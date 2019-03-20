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Американские компании не планируют полностью бойкотировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за дела Baring Vostok, но могут не отправить на него больших начальников.

На ПМЭФ, крупнейший экономический форум России, в котором традиционно принимает участие президент Владимир Путин, а также высокопоставленные чиновники и российская деловая элита, в прошлом году приехали 550 американцев. Делегация США стала самой представительной.

До этого власти США несколько лет не отправляли своих чиновников на форум и призывали американский бизнес отказаться от участия в нем.

После того, как в феврале был арестован американский инвестор и глава фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пятеро человек, газета Financial Times написала, что американские компании вновь будут бойкотировать ПМЭФ.

ПМЭФ в этом году пройдет 6-8 июня. Регистрация на форум уже открыта, свое участие подтвердили представители нескольких стран, включая США, сказал Би-би-си представитель фонда "Росконгресс", организатора форума. Он не уточнил, сколько именно представителей собираются в Петербург.

Раньше иностранные специалисты, работающие в России, про такие случаи думали, что это русские между собой разбираются. А теперь каждый про себя думает, что это может случиться и с иностранцем Алексей Родзянко, президент Американской торговой палаты

Русская служба Би-би-си обратилась в несколько десятков американских компаний, которые в прошлом году участвовали в форуме. Судя по полученным ответам, часть компаний собирается принять участие в ПМЭФ, но пока еще не определились с составом делегации, часть - еще не решили, нужно ли им ехать на ПМЭФ.

В Boston Consulting Group Би-би-си заявили, что участвуют в ПМЭФ с 2007 года и не намерены пропускать форум в этом году. На форум из США приедут старший партнер BCG Сандип Чугани, возглавляющий практику по ритейлу, и старший директор Центра энергетического воздействия Раад Алкадири.

Приедет и директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, сообщил глава пресс-службы компании Бен Кук.

В пресс-службе Mars сообщили, что компания, как в и предыдущие шесть лет, будет участвовать в форуме, но не смогли уточнить, кто именно будет ее представлять.

Похожая позиция и у корпорации Boeing: она не собирается пропускать форум. Но состав участников будет ясен позднее. В прошлом году от компании участвовал ее президент Бертран-Марк Аллен.

В Mastercard Би-би-би сообщили, что делегацию возглавит Джордж Саймон, президент региона быстрорастущих европейских рынков, также в форуме примет участие глава компании в России Алексей Малиновский. В прошлом году на форуме был главный юрисконсульт Mastercard Тимоти Мерфи из Нью-Йорка.

Пока не определись с планами на форум в Coca-Cola, фармацевтической ABBVIE и Cisco. В прошлом году на форуме эти компании представляли региональные директора.

В компании ICANN Би-би-си заявили, что сейчас пытаются оценить повестку форума и что задержание Майкла Калви не берется в расчет.

Дэвид Баскет, президент International Emergency Service, сказал Би-би-си, что хотел бы принять участие в форуме, если условия участия будут такие же, как в 2018 году. В прошлом году он не платил регистрационный взнос.

В этом году не поедет на форум известный американский инвестор Джим Роджерс - впервые за последние четыре года. Правда, причины у этого решения, как он утверждает, не политические: его дочери исполняется 16 лет, пояснил он Би-би-си.

Несколько компаний, включая Google и Johnson&Johnson, отказались от комментариев.

Когда наступит ясность?

Американские компании смогут точнее сформулировать свои планы после 13 апреля, все ждут этого дня, сказал Би-би-си президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко.

В этот день истекает срок ареста Майкла Калви, трех сотрудников Baring Vostok Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля и Ивана Зюзина, а также бывшего главы "Восточного" Алексея Кордичева и директора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова.

От того, изменят ли им меру пресечения, будет зависеть то, в каком составе американские компании будут участвовать в ПМЭФ, полагает Родзянко.

Американских компаний Россия остается важным рынком, считает Родзянко, а ПМЭФ - ключевой форум на этом рынке, поэтому полного бойкота ожидать не стоит.

"Предполагаю, что многие компании будут в нем участвовать. Не думаю, что число компаний будет сильно меньше, чем в прошлом году, но уровень участия может оказаться другим", - рассказал он Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS Image caption Арест Майкла Калви заставил многих иностранных бизнесменов волноваться

Согласно опросу иностранного бизнеса, проведенному Американской торговой палатой и EY в мае 2018 года, 65% участников считают Россию одним из стратегических рынков, еще 24% сказали, что это ключевой рынок. 11% опрошенных отметили, что российский рынок для них вторичен. В опросе приняли участие 72 компании, которые уже работают в России.

По словам Родзянко, посол США в России Джон Хантсман сказал, что "в этом году ему будет очень сложно писать письма с рекомендацией главам компаний принять участие в форуме". Такие письма он писал раньше перед форумом.

В посольстве США не ответили на вопрос Би-би-си, так ли это. Там уточнили, что посол сообщил представителям бизнеса: для него самого будет проблематично принять участие в ПМЭФ, в то время как Калви находится под стражей.

"Мы ведем открытый диалог с бизнес-сообществом, и в конечном итоге компании сами принимают решения в соответствии с действующими законами и правилами", - говорится в комментарии посольства.

Фонд Baring Vostok заявил, что преследование его сотрудников связано с корпоративным конфликтом в банке "Восточный" - между фондом и другим акционером банка, компанией Артема Аветисяна (тот этот отрицает).

"Раньше иностранные специалисты, работающие в России, про такие случаи думали, что это русские между собой разбираются. А теперь каждый про себя думает, что это может случиться и с иностранцем, - посетовал Родзянко. - Все директора американских компаний постоянно общаются со своим начальством. Могу предположить, что в последний месяц эта тема [дело Baring Vostok] часто возникает в таких разговорах".

Как рассказал Би-би-си на условиях анонимности представитель американского бизнеса, он слышал, что в последний месяц в коммерческую службу посольства США поступали обращения от американских компаний: не нужно ли вывозить экспатов?

В посольстве США не ответили на вопрос Би-би-си, были ли такие обращения.

Иностранные бизнесмены с самого начала следили за делом Калви. Всего через несколько дней после ареста Калви Международный совет по сотрудничеству и инвестициям направили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину письмо с просьбой освободить основателя старейшего фонда прямых инвестиций в России.

В совет входят Американская торговая палата, Европейская ассоциация бизнеса, а также Российско-германская внешнеторговая палата, Франко-российская торговая палата и Российский союз предпринимателей и промышленников. По словам Родзянко, ответа на это письмо они так и не получили.

21 февраля прошла встреча Ассоциации европейского бизнеса с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на котором его спросили про дело Калви. "Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий, комментариев. И я думаю, что все обстоятельства дела будут учтены, когда соберется в самое ближайшее время судебное заседание", - объяснил тогда бизнесменам Лавров.

В среду, 20 марта, Путин принял в Кремле представителей крупного британского бизнеса. В частности, во встрече приняли участие главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, глава BP Роберт Дадли, председатель совета директоров Vitol Иэн Тэйлор. С российской стороны - помощник президента Андрей Белоусов, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Путин неожиданно заявил, что бизнес Британии, отношения с которой у России находятся на низшей точке, мог бы принять участие в реализации российских национальных проектов.