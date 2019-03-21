Правообладатель иллюстрации Frank Bienewald Image caption Чаще всего тела погибших альпинистов находят на леднике Кхумбу на непальской стороне

На склонах горы Эверест (Джомолунгма) в последние годы всё чаще находят тела погибших альпинистов. Это происходит из-за таяния ледников.

За десятилетия, прошедшие с начала восхождений на пик, в этих местах погибло почти 300 альпинистов. Две трети из них остаются погребенными под толщей снега и льда.

Рекордным по количеству смертей был сезон 2015 года, когда из-за оползней и лавин при восхождении погибло 24 человека.

Всего вершину Эвереста пытались покорить больше 4 тысяч человек.

Все больше данных указывает на быстрое таяние ледников в районе Эвереста и в целом в Гималаях.

Исследование 2015 года показало, что проталины на леднике Кхумбу, который альпинисты пересекают перед началом подъема на пик, растут в размерах и соединяются между собой.

Правообладатель иллюстрации DOMA SHERPA Image caption В районе лагеря №4 из-за плоской местности тела погибших альпинистов находят всё чаще

В 2016 году непальские военные осушили озеро Имджа у подножия горы, которое переполнилось водой в результате быстрого таяния соседних ледников.

Другая группа гляциологов из Британии в прошлом году провела бурение на поверхности ледника Кхумбу и обнаружила, что лед в нем имеет более высокую температуру, чем ожидалось. Поднятые пробы льда показали температуру всего минус 3,3 градуса Цельсия, что на 2 градуса превышает среднюю годовую температуру воздуха в этом районе.

"Из-за глобального потепления ледники на горных склонах быстро тают, и тела погибших, которые были скрыты льдом все эти годы, становятся видимыми", - говорит шерпа Анг Тенцинг, бывший президент Непальской альпинистской ассоциации.

"Мы и раньше спускали с горы тела альпинистов, погибших недавно, но теперь на поверхности всё чаще показываются тела людей, которые пролежали там десятки лет".

Правообладатель иллюстрации C. SCOTT WATSON/UNIVERSITY OF LEEDS Image caption На поверхности ледника Кхумбу растет число проталин

В 2017 году над лагерем №1 стала видна рука погибшего альпиниста. Законы Непала требуют захоронения таких тел, и операторам, которые организуют экспедиции на Эверест, пришлось нанять профессиональных носильщиков-шерпов, чтобы эвакуировать тело.

В том же году еще одно тело появилось на поверхности ледника Кхумбу. Эти места имеют также название Ледопада Кхумбу. Именно здесь в последние годы обнаруживается большинство тел погибших альпинистов.

Другим местом, где всё чаще обнаруживаются такие находки, является район лагеря №4, также известный как Южное седло, на границе между Непалом и КНР.

Тающие ледники

Однако не все тела появляются из-подо льда из-за таяния ледников. По мнению альпинистов, ледник Кхумбу, как и прочие, движется вниз, что приводит к обнажению горных пород.

"Из-за движения ледника Кхумбу мы иногда видим тела погибших альпинистов, - говорит Тенцинг Пандей Бхоте, вице-президент Непальской национальной ассоциации горных проводников. - Но большинство альпинистов психологически готовы к такой встрече".

Многие годы такие тела в труднодоступных местах служили ориентирами для восходителей.

Например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту в 8500 метров и имеет своё название — "Зелёные ботинки" (по ярко-зелёной обуви погибшего).

Правообладатель иллюстрации ANG TASHI SHERPA Image caption Большая часть тел, эвакуируемых в наши дни, принадлежит недавно погибшимм альпинистам

Эвакуация тел погибших в труднодоступных местах - сложное и дорогостоящее дело. В среднем такая операция обходится в 40-80 тысяч долларов.

"Одной из самых сложных таких экспедиций стала эвакуация [тела] с высоты 8700 метров, у самой вершины, - говорит Анг Тенцинг. - Тело этого недавно погибшего альпиниста было полностью замерзшим и весило 150 кг, и лежало оно в крайне труднодоступном месте на большой высоте".

Альпинисты и проводники знают, что любое решение об эвакуации тела является крайне сложным.

"Большинство восходителей предпочитает в случае смерти оставаться в горах", - говорит Алан Арнетт, известный альпинист и писатель.

"Поэтому необходимо понимать, что такие тела эвакуируются только в тех случаях, когда об этом просят родственники или они мешают другим альпинистам".