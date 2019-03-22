"Флинт жив": как стены памяти Кита Флинта из Prodigy множатся по миру
Стены с граффити, фото и рисунками в честь умершего вокалиста Prodigy Кита Флинта появляются и в Британии, и в России. Бывшие коллеги уже называют муралы культовыми.
49-летний Кит Флинт найден мертвым в своем доме в Эссексе к востоку от Лондона. Как выяснилось впоследствии, легендарный музыкант покончил с собой.
В Питерборо в Кембриджшире целую стену граффити в честь покойного музыканта нарисовал мастер стрит-арта Нейтан Мердок.
Игравший с Prodigy в 1990-е гитарист Джиз Батт написал в "Фейсбуке": "Замечательный стрит-арт".
Батт сам живёт в Питерборо и пришёл к стене вскоре после того, как Мердок завершил работу.
На граффити Флинт примерно такой, каким его запомнили по легендарным клипам Firestarter и Breathe - с вытаращенными глазами и вытянутым языком.
В полиции Эссекса после дополнительного расследования сообщили, что признаков насильственной смерти у музыканта не обнаружено.
Нейтан Мердок сказал Би-би-си, что высота рисунка - более 3,5 метров, и ему потребовалось два дня, чтобы "сделать всё правильно".
"Это моё личное посвящение: я видел группу на многих концертах, последний раз - в декабре. Истории о трагических кончинах известных людей - не редкость, но сейчас впервые это так много значило для меня", - рассказал мастер стрит-арта.
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У Мердока есть своя компания, которая делает росписи по запросу, но стена Флинта была его личным порывом и даром городу.
"Кит Флинт, сколько всего ты дал нам, чтобы вспомнить и пережить! Надеюсь, мы тоже тебя не подвели в ответ", - написал Мердок на странице своей арт-студии в "Фейсбуке".
Этот пост собрал более 6 тыс. лайков, им поделилось более 8,5 тыс. человек - мастера граффити хвалят и в Австралии, и на Гавайях.
Комментаторы пишут, что мурал памяти Флинта феноменален и достоин того, чтобы стать "святыней" для каждого фаната Prodigy.
Статуи и борьба с депрессией
Группа родилась в 1990 году в эссекском городе Брейнтри, жители которого недавно начали сбор подписей под петицией за установку статуи покойного музыканта в центре города. На данный момент её подписало более 8 тыс. человек.
В первоначальный состав коллектива, помимо Кита, входили клавишник и автор основного музыкального материала Prodigy Лиам Хоулетт, первым вокалистом был рэппер и МС Кит Палмер по прозвищу Максим Реалити.
Интересно, что в Питерборо из всех участников коллектива родился только Максим.
Помимо Кембриджшира, память Кита Флинта на стенах решили увековечить в Лондоне, Нортгемптоне и Саутенде.
Лондонское граффити изображает музыканта времён сингла Poison. Оно находится на улице Брик-лейн и удостоилось похвалы от основателя группы Лиама Хоулетта.
В Нортгемптоне же художник стрит-арта, творящий под псевдонимом Uncle Stubble 2, изобразил Флинта призывающим бороться с депрессией.
В портовом Саутенде граффити и вовсе заказало управление местного бизнес-парка - местный артист Джон Булли остался очень доволен своей работой.
"Его образ моментально узнаваем. Если вы нарисуете Боба Марли или Дэвида Боуи, их сразу узнают, и с Китом Флинтом та же история", - сказал Булли в беседе с Би-би-си.
И российские фанаты музыканта не отстают: в Петербурге на здании бывшего генерального консульства Британии на Лафонской улице почти сразу после смерти артиста появился мемориал с фотографиями, цветами и британскими флажками.
На 22 марта от него ничего не осталось, что беседовавшие с Би-би-си жители Петербурга списали на близость здания к городским властям в Смольном.
В Екатеринбурге вокалист Prodigy тоже появился в виде граффити: Флинта нарисовали в подземном переходе на Плотинке, где находится стена памяти Виктора Цоя.
Этот же переход фигурирует в официальном концертном видео группы Their Law (Live in Russia), выложенном на официальном аккаунте Prodigy в YouTube в 2017 году.