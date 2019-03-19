Ожидаемая неожиданность. Как в Казахстане встретили отставку Назарбаева

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption Нурсултан Назарбаев 19 марта выступил с обращением к народу

Вечером 19 марта Казахстан потрясло обращение президента страны Нурсултана Назарбаева - он объявил о своей отставке. Это заявление стало внезапным, хотя и ожидаемым.

Очевидно, что 78-летний Назарбаев, правящий страной бессменно с момента обретения Казахстаном независимости, в любом случае должен был когда-то уйти.

Тема транзита власти обсуждалась в стране активно, особенно в последний год, но кулуарно. На официальном уровне этот вопрос, равно как и вопрос о возможном преемнике, не поднимался ни разу.

Более того, на протяжении всех лет независимости со стороны официальных лиц и лояльных к власти политологов в обществе активно продвигался тезис "альтернативы Назарбаеву нет".

Казахстанцы на заявление президента отреагировали неоднозначно.

Популярные в стране Телеграм-каналы, такие как "Аксакал", "Страшный жуз", "Едилов онлай" и другие предпочли сделать репосты сообщений новостных сайтов и официального сайта президента страны с текстом обращения.

От каких либо оценок и прогнозов они воздержались.

Наиболее вероятные преемники:

Дариг а Назарбаев а , председатель комитета сената (верхняя палата парламента) по международным отношениям, старшая дочь Нурсултана Назарбаева

, председатель комитета сената (верхняя палата парламента) по международным отношениям, старшая дочь Нурсултана Назарбаева Карим Масимов , председатель Комитета национальной безопасности

, председатель Комитета национальной безопасности Самат Абиш , первый заместитель председателя КНБ, племянник Назарбаева

, первый заместитель председателя КНБ, племянник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, председатель сената, он будет исполнять обязанности президента до выборов 2020 года

Впрочем, политолог Ербол Едилов через полтора часа после заявления президента объявил в своем канале онлайн опрос "Кто наиболее вероятный преемник Назарбаева?"

Аудитория казахстанского сегмента "Фейсбука" преимущественно ограничилась репликами "Во вторник? Неожиданно" (в последние несколько лет чаще всего Назарбаев производил кадровые перестановки вечером в пятницу).

Пишут о конце эпохи и даже наступлении новой эры (телеграмм-канал юриста и блогера Ержана Есимханова).

Чуть позднее на своей странице в "Фейсбуке" Есимханов написал: "Хорошо, что он уходит так... В здравом уме, с ясным планом действий, сохраняя контроль над происходящим. Так больше шансов на то, что нас ждет стабильный переход к тому, как будет выглядеть Казахстан без Назарбаева".

В таких популярных группах как "Астана - Что? Где? Когда" идет активное обсуждение заявления президента.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Назарбаев пришел к власти в 1999 году, став первым секретарем ЦК Компартии Казахстана

Здесь большая часть комментаторов поддерживает Назарбаева, называя его достойным президентом.

Впрочем, есть и комментарии другого рода. "Сбежал с тонущего корабля. Бросил страну и народ в тот момент, когда страна в долгах..." - пишет Азамат Карасартов.

Такие мнения объяснимы: в последние месяцы страну потрясла волна акций протеста.

Министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова неосторожно высказалась о том, что многодетные матери получают от государства миллионы тенге в виде поддержки.

Вскоре в Астане произошла трагедия - в результате пожара погибли пятеро детей. Дети были из многодетной семьи, родители снимали плохо приспособленное жилье и работали по ночам, пытаясь содержать семью.

В стране поднялась волна недовольства, многодетные матери и поддерживающие их граждане вышли на стихийные митинги сразу в нескольких городах страны, в том числе и в Астане (столица традиционно считается городом чиновников).

Президент Назарбаев на недовольство отреагировал отставкой правительства и экстренным пакетом мер поддержки многодетных семей (увеличение пособий, пересмотр начисления адресной социальной помощи, льготное кредитование, выделение жилья для нуждающихся).

Для реализации этих мер было принято решение выделить средства из Национального фонда страны - всего более триллиона тенге (170 млрд рублей) в течение трех лет.