Бегом от инфаркта: как стать здоровее без лекарств

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ирен Обера (крайняя слева), Эмма Мария Маззенга и Констанция Мармор соревнуются в 2015 году в чемпионате мира по легкой атлетике для возрастных спортсменов

Достигая преклонных лет, люди чаще всего стараются сокращать нагрузки - но американская легкоатлетка Ирен Обера решила сделать все наоборот.

Она поставила целый ряд мировых рекордов в своей возрастной категории и стала ярким представителем когорты возрастных легкоатлетов. Как и Джон Старбрук, который в свои 87 лет в 2018 году стал самым возрастным участником Лондонского марафона.

Исследования показывают, что регулярные упражнения существенно эффективнее любого лекарства в том, что касается предотвращения некоторых старческих недугов - например, потери мышечной массы.

Но чтобы физические нагрузки сработали на сто процентов, начинать их надо рано - в подростковом возрасте или в районе 20 лет.

Чему мы можем научиться у пожилых спортсменов?

Пристальное изучение достижений признанных мастеров спорта старше 35 лет помогает лучше понять, что человеку по силам по мере старения организма.

Анализ мировых рекордов спортсменов их каждой возрастной группы действительно показывает, что с возрастом физические возможности постепенно угасают. Но совсем резко ухудшаться они начинают только после 70 лет - и все равно исчезают не полностью.

Разумно было бы предположить, что эти мастера спорта ведут в целом здоровый образ жизни и, помимо собственно тренировок, сбалансированно питаются, не курят и не пьют много спиртного.

Их физическая форма и спортивные достижения могут помочь нам определить, какая часть угасания физических возможностей приходится собственно на процесс старения.

Могут ли упражнения обратить старение вспять?

Тот факт, что те, кто продолжает тренироваться в пожилом возрасте, как правило здоровее, чем их ровесники, ведущие малоподвижный образ жизни, может навести на мысль, что физические упражнения могут замедлить старение организма.

Однако на самом деле те, кто и в старости продолжает поддерживать себя в форме, как раз полностью соответствуют своему возрасту.

Проблема в том, что в далеком прошлом мы все были охотниками-собирателями. Наш организм устроен так, что ему необходима физическая активность.

Поэтому если активный 80-летний человек находится примерно в той же форме, что и 50-летний лежебока, это значит, что у последнего организм постарел быстрее, чем должен, а не наоборот.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кацуёси Миура в свои 52 регулярно выходит на поле

Мы часто путаем воздействие, который оказывает пассивный образ жизни, с собственно процессом старения. Именно поэтому нам кажется, что определенные болезни являются результатом возраста.

На самом деле, присущий нам сегодня сидячий образ жизни просто ускоряет наше подспудное угасание, а это в свою очередь играет роль в возникновении многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, диабета 2-го типа и рака.

Многие из нас просто недостаточно активны. В Англии, например, менее половины всех людей в возрасте от 16 до 24 лет придерживаются принятых рекомендаций в том, что касается выполнения аэробных и силовых упражнений. А в возрастной группе от 65 до 74 лет таких и вовсе около 10 процентов.

Качество жизни

Упражнения помогают не только предотвратить многие заболевания - они могут даже избавить от некоторых или облегчить их и, соответственно, улучшить качество жизни.

Недавние исследования состояния здоровья тех, кто регулярно катается на велосипеде в возрасте 55-79 лет, показывают, что эти люди справляются с ежедневными заботами гораздо легче и эффективнее хотя бы потому, что почти все части тела у них находятся в прекрасной форме.

Велосипедисты также показали очень высокий результат в том, что касается умственных способностей, душевного здоровья и качества жизни в целом.

Image caption Профессору Норману Лазарусу 82 года - а иммунная система у него, как 20-летнего

Чем раньше вы начнете тренироваться - тем лучше.

Анализ состояния здоровья американцев в возрасте от 50 лет до 71 года обнаружил, что у людей, которые упражнялись от двух до восьми часов в неделю с подросткового возраста, шанс умереть от чего заболеваний был на 29-36% меньше, чем у тех, кто не делал никаких упражнений.

Исследование показывает, как важно поддерживать уровень своей физической активности в юности. Но и те, кому уже перевалило за 40 лет, тоже могут извлечь пользу из занятий спортом.

"Возрастные" мастера спорта

Мартина Навратилова стала самой возрастной теннисисткой, выиграв в возрасте 46 лет турнир Большого шлема.

Нападающий японского клуба "Йокогама" Кадзуёси Миура в свои 52 года является самым старым футболистом в мире.

Отто Танинг из Южной Африки стал самым старым человеком в мире, переплывшим Ла-Манш (ему было 73 года), а британка Линда Эшмор в 71 год стала самой старой женщиной, сумевшей это сделать.

Французский велогонщик Роберт Марчанд в 2017 году в свои 105 лет мог ехать на велосипеде со скоростью 22,5 км в час, поставив таким образом новый мировой рекорд.

Современные проблемы

В современном мире нам зачастую удается избежать проблем, вызванных малоподвижным образом жизни, с помощью современной медицины.

Однако хотя общая продолжительность жизни существенно выросла, период жизни без болезней - нет.

Согласно проведенному в Англии исследованию, к 2035 году многие из тех, чья продолжительность жизни увеличится, будут жить с четырьмя и более недугами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мартина Навратилова выиграла смешанный турнир Уимблдона в 2003 году в возрасте 46 лет

И даже несмотря на то, что лекарственные препараты постоянно улучшаются, физическим упражнениям под силу то, что не под силу медицине.

Например, пока нет такого лекарства, которое бы могло предотвратить потерю мышечной массы и силы - что само по себе является важнейшим фактором в сокращении наших физических возможностей.

Стареющее общество

Физическая активность полезна не только для отдельно взятого человека, но и для функционирования общества в целом по мере его старения.

По данным на 2018 год в Британии каждому пятому жителю больше 65 лет, а каждому 40-му - больше 85. Ожидается, что за следующие 16 лет число людей в возрасте 65 лет и старше вырастет более чем на 40%.

Также выяснилось, что среднестатистический 85-летний британец обходится Национальной службе здравоохранения в пять раз дороже, чем рядовой 30-летний.

Что же нам делать?

Большинству из нас не надо бить мировые легкоатлетические рекорды, выйдя на пенсию. Для крепкого здоровья это не нужно.

Важно, чтобы вы включили в свой распорядок небольшие, но регулярные сеансы физической активности, например, быструю ходьбу или бальные танцы.

Физическая активность - краеугольный камень здоровой жизни.

Регулярные физические упражнения, которые вы начнете делать в свои двадцать или тридцать лет, вероятнее всего принесут вам пользу и в более позднем возрасте, даже если вы не станете профессиональным спортсменом.

А если вы уже старше - все равно начинайте понемногу чем-то заниматься. Это принесет свои плоды.

Стивен Хэрридж - профессор кафедры прикладной физиологии в лондонском Кингз-колледже.

Норман Лазарус - почетный профессор Кингз-колледжа и заядлый велосипедист старше 80 лет.

Дополнительные данные собрала Эленор Лори