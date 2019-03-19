"Казахстан любит опережать Россию": пойдет ли Путин по пути Назарбаева?

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METZEL/TASS Image caption Назарбаев позвонил Путину и сообщил о своем решении уйти с поста президента Казахстана

Бессменный лидер Казахстана ушел в отставку с поста президента, но постарается сохранить власть на другом посту. Русская служба Би-би-си обсудила с российскими и зарубежными экспертами вопрос о том, захочет ли российский президент повторить опыт своего коллеги.

В 2024 году истекает последний срока полномочий Владимира Путина на посту президента России. Уже сейчас идут разговоры об возможности изменения конституции - так, чтобы в будущем Путин мог сохранить рычаги власти в своих руках.

Пока в России только обсуждают различные варианты, президент Казахстана, который находится во главе этой страны с 1990 года, кажется, осуществил свой план.

Во вторник Назарбаев объявил об отставке с поста президента. Но сохранил за собой пост пожизненного руководителя государства.

У него есть формальный статус первого президента республики Казахстан - Елбасы. Кроме того, он остается председателем совета безопасности страны и лидером правящей партии "Нур Отан".

В статусе Елбасы Назарабаев может обращаться к парламенту и выступать с инициативами по внутренней и внешней политике страны.

Летом 2018 года был принят закон "О совете безопасности", значительно расширяющий полномочия его председателя и позволяющий ему занимать этот пост пожизненно. Совет безопасности координирует деятельность всех правоохранительных органов в стране, заслушивает отчеты чиновников, следит за исполнением поручений, обсуждает кандидатуры на должности чиновников и так далее.

Возможен ли подобный транзит власти в России и может ли Путин в будущем повторить похожую модель?

Глеб Павловский, глава Фонда эффективной политики:

"Ситуация в Казахстане совершенно другая, разница в сроке колоссальная, а также общество более плюралистическое, не такое монархическое, как наше.

Я думаю, что в Кремле испытывают возбуждение по этому поводу - в связи с тем, что под боком возник вакуум во власти.

Кроме того, ситуацией в Казахстане озабочен Китай, у которого, как и у России, есть свои планы насчет него, и это тоже проблема для России.

Проблема преемственности прямо сейчас перед Кремлем не стоит. Путин считает, что он выполняет свою работу блестяще как никогда. По его представлениям, он в центре мировой политики, один из влиятельнейших людей".

Александр Баунов, главный редактор сайта Московского центра Карнеги:

"В Казахстане проходит важный для России эксперимент с неизвестным результатом. Неясно, какой процент личного авторитета сохранит Назарбаев при безвозвратном переходе с того поста, который помог нарастить этот авторитет до его нынешних значений.

Мы знаем, что этот спектакль произойдет и у нас. Просто дата начала продажи на московскую "премьеру" еще не объявлена.

Казахстан любит опережать Россию, показывать, что они более прогрессивные. То они зону английского права у себя откроют, то перейдут на латиницу. Теперь Назарбаев делает транзит [власти] раньше Путина, и в глазах Запада Путин остается единственным бессменным лидером нации, так как в Казахстане он уже меняется".

Ариэль Коэн, старший эксперт Atlantic Council:

"У Путина есть несколько вариантов транзита.

Через переписывание конституции и создание нового органа - например, Госсовета, главой которого он станет. Другой вариант - создание союзного государства с Белоруссией, которое возглавит Путин.

И последний вариант - создание парламентско-президентской республики, в которой Путин как премьер с парламентским большинством, обеспечивающимся через "Единую Россию" или коалицию партий.

В любом случае, потребуется изменение конституции, а это чревато непредсказуемыми последствиями".

Билл Тэйлор, вице-президент Института мира США, экс-посол:

"Диктаторам тяжело придумать, как передать власть - например, лидер Египта [Абдель Фаттах] ас-Сиси не так давно сказал, что будет президентом пожизненно.

Автократии не предполагают механизма передачи власти.

Казахстан - необычный пример, такое нечасто происходит. Но вопрос в том, что это? Подготовка к приходу нового лидера-автократа? Или жители Казахстана получат шанс на реальные выборы? Демократическая ли это передача власти, отражает ли она волю народа? Или так и останется один человек во главе страны?

Случившееся в Казахстане может быть и способом для Назарбаева остаться руководить страной. В этом случае говорить о том, что Казахстан показал мирный способ передачи власти в условиях автократии, который мог бы подойти и России, не приходится".

Джон Хербст, директор центра Евразийской политики в Atlantic Council:

"До сегодняшнего дня не было никаких признаков того, что Назарбаев готовится к мирной передаче власти, что он хочет отдать президентство и ищет решение.

[Врио президента Касым-Жомарт] Токаев, судя по всему, будет исполняющим обязанности, а Назарбаев будет искать преемника - для меня это выглядит положительным шагом.

Подозреваю, что Путин может взять за основу расчет Ельцина, когда захочет уйти от власти - найти преемника, который защитит его самого и его семью. Но я не говорю, что он это сделает. Он может решить, что хочет решить остаться еще и на 10, и на 15 лет у власти".