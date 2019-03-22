Стены с граффити, фото и рисунками в честь умершего вокалиста Prodigy Кита Флинта появляются и в Британии, и в России. Бывшие коллеги уже называют муралы культовыми.

49-летний Кит Флинт найден мертвым в своем доме в Эссексе к востоку от Лондона. Как выяснилось впоследствии, легендарный музыкант покончил с собой.

В Питерборо в Кембриджшире целую стену граффити в честь покойного музыканта нарисовал мастер стрит-арта Нейтан Мердок.

Игравший с Prodigy в 1990-е гитарист Джиз Батт написал в "Фейсбуке": "Замечательный стрит-арт".

Батт сам живёт в Питерборо и пришёл к стене вскоре после того, как Мердок завершил работу.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Стрижка Кита Флинта стала одним из ярких визуальных образов Prodigy

На граффити Флинт примерно такой, каким его запомнили по легендарным клипам Firestarter и Breathe - с вытаращенными глазами и вытянутым языком.

В полиции Эссекса после дополнительного расследования сообщили, что признаков насильственной смерти у музыканта не обнаружено.

Нейтан Мердок сказал Би-би-си, что высота рисунка - более 3,5 метров, и ему потребовалось два дня, чтобы "сделать всё правильно".

"Это моё личное посвящение: я видел группу на многих концертах, последний раз - в декабре. Истории о трагических кончинах известных людей - не редкость, но сейчас впервые это так много значило для меня", - рассказал мастер стрит-арта.

У Мердока есть своя компания, которая делает росписи по запросу, но стена Флинта была его личным порывом и даром городу.

"Кит Флинт, сколько всего ты дал нам, чтобы вспомнить и пережить! Надеюсь, мы тоже тебя не подвели в ответ", - написал Мердок на странице своей арт-студии в "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Nathan Murdock Image caption Нейтану Мердоку потребовалось два дня на создание граффити

Этот пост собрал более 6 тыс. лайков, им поделилось более 8,5 тыс. человек - мастера граффити хвалят и в Австралии, и на Гавайях.

Комментаторы пишут, что мурал памяти Флинта феноменален и достоин того, чтобы стать "святыней" для каждого фаната Prodigy.

Статуи и борьба с депрессией

Группа родилась в 1990 году в эссекском городе Брейнтри, жители которого недавно начали сбор подписей под петицией за установку статуи покойного музыканта в центре города. На данный момент её подписало более 8 тыс. человек.

В первоначальный состав коллектива, помимо Кита, входили клавишник и автор основного музыкального материала Prodigy Лиам Хоулетт, первым вокалистом был рэппер и МС Кит Палмер по прозвищу Максим Реалити.

Интересно, что в Питерборо из всех участников коллектива родился только Максим.

Помимо Кембриджшира, память Кита Флинта на стенах решили увековечить в Лондоне, Нортгемптоне и Саутенде.

Лондонское граффити изображает музыканта времён сингла Poison. Оно находится на улице Брик-лейн и удостоилось похвалы от основателя группы Лиама Хоулетта.

В Нортгемптоне же художник стрит-арта, творящий под псевдонимом Uncle Stubble 2, изобразил Флинта призывающим бороться с депрессией.

В портовом Саутенде граффити и вовсе заказало управление местного бизнес-парка - местный артист Джон Булли остался очень доволен своей работой.

"Его образ моментально узнаваем. Если вы нарисуете Боба Марли или Дэвида Боуи, их сразу узнают, и с Китом Флинтом та же история", - сказал Булли в беседе с Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Southend BID Image caption На стене в приморском Саутенде, где расположен самый дальний из лондонских аэропортов, - граффити с цитатой из хита Prodigy "Firestarter"

И российские фанаты музыканта не отстают: в Петербурге на здании бывшего генерального консульства Британии на Лафонской улице почти сразу после смерти артиста появился мемориал с фотографиями, цветами и британскими флажками.

На 22 марта от него ничего не осталось, что беседовавшие с Би-би-си жители Петербурга списали на близость здания к городским властям в Смольном.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Baranyuk Image caption Со стен здания бывшего британского генконсульства убрали все следы народного мемориала

В Екатеринбурге вокалист Prodigy тоже появился в виде граффити: Флинта нарисовали в подземном переходе на Плотинке, где находится стена памяти Виктора Цоя.

Этот же переход фигурирует в официальном концертном видео группы Their Law (Live in Russia), выложенном на официальном аккаунте Prodigy в YouTube в 2017 году.