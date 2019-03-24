Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Британцы, наконец, распробовали игристые вина

Пока мир бьет тревогу из-за глобального потепления, кое-кто откупоривает шампанское.

Английские производители игристого вина празднуют лучший урожай в истории и надеются вписать свои имена в меню ресторанов и прейскуранты виноторговцев всего мира.

Они метят в сегмент дорогого игристого - 25-40 фунтов стерлингов (2,1-3,4 тысячи рублей) за бутылку. В нем сейчас безраздельно властвуют французы из расположенной всего в 300 км отсюда Шампани, где схожий климат и идентичный известняк.

В потенциал английского терруара верят не только англичане: шампанские дома Taittinger и Vranken-Pommery скупают земли на холмистом юго-востоке Англии и уже засеяли классическими сортами - шардоне, пино нуар и пино менье - десятки гектаров на укрытых от ветров солнечных склонах Кента.

Правообладатель иллюстрации Education Images/Getty Images Image caption Виноделие - удел теплых графств вокруг Лондона, укрытых от ветра и дождей

Французы планируют продавать свои первые английские партии через три-четыре года. К этому времени как раз будет готово игристое вино, заложенное после рекордного урожая 2018-го - в Англии его делают традиционным методом, выдерживая в бутылках несколько лет.

Английские же производители давно наращивают продажи, но до сих пор внутренний рынок был для них основным. Несмотря на небольшие объемы, популярность и доступность английского игристого растет, во многом благодаря эволюции вкусов британской публики и падению спроса на импортные вина, подорожавшие после девальвации фунта из-за "брексита".

Бизнес на миллиард

По данным британской отраслевой ассоциации Wine and Spirit Trade Association (WSTA), в год, когда британцы проголосовали за выход из ЕС, английское игристое впервые в истории вышло на четвертое место по продажам, обойдя французский креман и австралийское игристое.

Но ему еще очень далеко как до основного конкурента - шампанского, так и до недорогих массовых "шипучек": итальянского просекко и испанской кавы.

Британцы тратят на "пузырики", как они их называют, более 2 млрд фунтов (171 млрд рублей) в год. Львиная доля этих денег приходится на импортные сорта, однако местные виноделы рассчитывают, что в ближайшие 20 лет только английского игристого будет продаваться на 1 млрд фунтов (85 млрд рублей).

Для этого нужно выращивать больше винограда и осваивать новые рынки. С первым помогает потепление. Согласно статистике, последние четыре года в мире были самыми теплыми за всю историю наблюдений с 1880 года. И это давний тренд: из последних 22 лет рекордно жаркими были 20.

С завоеванием новых рынков сложнее. Это затратное дело: нужно создать сбытовую сеть и наладить поставки, но самое главное - продвинуть имя на рынке, где синонимом игристого вина является шампанское.

"Мы покупаем все французское, даже пиво, хоть оно и так себе", - сетует на представления мира о вкусной еде Фрейзер Томпсон. Он управляет винодельческим хозяйством Chapel Down в Кенте.

"А вот Англии еще только предстоит борьба за звание качественного производителя продуктов питания и напитков. Пока что у нас плохо получается, но у вина как раз есть шанс стать первооткрывателем на этом пути".

Его хозяйство - одно из крупнейших в стране - продает 97% своего игристого вина на внутреннем британском рынке. Крохи уходят за границу, в основном в США.

"Чтобы экспортировать, нужно инвестировать. Заполнить один контейнер и продать его в Казахстан может каждый. Но это неустойчивая бизнес-модель", - говорит Томпсон.

Новый Старый Свет

Правообладатель иллюстрации WireImage/Getty Images Image caption На мероприятиях с участием королевской семьи почти всегда используют английское игристое

Англичан вдохновляет история вин нового света. Они часто вспоминают американский штат Орегон, где еще недавно никакого вина в помине не было, а теперь это - заметный винодельческий регион, причем, как и в Англии, там представлены мелкие семейные хозяйства, а не крупные производители.

Постепенно об английском игристом узнают за границей: за последние 16 лет оно взяло полтора десятка наград на международных соревнованиях виноделов.

Однако ему далеко до фурора 1970-х, когда вина Нового Света взяли штурмом Старый Свет после знаменитой слепой дегустации, на которой лучшие французские эксперты отдали первые места калифорнийским винам.

Тот грандиозный скандал организовал англичанин Стивен Спурье. Теперь он - один из ведущих винных критиков и сам производит игристое вино Bride Valley в графстве Дорсет на юго-западе Англии.

Спурье - человек обеспеченный, и может позволить себе заниматься одним из самых авантюрных видов рискованного земледелия - выращивать виноград на широте Воронежа, Припяти и Роттердама. А широкая известность в узких кругах помогает ему продавать свое вино по всему миру - недаром в России, например, из английского игристого представлено как раз Bride Valley.

Другие пока ориентированы на внутренний рынок. И тут успехи настолько вдохновляют, что многие задумались об экспорте.

Еще в начале десятилетия английские винодельческие хозяйства производили чуть более 1 млн бутылок в год. В позапрошлом году производство достигло 6 млн бутылок, из которых две трети - игристое.

За пятилетку к 2020 году они рассчитывают удвоить производство, а экспорт нарастить в 10 раз.

Взрывной рост до сих пор объяснялся эволюцией вкусов местной публики. Традиционно британцы скрашивали досуг пивом и сидром, но на рубеже веков распробовали вино. Теперь пришла очередь игристого.

Страна в целом все меньше пьет - старики не могут, а молодые не хотят. На этом фоне продажи вина упали на 5% за последние пять лет, однако сегмент шампанского, просекко и кавы пережил взрывной рост на 37%.

В прошлом году очередному рекорду способствовали жаркое лето и королевская свадьба. На официальных банкетах, кстати, подают английское игристое, а половина вина в казенных подвалах сейчас - местного разлива.

Правообладатель иллюстрации SOPA/Getty Images Image caption В день королевской свадьбы игристое лилось рекой

Патриотизм потребителей на руку английским виноделам. Даже его крайние формы вроде "брексита" оборачиваются для них неожиданными дивидендами.

Один из ярых сторонников прощания с ЕС Тим Мартин владеет обширной сетью недорогих пабов Wetherspoon и активно агитирует их завсегдатаев. В русле своей кампании он решил заменить французское шампанское английским игристым от крупного местного производителя Denbies. Правда, у его клиентов популярнее более демократичные "пузырики" австралийского и итальянского происхождения.

Некоторые прощаются с шампанским совсем по другим причинам. Во-первых, с девальвацией фунта местное игристое уже конкурирует с самыми дешевыми вариантами no name шампанских вин. Во-вторых, люди все чаще соглашаются доплачивать за органические, местные и фермерские продукты.

Именно этим руководствовалась другая крупная сеть пабов - Fuller's, убравшая из винной карты свое домашнее шампанское Collet в пользу четырех местных марок: Chapel Down, Bolney, Furleigh и Hambledon.

Результат - падение продаж шампанского в стране на 11% за год в физическом выражении и на 6% - в денежном. Такими темпами за пару лет Великобритания потеряет место основного зарубежного рынка для шампанских вин и уступит его Японии, где продажи растут на 20% в год и уже превысили 13 млн бутылок.

И англичане надеются развить наступление, вытесняя французов с острова.

Если их прогнозы оправдаются, производство в Англии вырастет с 4 до 10 млн бутылок за 10 лет - а это треть рынка шампанского в Великобритании. Правда, к этому моменту значительную часть английского игристого будут делать и продавать их конкуренты - виноделы Шампани.