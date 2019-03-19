Правообладатель иллюстрации Parliament TV Image caption "Нельзя, - сказал спикер Джон Беркоу правительству, - не позволяет закон 1604 года"

"Тяжелый конституционный кризис... Беркоу подрывает соглашение по "брекситу"... Наглый спикер торпедирует премьер-министра"... Под такими заголовками британская пресса рассказывает о решении спикера Палаты общин заблокировать новое голосование по "брекситу".

Но как именно спикер парламента Джон Беркоу повлиял на процесс выхода Великобритании из ЕС и почему это так разозлило брекзитеров?

Краткое описание ситуации: за десять дней до условной даты выхода Британии из ЕС, в ситуации полной неразберихи с этим выходом, спикер Палаты общин Джон Беркоу принял решение, которое не позволит премьер-министру Терезе Мэй, как она планировала, попросить на этой неделе Евросоюз лишь о короткой, трехмесячной отсрочке "брексита".

Обстоятельства, в которых Беркоу принял это решение, примечательны, обоснования решения необычны, а последствия не ясны, как и вообще судьба "брексита".

Что именно случилось?

Спикер Палаты общин Джон Беркоу в понедельник, приостановив дебаты в парламенте, официально заявил, что по традиции, начало которой положено в 1604 году, в течение одной сессии парламента нельзя повторно выносить на рассмотрение уже отклоненный законопроект.

Причем косметическая правка не поможет: спикер подчеркнул, что проект не может быть по существу тем же самым, даже если в него внесут косметические изменения.

Это на вид процедурное заявление Беркоу произвело эффект разорвавшейся бомбы в силу ситуации, в которой оно было сделано.

До 29 марта - даты, когда Соединенное Королевство должно выйти из Евросоюза - остаются считанные дни, а британский парламент так до сих пор и не смог решить, каким должен быть этот выход.

12 марта Палата общин во второй раз огромным большинством голосов отвергла проект соглашения о выходе, согласованного Лондоном и Брюсселем.

Тереза Мэй и ее команда предполагали перед саммитом ЕС, который пройдет 21-22 марта, в третий раз вынести проект на голосование.

Все эти дни они лихорадочно вели переговоры с депутатами, пытаясь сколотить большинство, которое поддержит соглашение.

Некоторые основания для надежды у них были: 13 марта парламент проголосовал против "жесткого брексита", то есть выхода из ЕС без соглашения, и его сторонники могли переметнуться к Терезе Мэй.

И тут выступает спикер и, по сути, объявляет, что эти усилия Мэй бессмысленны: он не разрешит голосование.

Что это значит для "брексита"?

Вероятность, что "брексит" будет отложен надолго, выросла.

Беркоу по сути объявил правительству, что оно должно заново провести переговоры с ЕС и составить новый проект соглашения. А ЕС твердо отказывается заново вести переговоры, пока Британия не изменит свою исходную позицию: выход из единого рынка и таможенного союза ЕС.

Шансы с этим проектом соглашения у Мэй все равно были невелики, но если бы вдруг ратификация состоялась перед саммитом ЕС, то в Брюсселе Мэй просила бы о технической отсрочке выхода всего на три месяца - чтобы за это время принять нужные второстепенные законодательные акты.

Теперь, как сообщают британские журналисты со связями в правительстве, Мэй, вероятно, 21 марта будет просить лидеров 27 остальных стран ЕС об отсрочке "брексита" до конца этого года. По словам других источников, премьер все-таки попросит отложить выход всего на три месяца.

Что ответит ЕС - теперь еще менее понятно, чем раньше. Судя по публичным заявлениям, мнения среди руководителей центральных органов власти и отдельных стран союза разделились: одни - за короткую отсрочку, другие хотят дать Британии год-два в надежде, что за это время она передумает порывать с ЕС.

Почему Беркоу смог так поступить?

В Британии, как известно, нет писаной конституции, и многое, в том числе и парламентская практика, строится на прецедентах и традициях.

Спикер же по должности лично решает, что будет вынесено на голосование в Палате общин.

И вот Джон Беркоу (отвечая на запрос депутата-противника выхода из ЕС) покопался в старинном своде парламентских правил и на странице 397 двадцать четвертого издания этого свода нашел соответствующее правило.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тереза Мэй будет просить ЕС отложить "брексит" - но пока непонятно, на сколько

Смысл этого правила в том, чтобы не тратить время парламента попусту и и не подрывать его авторитет бесконечным обсуждением одного и того же вопроса.

В первый раз оно было применено 415 лет назад при короле Якове I, а в последний - в 1920 году.

Дальше в течение 95 лет надобности в этом правиле не было. Но тут настал "брексит".

Что возмутило оппонентов?

Формально-то содержание повестки Палаты общин определяет спикер, но по традиции ее формирует в первую очередь правительство. Законопроекты, внесенные правительством, рассматриваются без возражений и в то время, в какое хочет правительство.

При этом спикер Палаты общин - по идее политически нейтральная фигура, "рефери" парламентских дебатов и процедур. Беркоу был консерватором, но с 2009 года, с момента избрания спикером, является беспартийным.

Оппоненты обвиняют Джона Беркоу в том, что, формально выступив как блюститель порядка и традиции, он по сути сыграл на одной стороне - стороне противников выхода Британии из ЕС.

Флагман брекзитеров, газета Daily Telegraph, в первых же строках репортажа о случае с Беркоу напомнила, что он голосовал против выхода из ЕС, а затем его несколько раз обвиняли его в предвзятости и игре против правительства и сторонников "брексита".

Что дальше сделают правительство и парламент?

Нетривиальное решение спикера предполагает какой-нибудь нетривиальный ответ.

Би-би-си предполагает, что правительство может сначала предложить парламенту официально отменить 415-летнюю традицию, а затем все-таки снова вынести проект соглашения на голосование.

А заместитель главного юридического советника правительства и короны Роберт Бакленд предположил, что теперь Тереза Мэй может быть вынуждена пойти на крайне необычный шаг: просить королеву Елизавету Вторую вмешаться, прервать эту сессию парламента и тут же созвать его на следующую.

Ведь традиция запрещает повторно голосовать по одному проекту только в течение одной сессии.