаев - единственный президент, которого знал Казахстан. Многие считали, что он будет править пожизненно, это обычная практика для авторитарных режимов Центральной Азии", - рассказывает журналист.

"Он был очень популярен, хотя измерить его популярность в отсутствие свободных и честных выборов было невозможно", - резюмирует Абдужалил Абдурасулов.