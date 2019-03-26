Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элитная недвижимость Каракаса стала доступна среднему классу

Падение цен на недвижимость в Венесуэле привело к тому, что дома в роскошных столичных районах стали доступнее. В них въезжают новые хозяева.

"Я никогда не думал, что буду жить в таком доме", - говорит новый собственник жилья в районе Чуао, одном из самых престижных в Каракасе.

Герман работал на телевидении и в рекламе и несколько лет копил доллары, которыми ему платили. После этого он начал искать квартиру, где он, жена и сын могли бы провести следующие годы.

Парадокс здесь в том, что Каракас называют самым дешевым городом в мире, а в Венесуэле сейчас гиперинфляция.

Теперь семья Германа живет в трехкомнатной квартире площадью 136 квадратных метров, в доме, проект которого был отмечен несколькими архитектурными наградами.

Image caption Венесуэльцы, которым платят в долларах, теперь нередко могут позволить себе такие дома

"Сначала за нее просили 250-200 тысяч долларов, но цена падала и падала - мы купили за 56 тысяч", - объясняет он.

Герман и его семья переедут в свой новый дом, как только там закончится ремонт.

Сегодня в Венесуэле немногие могут позволить себе жилье. Но как показывает пример Германа, для тех, кто может себе это позволить, на рынке "открылись очень хорошие возможности".

"Я решил остаться в стране и надеюсь, что эта квартира надолго станет нашим домом", - говорит он.

Image caption После волны эмиграции в Венесуэле осталось много пустых домов

Причина продажи: "уезжают без планов возвращаться"

Сегодня в Венесуэле даже роскошные дома стоят копейки.

Двухкомнатные апартаменты с бассейном и садом в туристическом комплексе на острове Исла-Маргарита в Карибском море стоят сегодня 21 тысячу долларов - дешевле, чем многие автомобили в США.

Хозяева квартиры площадью в 100 квадратных метров в Эль-Параисо, еще одном жилом районе Каракаса, просят за нее 70 тысяч долларов.

Им пришлось сильно снизить ожидания: изначально квартира выставлялась на продажу за 250 тысяч долларов.

Причина продажи - та же, которую указывают хозяева многих других домов в Венесуэле. Эту фразу можно увидеть в группах WhatsApp с объявлениями о продаже квартир: "Они уезжают, и у них нет планов возвращаться".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Венесуэла переживает сильнейшую волну эмиграции

По статистике ООН, за последние несколько лет Венесуэлу покинули более 3 миллионов граждан. Они уезжают за рубеж в поисках новых возможностей.

Из страны уехало множество людей, оставив после себя пустые дома.

Поэтому цены на недвижимость упали.

"За последние четыре года цены стабильно снижались и упали на 50-75%", - говорит глава городской ассоциации риэлторов Роберто Орта.

"В крупнейших городах Латинской Америки средняя цена квадратного метра - 1500 долларов. В Каракасе сегодня это 500 долларов", - сказал Орта в беседе с Би-би-си.

Image caption Цены на недвижимость упали низко как никогда

"Строительство некоторых из них обошлось дороже, чем их цена, по которой их сегодня продают", - добавляет он.

Утрата доверия

Высокие уровни эмиграции - это не единственная причина падения цен на недвижимость.

"Падение покупательной способности венесуэльцев, недостаток ликвидности в банках, политическая ситуация, при которой нарушается принцип частной собственности, привели к потере доверия к стране", - говорит Орта.

Однако в последнее время что-то начало меняться.

Профессионалы сектора недвижимости отмечают, что в последнее время многие брокеры по недвижимости отказываются от сделок, несмотря на то, что получают с них комиссию.

Этот феномен называют "эффектом Гуайдо".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Эффект Гуайдо" - обнадеживать инвесторов, говорит один из комментаторов

Лидер оппозиции Венесуэлы и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо 23 января в соответствии с конституцией объявил, что берет на себя полномочия президента страны, чтобы покончить с "узурпацией" власти Николасом Мадуро.

Мадуро называет Гуайдо марионеткой правительства США и считает, что тот пытается совершить государственный переворот.

Многие считают, что с новым лидером, на этот раз, оппозиции удастся сместить Мадуро.

"Ожидания перемен в прошлом останавливали падение цен и мы даже видели небольшой рост", - говорит Орта.

"Многие из тех, кто уехал и продал свой дом, захотят вернуться".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наколас Мадуро называет Гуайдо "марионеткой США"

Вернуться или остаться?

Вирхиния - врач из Венесуэлы, год назад уехавшая в Испанию и выставившая на продажу свое жилье.

С тех пор как она уехала, ей пришлось снижать цену своей квартиры в прекрасном туристическом пригороде Каракаса.

Она хотела получить за нее 200 тысяч долларов, но единственный потенциальный покупатель предложил ей не больше 80 тыс.

С тех пор как на венесуэльской политической сцене появился Хуан Гуайдо, квартирой интересовались несколько человек, но теперь не уверена сама Вирхиния.

"Может произойти что-то хорошее, и если произойдет, то, возможно, я смогу вернуться в Венесуэлу, и цена дома вырастет", - говорит она.

Орта, впрочем, предупреждает потенциальных зарубежных инвесторов: "те, кто сейчас вкладывается в Венесуэлу, смогут получить большую выгоду, но это произойдет далеко не сразу".