Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года

Подготовка к отставке и передаче власти в Казахстане, скорее всего, началась еще в сентябре 2016 года.

Смерть Ислама Каримова, многолетнего президента соседнего Узбекистана не могла не заставить руководство Казахстана задуматься о том, как спланировать успешный и безопасный переход власти. Ведь Нурсултан Назарбаев достигал 80-летнего возраста к концу нынешнего его президентского срока, который истекал в 2020 году.

Несмотря на шутки об эликсире молодости, уход от президентства, если не от власти как таковой, для Назарбаева неизбежно приближался.

Сразу по возвращении Назарбаева из Самарканда после похорон Каримова в Астане начались кадровые перестановки. Старшая дочь президента Дарига Назарбаева становится депутатом сената, верхней палаты парламента.

Некоторые обозреватели посчитали это знаком того, что ее выдвигают преемником Назарбаева. Однако не исключено, что это было шагом с целью предоставить ей большую безопасность и иммунитет от преследования, чтобы избежать повторения судьбы старшей дочери Каримова - Гульнары.

Тут же Назарбаев назначает премьер-министра Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности. Аналитики сходятся во мнении, что задача Масимова заключалась непосредственно в подготовке перехода власти к новому президенту.

Несколько месяцев спустя запускается конституционная реформа. Главная ее цель - передать часть президентских полномочий парламенту. Эта реформа, возможно, является ключевым моментом для подготовки всех законодательных аспектов, чтобы обеспечить контролируемую передачу поста новому президенту без возможных сюрпризов.

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Ограниченная власть

В соответствии с изменениями в конституции, президент теряет право издавать законы, роль парламента по формированию правительства увеличивается. Тем самым у преемника Назарбаева будет меньше полномочий в случае, если он захочет создать проблемы своему предшественнику.

Также новый президент Казахстана не сможет сразу же сформировать свою команду в правительстве, а будет вынужден работать со старым кабинетом, лояльным Назарбаеву, так как теперь правительство слагает свои полномочия не перед вновь избранным президентом, а перед вновь избранной нижней палатой парламента - Мажилисом.

Кульминационным моментом этой реформы стали изменения, позволяющие первому президенту Казахстана пожизненно возглавлять Совет Безопасности "в силу его исторической миссии". В мае 2018 года парламент также принял закон, который изменил статус этого органа с консультативно-совещательного на конституционный. Таким образом, этот закон позволяет Назарбаеву сохранить свое влияние в стране и участвовать в принятии всех важных решений.

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleev/Tass Image caption Старшую дочь Назарбаева Даригу единогласно избрали спикером сената Казахстана

Для исключения любых вмешательств в процесс передачи власти в стране начался жесткий контроль социальных сетей. КНБ получил право блокировать интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характера без решения суда.

Возможно, о скорой отставке догадывалась и оппозиция в лице беглого Мухтара Аблязова, бывшего банкира и критика Назарбаева. Аблязов и его движение Демократический выбор Казахстана (ДВК) начали активно использовать соцсети и выступать с речами. ДВК был быстро признан экстремистской организацией, и его сторонников начали арестовывать.

Социальные сети стали блокировать в период выступлений Аблязова. В последние годы пользователи "Фейсбука", YouTube и других социальных сетей и мессенджеров регулярно испытывали сложности с доступом к этим ресурсам. Правительство Казахстана отрицало, что соцсети блокируются, но в то же время требовало от этих ресурсов удалить либо ограничить доступ к материалам ДВК.

Известный политик

В 2017 году Касым-Жомарт Токаев переизбирается спикером сената, верхней палаты парламента. Это ключевая позиция при передаче власти в Казахстане, так как в случае отставки или неспособности президента управлять страной именно председатель сената становится исполняющим обязанности президента до проведения внеочередных выборов.

Именно поэтому Токаев, возможно, и стал преемником Нурсултана Назарбаева. Для успешного перехода необходимо, чтобы общество также поддержало преемника. А для этого его надо продвигать среди населения.

Хотя Касым-Жомарт Токаев - довольно известный политик в Казахстане, который был и министром, и премьер-министром, и представлял Казахстан на высоком посту заместителя генерального секретаря ООН, все же его должны увидеть в первую очередь как преемника Назарбаева и принять. Это возможно, только если человек находится у руля власти. Поэтому в авторитарных странах исполняющий обязанности президента обычно и есть будущий президент.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Токаев принес присягу и сразу предложил переименовать Астану в Нурсултан

Другие кандидаты в президенты, которые часто упоминаются, уже проигрывают Токаеву. Бывший министр обороны и вице-премьер Имангали Тасмагамбетов в 2017 году был отправлен послом в Россию, что, скорее всего, означало, что он выпадает из списка возможных преемников, так как подготовка и участие в процессе передачи власти возможны только внутри страны.

Старшая дочь Назарбаева Дарига также вряд ли будет преемником своего отца, так как сам Нурсултан Назарбаев заявлял в прошлом, что "наследственность детей я не предусматриваю. Думаю, это не для нас". Передача власти дочери или зятю Тимуру Кулибаеву, мужу другой дочери, вызовет неоднозначную реакцию в стране. А это только создаст проблемы для спокойной передачи власти.

Еще один момент, который указывает, что преемником будет Касым-Жомарт Токаев, это интервью Би-би-си председателя сената летом 2018 года. Тогда он взорвал информационное пространство в Казахстане, заявив: "Я не думаю, что Назарбаев пойдет на президентские выборы [после окончания нынешнего срока] в 2020 году".

Такое заявление было сделано впервые и, скорее всего, было согласовано с самим Назарбаевым. И самое важное - такое заявление мог сделать только будущий преемник.

Сам процесс контролируемого перехода власти в Казахстане указывает на то, что в плане внешней политики и отношения с другими странами, в том числе и с Россией, вряд ли стоит ожидать серьезных изменений.

Казахстан продолжит тесное сотрудничество с Москвой, но при этом продолжит блокировать попытки усиления роли России, в частности, политической интеграции в рамках Евразийского Экономического Союза.