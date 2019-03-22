Неожиданный конкурент России за выход на Евро: Меркель и другие козыри Казахстана

Правообладатель иллюстрации Artem Korotaev/TASS Image caption Казахстанцы могу навязать россиянам упорную борьбу

Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу начался с сенсации. Сборная Казахстана крупно обыграла шотландцев. На очереди у нее сборная России - игра пройдет в воскресенье. Русская служба Би-би-си рассказывает, что нужно знать о сопернике россиян.

Казахстанское чудо

Сборная Казахстана, занимающая в рейтинге ФИФА лишь 117 место, в стартовом матче отборочного турнира неожиданно обыграла сборную Шотландии (40-е место в рейтинге) со счетом 3:0. Это самая крупная победа казахстанцев с тех пор, как в 2002 году федерация футбола Казахстана приняла решение перейти из азиатской конфедерации в УЕФА - чтобы играть с более сильными соперниками. С тех пор самыми заметными достижениями казахстанских футболистов оставались победа над Сербией в 2007 году и ничья с Белоруссией в 2010-м.

У шотландцев не было нескольких травмированных игроков основного состава, и буквально накануне матча они лишились еще и своего лучшего игрока, защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона - он не поехал в Астану из-за проблем с зубами. В итоге тренер шотландцев Алекс Маклиш назвал две главные причины поражения: молодые игроки не смогли сыграть на должном уровне, а команда в целом оказалась не в состоянии "вернуться в игру" после двух быстрых голов казахстанцев в начале матча.

Оба этих гола получились у казахстанских футболистов изумительными по красоте. Сначала полузащитник Александр Меркель длинным навесом из глубины поля вывел один на один с вратарем Юрия Перцуха, и тот метко влепил мяч в "девятку" ворот. А затем капитан сборной Казахстана Исламбек Куат разрезал точнейшим пасом всю оборону шотландцев, и Ян Вороговский в падении успел протолкнуть мяч в сетку мимо голкипера. Третий гол казахстанцы забили в начале второго тайма: Бахтиер Зайнутдинов опередил защитника и точно замкнул навес в район угла вратарской площади.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Победа со счетом 3:0 над Шотландией стала самым значимым достижением казахстанской сборной за все время выступления в европейских турнирах

Шотландцы имели несколько неплохих возможностей забить хотя бы один гол, но и сами играли нерасторопно, и голкипер казахстанцев Дмитрий Непогодов был на высоте. Заканчивался же матч неприятным для сборной Казахстана инцидентом: два игрока команды Куатов и Ерланов столкнулись головами - Куатову забинтовали голову, и он продолжил играть, а Ерланова унесли на носилках к машине скорой помощи.

В Шотландии тем временем начали хоронить национальную сборную. "Сегодня в 11 утра будет объявлена минута молчания по почившему накануне шотландскому футболу на уровне сборных. Покойся с миром", - это лишь одно из многих критических сообщений, появившихся в британском "Твиттере" после поражения команды.

При этом в Британии, похоже, не все до конца понимают, кто вообще обыграл шотландцев. Таблоид The Daily Star вышел с заголовком "Borat boys batter Scotts" - "Парни Бората вздули шотландцев". Казахстан до сих пор ассоциируется у британских болельщиков исключительно с Боратом - персонажем комика Саши Барона Коэна, - а о национальной сборной по футболу этой страны они до сих пор вообще не имели никакого понятия.

Однако и в России своих футбольных соседей знают не намного лучше. В интервью "Российской газете" перед началом отборочного цикла главный тренер россиян Станислав Черчесов рассказал, что общался с тренером казахстанцев Михалом Билеком, но посетовал, что плохо знаком с новым составом предстоящих соперников.

Михал Билек - известная фигура в тренерском цехе, причем успеха ему удается добиваться именно с национальными командами, а не клубами. С 2009 года он тренировал родную сборную Чехии и на Евро-2012 дошел с ней до четвертьфинала. На групповой стадии того чемпионата чехи крупно проиграли сборной России, но затем последовательно обыграли Грецию с Польшей и в итоге заняли в группе первое место (Россия же не смогла выйти в плей-офф). В полуфинал команду Билека не пустил Криштиану Роналду, забивший единственный гол на 80-й минуте. Тренера чешской сборной тогда упрекали в ставке на откровенно оборонительный футбол, и после поражения от Португалии Михал Билек покинул свой пост.

Основа новой сборной Билека - как раз все те игроки, которые в матче с шотландцами отличились голами и голевыми передачами. Среди них выделяется полузащитник Александр Меркель - своим опытом и нетипичной футбольной судьбой. Ребенком родители - поволжские немцы - вывезли его из Казахстана в Германию, он учился в футбольной школе "Штутгарта", его первой взрослой командой был "Милан", затем он перешел в "Удинезе", поиграл в аренде в "Уотфорде" и в настоящее время выступает за голландский "Хераклес". Поразительным образом игрок с опытом выступления в итальянской Серии А лишь раз до этого привлекался в сборную - в 2015 году.

Еще один опытный игрок, капитан сборной Исламбек Куат всю свою карьеру провел в Казахстане - сначала играл в "Астане", а последние пять лет - в "Кайрате".

Однако на матч с шотландцами Билек выставил и сразу нескольких молодых игроков - и эта ставка полностью себя оправдала: 22-летние Юрий Перцух и Ян Вороговский и 20-летний Бахтиер Зайнутдинов забили по голу. Последний из них - единственный футболист, которого могли видеть в деле российские болельщики. В январе 2019 года он перешел в "Ростов" и уже сыграл за свою новую команду в трех матчах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Единственный гол бельгийцам россияне забили после ошибки вратаря соперника

Неудачный старт России

В проходившей параллельно встрече Россия ожидаемо уступила бронзовым призерам чемпионата мира, бельгийцам. Сборная снова играла от обороны - главный тренер Станислав Черчесов выставил на игру пять защитников. Так называемый "автобус" из игроков, припаркованный в собственной штрафной, помог обыграть Испанию на ЧМ.

Но бельгийцы такую защиту взломали без особого труда. Они атаковали много и разнообразно: прорывались с обоих флангов и через центр, били из-за пределов штрафной и врывались в нее с помощью красивых многоходовых комбинаций. Все игроки российской защиты за исключением Георгия Джикии просто не поспевали за передвижениями соперников. Бельгийцы, ведомые Эденом Азаром, забили россиянам три раза. А могли и больше, если бы не мазал их центральный нападающий Миши Батшуайи.

Российские звезды чемпионата мира - Артем Дзюба, Денис Черышев, Александр Головин - не смогли удивить бельгийскую оборону. Вышедшие на замену Федор Чалов и Федор Смолов тоже с задачей не справились. В итоге сборная Россия нанесли всего четыре удара по воротам, тогда как Бельгия - 15. Единственный гол россиян стал результатом ошибки вратаря Тибо Куртуа.

Впрочем, есть те, кто считают, что для россиян все не так безнадежно. "В этом неудачном с точки зрения результата матче хватает положительных моментов", - написал обозреватель Championat.com Михаил Гончаров, отметив, в частности, игру новичка сборной Ильзата Ахметова.

Но тот же Гончаров пишет, что "всё может испортить матч с Казахстаном", да и его колонка озаглавлена "Спрашивать со сборной будем после Казахстана, сейчас можно хвалить". Проверку Казахстаном придется проходить без двух важных для России игроков - дисквалифицированного Головина и получившего травму Кузяева.

Еще до поражения от бельгийцев один из подопечных Черчесова - защитник Федор Кудряшов - в интервью РФС высоко оценил будущего соперника: "Со сборной Казахстана будет даже труднее, чем с Бельгией. На первый план выйдет то, как мы будем готовы ментально".