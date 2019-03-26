Шикарное жилье в Венесуэле продается за бесценок. Если Мадуро уйдет, всё может измениться
Падение цен на недвижимость в Венесуэле привело к тому, что дома в роскошных столичных районах стали доступнее. В них въезжают новые хозяева.
"Я никогда не думал, что буду жить в таком доме", - говорит новый собственник жилья в районе Чуао, одном из самых престижных в Каракасе.
Герман работал на телевидении и в рекламе и несколько лет копил доллары, которыми ему платили. После этого он начал искать квартиру, где он, жена и сын могли бы провести следующие годы.
Парадокс здесь в том, что Каракас называют самым дешевым городом в мире, а в Венесуэле сейчас гиперинфляция.
Теперь семья Германа живет в трехкомнатной квартире площадью 136 квадратных метров, в доме, проект которого был отмечен несколькими архитектурными наградами.
"Сначала за нее просили 250-200 тысяч долларов, но цена падала и падала - мы купили за 56 тысяч", - объясняет он.
Герман и его семья переедут в свой новый дом, как только там закончится ремонт.
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Сегодня в Венесуэле немногие могут позволить себе жилье. Но как показывает пример Германа, для тех, кто может себе это позволить, на рынке "открылись очень хорошие возможности".
"Я решил остаться в стране и надеюсь, что эта квартира надолго станет нашим домом", - говорит он.
Причина продажи: "уезжают без планов возвращаться"
Сегодня в Венесуэле даже роскошные дома стоят копейки.
Двухкомнатные апартаменты с бассейном и садом в туристическом комплексе на острове Исла-Маргарита в Карибском море стоят сегодня 21 тысячу долларов - дешевле, чем многие автомобили в США.
Хозяева квартиры площадью в 100 квадратных метров в Эль-Параисо, еще одном жилом районе Каракаса, просят за нее 70 тысяч долларов.
Им пришлось сильно снизить ожидания: изначально квартира выставлялась на продажу за 250 тысяч долларов.
Причина продажи - та же, которую указывают хозяева многих других домов в Венесуэле. Эту фразу можно увидеть в группах WhatsApp с объявлениями о продаже квартир: "Они уезжают, и у них нет планов возвращаться".
По статистике ООН, за последние несколько лет Венесуэлу покинули более 3 миллионов граждан. Они уезжают за рубеж в поисках новых возможностей.
Из страны уехало множество людей, оставив после себя пустые дома.
Поэтому цены на недвижимость упали.
"За последние четыре года цены стабильно снижались и упали на 50-75%", - говорит глава городской ассоциации риэлторов Роберто Орта.
"В крупнейших городах Латинской Америки средняя цена квадратного метра - 1500 долларов. В Каракасе сегодня это 500 долларов", - сказал Орта в беседе с Би-би-си.
"Строительство некоторых из них обошлось дороже, чем их цена, по которой их сегодня продают", - добавляет он.
Утрата доверия
Высокие уровни эмиграции - это не единственная причина падения цен на недвижимость.
"Падение покупательной способности венесуэльцев, недостаток ликвидности в банках, политическая ситуация, при которой нарушается принцип частной собственности, привели к потере доверия к стране", - говорит Орта.
Однако в последнее время что-то начало меняться.
Профессионалы сектора недвижимости отмечают, что в последнее время многие брокеры по недвижимости отказываются от сделок, несмотря на то, что получают с них комиссию.
Этот феномен называют "эффектом Гуайдо".
Лидер оппозиции Венесуэлы и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо 23 января в соответствии с конституцией объявил, что берет на себя полномочия президента страны, чтобы покончить с "узурпацией" власти Николасом Мадуро.
Мадуро называет Гуайдо марионеткой правительства США и считает, что тот пытается совершить государственный переворот.
Многие считают, что с новым лидером, на этот раз, оппозиции удастся сместить Мадуро.
"Ожидания перемен в прошлом останавливали падение цен и мы даже видели небольшой рост", - говорит Орта.
"Многие из тех, кто уехал и продал свой дом, захотят вернуться".
Вернуться или остаться?
Вирхиния - врач из Венесуэлы, год назад уехавшая в Испанию и выставившая на продажу свое жилье.
С тех пор как она уехала, ей пришлось снижать цену своей квартиры в прекрасном туристическом пригороде Каракаса.
Она хотела получить за нее 200 тысяч долларов, но единственный потенциальный покупатель предложил ей не больше 80 тыс.
С тех пор как на венесуэльской политической сцене появился Хуан Гуайдо, квартирой интересовались несколько человек, но теперь не уверена сама Вирхиния.
"Может произойти что-то хорошее, и если произойдет, то, возможно, я смогу вернуться в Венесуэлу, и цена дома вырастет", - говорит она.
Орта, впрочем, предупреждает потенциальных зарубежных инвесторов: "те, кто сейчас вкладывается в Венесуэлу, смогут получить большую выгоду, но это произойдет далеко не сразу".