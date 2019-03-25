"Серое" небо Крыма. Кто регулирует полеты гражданской авиации над полуостровом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Спустя пять лет после аннексии Крыма Россия безуспешно пытается добиться от Украины и Европы возможности самостоятельно контролировать полеты гражданской авиации над территорией полуострова и Черным морем. Получается, что полеты регулируют российские диспетчеры, а Украина считает эту территорию своей.

На карте авиационных маршрутов в Крыму и северной части Черного моря пустота - три-четыре самолета на весь большой регион, в небе над которым еще пять лет назад проходила оживленная воздушная трасса.

После того как Россия аннексировала полуостров в 2014 году, установив полный контроль над бывшим украинским регионом и частью Черного моря, Крым оказался отключенным от многих международных сервисов. В Крыму нет отделений крупных российских и зарубежных банков, официально не работают Visa и Masterсard, нет McDonald's и Burger King.

Но что особенно важно для полуострова - он оказался в "серой зоне" воздушного сообщения.

Правообладатель иллюстрации Flightradar24.com Image caption Скриншот сайта FlightRadar24.com - над Крымом видны всего два самолета, оба - российские

Диспетчерский центр, обслуживавший Симферопольский район полетной информации (РПИ - зона, все полеты гражданской авиации в которой регулируют диспетчеры определенного регионального центра) до аннексии располагался в здании аэропорта Симферополя.

Аэропорт был одним из главных стратегических объектов и был захвачен одним из первых. В марте 2014 года, когда российские войска взяли весь полуостров под свой контроль, Украина объявила о закрытии всех аэропортов в Крыму и регионального центра РПИ в Симферополе. Управление РПИ взяли на себя диспетчеры украинских центров в соседних Одессе и Днепре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Весной 2014 года аэропорт был захвачен в числе первых объектов в Крыму

Вскоре симферопольский диспетчерский центр заработал вновь - теперь уже под российским контролем. На работу вышли в основном бывшие сотрудники. Тогда же в Крыму была создана российская структура "Крымаэронавигация".

Украина же продолжала считать, что Симферопольский РПИ является украинским воздушным пространством и после захвата диспетчерского центра в Симферополе за него отвечают одесский и днепровский центры.

С этим была согласна Eurocontrol - Европейская организация по безопасности воздушной навигации. Впоследствии принадлежность Симферопольского РПИ Украине подтвердило в своем бюллетене и Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

ИКАО также встала на сторону Украины. 2 апреля 2014 года глава Европейского и Североатлантического офиса организации Луис Фонсека де Альмейда распространил письмо, в котором предупреждал об опасности полетов в симферопольском РПИ над Крымом и Черным морем, поскольку Россия пытается регулировать эту зону. А она, говорилось в письме чиновника, принадлежит Украине.

В итоге сложилась ситуация, при которой воздушное пространство над Крымом и Черным морем пытались независимо друг от друга регулировать две страны.

Два неба

Спустя пять лет ситуация фактически не изменилась. Международные организации продолжают считать небо над Крымским полуостровом украинским. Россия - что в нем должны командовать диспетчеры Симферопольского РПИ, получающие зарплату из российского бюджета.

Государственная авиационная служба Украины в ответ на запрос Би-би-си ответила, что позиция Киева в этом вопросе твердая - небо в РПИ Симферополь контролируется Украиной. В украинской государственной авиаслужбе Би-би-си пояснили, что "сейчас над территорией Крымского полуострова территориальными водами Украины в воздушном пространстве без вертикальных ограничений установлена ​​запрещенная для полетов зона".

"Обслуживание воздушного движения в Симферопольском РПИ было распределено "Украерорухом" между Днепровским и Одесским РСП "Украероруха" в соответствии с границами, указанными в Сборнике аэронавигационной информации Украины", - говорится в официальном ответе на запрос Би-би-си.

Российские власти убеждены в обратном. В докладе Росавиации об итогах работы в 2018 году говорится, что агентство на постоянной основе направляет через МИД России дипломатические ноты в адрес посольства Украины в России "с требованиями к Украине прекратить в одностороннем порядке устанавливать временные опасные зоны над акваториями Азовского и Черного морей на всех высотах в определенные временные периоды". Обоснование, как следует из документа, такое: "вышеуказанные временные опасные зоны попадают в район полетной информации (РПИ) Симферополь, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Российскую Федерацию".

При этом, судя по материалам доклада, Россия старается отстаивать свою позицию в дискуссии с европейским агентством аэронавигационной безопасности Eurocontrol.

В докладе в разделе "Развитие международного сотрудничества" говорится, что российским агентством были "отклонены поправки и выражено несогласие с текущим ведением Европейского аэронавигационного плана, не отражающим реалии настоящего времени, связанные с существенными изменениями в системе Европейского аэронавигационного планирования в районе Черноморского морского бассейна после вступления Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации".

Русская служба Би-би-си обратилась в Росавиацию с просьбой разъяснить суть ее поправок и точку зрения относительно Европейского аэронавигационного плана и ожидает ответа.

Как летают над Крымом?

Над Крымом и прилегающей к нему части Черного моря нет транснациональных воздушных трасс. Туда летают лишь те самолеты, которым вполне комфортно заходить в Симферопольский РПИ из Ростовского и пользоваться услугами российских диспетчеров.

В Крым сейчас, судя по онлайн-табло Симферопольского аэропорта, регулярно летают лишь несколько российских компаний: Аэрофлот, S7, Nordwind, "Уральские авиалинии", "Нордавиа" (SmartAvia), Россия и Globus.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас в Крым летают только российские авиакомпании, которые получают за это большие субсидии

Как рассказали в интервью Би-би-си летчик, регулярно совершающий полеты в Крым, и диспетчер, работающий в одном из центров, обслуживающих эти полеты, на всем протяжении полета экипаж самолета сопровождают российские аэронавигационные службы, украинские диспетчеры не участвуют в их обслуживании.

При пересечении границы района полетной информации общение ведется на одной частоте, и если бы украинские диспетчеры участвовали в обслуживании, их разговоры были бы слышны, уточняет собеседник Би-би-си.

Аэропорт Симферополя единственный на полуострове принимает гражданские самолеты. Его пассажиропоток по сравнению с 2013 годом (до аннексии) вырос почти в пять раз - до 5,15 млн человек. Российские власти выделяют деньги на субсидирование авиаперевозок в Крым (также субсидируются перевозки в Калининград и на Дальний Восток). В 2018 году на это выделили сначала 3,8 млрд рублей, затем еще 400 млн рублей - на авиперевозки на Дальний Восток. На этот год предусмотрено 3,8 млрд рублей.

Украина неоднократно выписывала штрафы российским авиакомпаниям, которые летают над территорией Крыма. В марте 2018 года агентство УНИАН сообщало, что Госавиаслужба Украины с 2015 года наложила штрафы на четыре десятка российских компаний почти на 209 млн долларов (5,44 млрд гривен) за то, что они нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

Правда, как утверждает в интервью изданию Тиждень.ua глава украинского госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украерорух" Дмитрий Бабейчук, полеты над открытым морем в Симферопольском РПИ ведут все-таки украинские диспетчеры, и там довольно много сложностей.

"Периодически с захваченного диспетчерского центра в Симферополе на частотах, которые к моменту временной оккупации полуострова принадлежали Украине, выходят в эфир подконтрольные Российской Федерации службы и пытаются предоставлять информацию и диспетчерские указания воздушным судам, которые находятся под управлением органов обслуживания Украероруха. Фактически со стороны РФ происходит нарушение международных норм в воздушном пространстве, который делегирован Украине Международной организацией гражданской авиации ИКАО", - сказал он.

Две системы

У российских компаний существуют определенные трудности с полетами в Крым. Так, пилоты и авиакомпании при подготовке и проведении полетов пользуются услугами международных аэронавигационных компаний, которые оказывают очень много услуг: в предоставлении навигационных карт, в помощи в составлении и подаче плана полета, внесении изменений в него и во многом другом.

Фактически это базы данных разной аэронавигационной информации с удобным и быстрым интерфейсом. Информацию эти компании получают от национальных аэронавигационных служб.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На мировом рынке аэронавигационных услуг существует два крупных игрока - компании Jeppesen (подразделение корпорации Boeing) и Lido (входит в Lufthansa group). В России действуют системы обеих этих компаний, часть авиаперевозчиков использует одну, часть другую.

Судя по информации, которую Би-би-си предоставили действующие пилоты гражданской авиации, российские компании, которые летают в Крым, используют систему Lido, а не Jeppesen.

Дело в том, что система Jeppesen не позволяет пользователю составить план полета в РПИ Симферополь. Об этом Би-би-си рассказали два пользователя этой системы.

В Lufthansa Systems, которая разработала и поддерживает систему Lido, Би-би-си пояснили, что в ее разработке они строго придерживались положений приложения 15 Конвенции о международной гражданской авиации. Это приложение регулирует вопросы служб аэронавигационной информации. В нём действительно никак не отрегулирована ситуация, подобная той, которая сложилась в Крыму и над Черным морем.

Кроме того, в Lufthansa Systems пояснили, что пилоты могут подавать полетные планы в любую аэронавигационную службу. По словам представителя компании, пользователь имеет возможность менять список аэронавигационных центров, аэропортов и прочих участников воздушного движения, добавляя в него свои собственные по тому же принципу, по которому меняется телефонная книга в смартфоне.

Би-би-си направила запросы в ИКАО, Eurocontrol и ожидает ответа. Во ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" отказались от комментариев.