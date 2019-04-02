Кибертраур: три истории о настоящей смерти в онлайн-играх

Правообладатель иллюстрации Jasen and Marti Kasten / Blizzard Entertainment Image caption Джейсен потерял друга, которого никогда не видел

Реальная смерть занимает неожиданно важное место в виртуальных мирах. Самые популярные онлайн-игры одновременно являются чем-то вроде мемориальных парков, где за неприметными на первый взгляд деталями кроются грустные истории из реальности. Мы собрали самые интересные.

"Я был совершенно опустошен, когда узнал", - так Джейсен Кастен рассказывает о дне, когда услышал, что его друг по сетевой игре World of Warcraft ушел из жизни. В реальном мире они никогда не встречались.

Джейсон и Дейв познакомились в игре World of Warcraft. Они были двумя из пяти миллионов игроков. В течение трех лет они вместе боролись с монстрами, ходили в рейды, зарабатывали деньги и покупали артефакты - а потом Дейв умер.

Джейсен потерял настоящего друга - и это несмотря на то, что никогда не видел его в реальной жизни. "Многие мои друзья - из интернета. Поэтому для меня это было абсолютно не важно. Это все равно что школьный друг или кто-то из моей футбольной команды", - говорит он.

Таких историй сотни. Люди устанавливают связь в сетевых играх - вместе открывают виртуальные миры, организуются в сообщества, торгуют, воюют и строят дома. Когда игрок умирает в реальной жизни, по нему скорбят.

За годы существования онлайн-игр с огромными креативными сообществами из миллионов игроков их миры наполнились мемориалами, посвященными ушедшим из жизни людям, и связанной с этим мифологией. Мы собрали самые интересные истории, связанные с "кибертрауром".

1. Памятник Полин

Игровые вселенные во многом моделируют реальное общество - просто потому что населены реальными людьми. Когда игрок, ставший частью сообщества, уходит из жизни по-настоящему, для него часто воздвигают онлайн-мемориал. Этой практике уже много лет.

Чем оживленнее и креативнее сообщество вокруг игры, тем больше людей пытается оставить уникальный след, переплетая истории ушедших из жизни близких с историей игровых вселенных.

За каждым таким памятником стоит реальная история. Одна из самых красивых - у "Мемориала Полин".

В 2013 году супруга человека, игравшего в Minecraft под ником Gas Bandit, умерла от рака. Ее звали Полин. Пока Полин была жива, они с мужем играли вместе.

В этой игре нужно строить сооружения из блоков - и игроки часто проводят месяцы и даже годы, работая над исполинскими замками с обилием деталей.

Правообладатель иллюстрации Igdb.com Image caption На постройку такого замка может уйти до нескольких недель

Gas Bandit решил увековечить Полин, построив огромный мемориал в ее честь.

На постройку "мемориала Полин" ушло около двух месяцев. Gas Bandit возвел мемориал сам, но материалы ему помогли собрать еще восемь игроков. Их имена написаны на благодарственной табличке внутри здания.

Мемориал представляет собой большой дом со стеклянными стенами, внутри которого горит несколько десятков свечей. Здание венчает памятник Полин в виде ее рыжеволосого аватара в шахтерской вагонетке.

Людей, заинтересовавшихся его историей, Gas Bandit просил перечислить денег в фонд по изучению рака яичников.

2. Ожившие истории

Индустрии ролевых онлайн-игр много лет. По данным сайта Statista, самая популярная из них, World of Warcraft, имеет более пяти миллионов активных игроков.

Это мир-ветеран. Игра вышла еще в 2004 году и за 15 лет успела обрасти своей неофициальной мифологией. Важная ее часть - мемориалы умершим игрокам.

Буйн Фрихенд по прозвищу "Флоппи" скончался в 2010 году. Он был неизлечимо болен и отказывался от пересадки печени, которая могла бы продлить ему жизнь. "Флоппи не хотел, чтобы на него тратили печень, которая могла спасти жизнь кому-то другому", - говорится в характеристике персонажа World of Warcraft, плохо детализированного гнома с окладистой бородой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Хардкорным" игроком в WoW считается человек, проводящий за игрой больше 12 часов в сутки, следует из одного из опросов

Гном Флоппи по замыслу разработчиков целый день ходит от телеги, наполненной мешками с зерном, к дому, полному беженцев, как бы принося им еду. Флоппи - "мемориальный NPC", то есть управляемый компьютером персонаж, созданный в память об ушедшем игроке. И в виртуальном мире WoW таких много.

Анжела Лейфелв скончалась в 2015 году от неизлечимой мотонейронной болезни. Она продолжает жить в игре как персонаж, обучающий игроков врачебному искусству и продающий лекарства.

Риелтор Энтони Старк в 2005 году погиб, ныряя с аквалангом. В World of Warcraft он получил мемориал в виде собственного персонажа, сутки напролет отдающего честь и встающего на колени перед другим памятником.

Правообладатель иллюстрации Blizzard entertainment Image caption Мемориалы разбросаны по миру, населенному монстрами

28-летний Дак Краузе скончался от лейкемии - и его подруга Алисия попросила разработчиков включить его в игру. Теперь в одном из городов появляется маленькая девочка, которая просит игрока отнести записку со стихотворением своему другу. В записке - стихотворение, написанное самим Даком: "Не плачь у моей могилы - меня там нет. Я в тысяче ветров над снегами Нортренда".

Таких историй в World of Warcraft десятки. И мемориалы бывают разными - не только второстепенными персонажами. Памятником может быть незаметный цветок или куст черных роз, резное надгробие на игровом кладбище, волшебный арбалет или животное в местном лесу. Здесь есть синий джин, созданный в память об актере Робине Уильямсе, и голый огр в бабочке по имени Барни Фарли, созданный в честь комика Криса Фарли.

3. Эхо Винтерспринга

Иногда в играх случаются похороны. Некоторые из них остаются в памяти сообщества годами. Например, уже больше 12 лет все помнят о похоронах на карте "Винтерспринг", потому что закончилось все примерно как на "кровавой свадьбе" в "Игре престолов".

Это тоже произошло в World of Warcraft. Женщина, занимавшая пост офицера в своей внутриигровой гильдии, скончалась от инфаркта в реальной жизни.

Товарищи по гильдии решили собраться и почтить память ушедшего из жизни офицера. Панихиду устроили в одном из любимых районов покойной, на карте "Винтерспринг". На ней, в отличие от некоторых других, игрокам разрешается убивать друг друга. Это и стало причиной скандала.

Правообладатель иллюстрации Blizzard Entertainment Image caption Игроки часто отправляются в совместные рейды, где и становятся друзьями

О мероприятии узнали враги гильдии и вооруженной толпой ворвались на похороны. Большинство скорбящих было убито, а игроки нападавшего клана за счет этого получили много опыта и поднялись на несколько уровней.

Рейд на похоронах произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его обсуждали на всех форумах. Кто-то говорил, что налетчики нарушили человеческие правила приличия. Другие - что гражданскую панихиду можно было устроить и на такой карте, где игрокам нельзя друг друга убивать.

В любом случае, о рейде в Винтерспринге помнят и 12 лет спустя - вероятно, именно потому, что были нарушены настоящие, вековые человеческие табу.

"Реальная жизнь - всегда на первом месте"

Психологи говорят, что скорбь по виртуальному персонажу - это нормально. "Привязанность, которую чувствует игрок, чаще всего направлена на аватар другого игрока", - комментирует в беседе с газетой Independent один из авторов блога Gaming the Mind, посвященного онлайн-играм и психическому здоровью.

По его словам, скорбь - личное дело каждого. "Игроки в сети строят свою виртуальную личность, состояющую из внешнего вида, поведения и других атрибутов. Это похоже на то, как мы строим свою личность в реальном мире", - говорит психолог. Соответственно, люди привязываются друг к другу так же, как и в настоящей жизни.

Джейсен Кастен, потеряв друга, начал больше общаться с другими друзьями из интернета. "Мы говорили друг другу о том, что думаем и чувствуем, делились своей грустью, вспоминали о нем", - рассказывает он.

Но Джейсена такое положение вещей не устраивает. Вместе со своей женой Марти он основал проект под названием Gamers IRL. Его цель - мотивировать геймеров встречаться со своими онлайн-друзьями в реальной жизни.

"Плохо уже то, что у нас не было возможности встретиться с человеком, который был нам так близок, но хуже то, что такое происходит по всему миру. Для меня это неприемлемо", - говорит Марти.

"Если мы и можем что-то сделать, чтобы почтить память нашего друга, то нужно закрыть эту пропасть, которая мешает дружбе других, и помочь людям встретиться", - считает она.