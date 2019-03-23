Становятся ли россияне беднее? Ответ в пяти графиках

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Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилась, сообщил Росстат. В последние три года этот показатель снижался. Аналитики обращают внимание, что в этом году уровень бедности начал расти вновь.

В 2018 году 18,9 млн россиян жили на доходы ниже прожиточного минимума, сообщил в четверг, 21 марта, Росстат. Это 12,9% населения России. Таким образом, уровень бедности опустился до минимума с 2014 года.

Доля малоимущих граждан снижается третий год подряд, при том что до этого показатель рос в течение трех лет.

За последние 10 лет доля бедных сначала сокращалась, а с 2012 года - росла, потом тренд снова изменился. Показатели прошлого года соответствовали 2009 году.

Доля малоимущих вернулась на уровень 2009 года С 2012 года доля малоимущих увеличивалась, а в 2017 году началось снижение

А вот в квартальном значении уровень бедности в последние месяцы 2018 года снова начал увеличиваться, отмечает глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

В первые три квартала 2018 года доля малоимущих снижалась. Однако в последние три месяца года доля малоимущих выросла до 10%. В тот же период годом ранее показатель составил 9,9%.

Тремасов считает, что рост индикатора связан с ускорением инфляции и может свидетельствовать об изменении тренда.

"Учитывая, что в первом квартале 2019 года инфляция возросла еще более существенно, можно ожидать дальнейшего роста бедности", - пишет аналитик.

Как оценивают бедность в России?

Росстат оценивает уровень бедности по числу жителей страны, которые живут на доходы ниже прожиточного минимума. По итогам 2018 года прожиточный минимум составил 10,3 тысячи рублей в месяц.

Прожиточный минимум в России За семь лет показатель вырос более чем на 60%

Прожиточный минимум с 2012 года вырос на 61,5%. Накопленная инфляция за этот же период составила 60,1%.

Рост прожиточного минимума в сравнении с ростом цен За семь лет прожиточный минимум был увеличен на уровень накопленной инфляции

Для оценки уровня бедности также используются социологические опросы.

Так, в ноябре 2018 года исследование РАНХиГС выявило, что около 22% россиян могут себе позволить лишь базовый набор продуктов питания.

Еще 36% респондентов оказались в "зоне потребительского риска", которой была недоступна покупка товаров длительного пользования (автомобилей, мебели).

Доходы падают, банкротства растут

Статистическое снижение уровня бедности сопровождается падением реальных располагаемых доходов населения (денег, которые остаются у граждан после выплаты обязательных платежей и скорректированных на величину инфляции). В последний раз показатель увеличивался в годовом выражении в 2013 году.

Реальные доходы россиян падают пятый год Последний раз реальные доходы в годовом выражении росли в 2013 году

Эксперты отмечают, что на фоне падения реальных доходов в России начал сокращаться средний класс. По данным опроса Национального агентства финансового исследования, в начале 2018 года к среднему классу себя относили 19% россиян, тогда как годом ранее этот показатель составлял 25%.

Число сообщений о банкротстве физлиц за три года существования этой процедуры выросло вдвое: с 19 тысяч до 44 тысяч.

Количество сообщений о признании граждан банкротами Процедура банкротства физлица появилась в России в конце 2015 года

Стоит отметить, что стали чаще банкротиться не только малоимущие, но и россияне с доходом выше среднего. В 2018 году стоимость имущества граждан-должников, которое арбитражные управляющие выявили в ходе инвентаризации, выросла в два раза.