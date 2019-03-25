Пять лидеров президентской гонки на Украине. Максимально коротко

Первый тур выборов президента Украины состоится уже 31 марта, и в бюллетене будет 39 кандидатов. Однако уже сейчас социсследования позволяют определить узкий круг лиц, чьи рейтинги сильно опережают других участников гонки.

Би-би-си рассказывает все, что следует знать о топ-5 кандидатов в президенты Украины: их программах, достоинствах и недостатках, об отношении к России. Максимально коротко.

Владимир Зеленский, 41 год, комик

Актер, который сыграл Наполеона и президента Украины в кинокомедиях, может стать настоящим президентом Украины, и это не шутка.

Родился в Кривом Роге, получил юридическое образование, но ни дня не работал по специальности. Играл в КВН, но рассорился с Александром Масляковым и превратил свою команду "95-й квартал" в успешную студию, выпускающую юмористические шоу, комедийные фильмы и сериалы. В одном из них - "Слуга народа" - Зеленский играет учителя, ставшего президентом Украины.

Я иду в президенты на один срок. Первый законопроект - "О народовластии", чтобы народ ставил задачи власти через референдумы. Каждый бизнесмен сможет за 5% легализировать свои доходы. Каждый ребенок сможет накапливать на своем счету доходы от реализации государством природных благ. Монетизация льгот и субсидий. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом.

"Я не могу туда поехать выступать, мне просто плохо".

Что помогает:

Имидж "нового, незапятнанного лица" в украинской политике.

Избиратели отождествляют его с честным и бескомпромиссным героем сериала "Слуга народа".

Агитация в виде концертов кандидата по всей Украине.

Что мешает:

Отсутствие опыта политической или общественной деятельности.

Подозрения в связях с олигархом Игорем Коломойским.

Информация о бизнесе в России.

Лозунг кампании: "Сделаем это вместе!"

Форма участия: выдвижение от партии "Слуга народа".

Опыт участия в президентских выборах: отсутствует.

Петр Порошенко, 53 года, президент Украины

Называет себя самым нежелаемым для Путина кандидатом в президенты. Рейтинги не ахти, но говорит, что не проиграл ни одних выборов в жизни.

Один из самых богатых украинцев, был секретарем Совбеза и главой МИД при Ющенко, министром экономики при Януковиче. Президентом стал неожиданно: после Евромайдана его прочили скорее в мэры Киева. Обещал продать свой бизнес и закончить АТО за несколько часов. Не сделал ни того, ни другого, но за последнее обещание извинился.

Наша миссия - членство в ЕС и НАТО, подадим заявку в 2023 году, вступим в качестве регионального лидера. Завершим начатые реформы, страна-оккупант возместит убытки. Мы защитили от российской агрессии не только себя, но и всю европейскую цивилизацию. Стратегические приоритеты экономики: аграрный сектор, ІТ-сектор, индустриальное развитие, транспорт и туризм. Украина - это Европа.

"Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы"

Что помогает:

Поддержка со стороны губернаторской вертикали и мэров крупнейших городов.

Имидж государственника-патриота, врага Путина, обустроившего украинскую армию.

Получение безвизового режима с ЕС и автокефалии для Православной церкви Украины.

Что мешает:

Огромное разочарование украинцев в действующей власти.

Обвинения в недостаточности борьбы с коррупцией, в том числе в ближайшем окружении президента.

Обвинения в неспособности закончить войну на востоке Украины.

Лозунг кампании: "Мы идем своим путем!"

Форма участия: самовыдвижение.

Опыт участия в президентских выборах: 2014 год: 54,7% (1-е место).

Юлия Тимошенко, 58 лет, депутат Верховной рады

Ее называют самым сильным оппозиционером в истории Украины. Дважды баллотировалась в президенты, дважды финишировала второй. Под эти выборы расплела косу.

В политику пришла в 1997 из газового бизнеса - ее до сих пор называют "газовой принцессой". Дважды была премьером, дважды попадала за решетку по обвинению в хищениях, сама называет эти заключения политическими. Воевала со всеми президентами: инициировала импичменты Кучме, Ющенко, Януковичу, а теперь - за месяц до выборов - и Порошенко.

Над "Новым курсом Украины" четыре года работали сотни экспертов. Россия компенсирует нанесенный Украине вред. Граждане смогут в любой момент менять власть при помощи референдумов, а не революций. Через месяц после инаугурации газ подешевеет вдвое. Через пять лет зарплаты достигнут уровня польских. Ставка по ипотечным кредитам будет не больше 3% годовых.

"Кремль заинтересован в том, чтобы в Украине была разруха и хаос, коррупция и бедность, одним словом, Руина (отсылка к историческому периоду 1657-1687 годов, когда территория Войска Запорожского была охвачена междоусобными войнами. - Би-би-си). И сегодняшняя украинская власть все для этого делает. Именно поэтому действующая власть сегодня и рука Кремля, и слуга Москвы".

Что помогает:

Мобилизованный "ядерный электорат", голосующий за "нашу Юлю" уже не первое десятилетие.

Многолетний политический опыт.

Разветвленная сеть партийных организаций партии "Батькивщина".

Что мешает:

Ассоциации со "старым поколением" политиков.

Критика за "газовые соглашения", подписанные с Владимиром Путиным в 2009 году.

Обвинения в популизме - обещания радикально снизить тарифы или вернуть украинцам вклады Сбербанка СССР.

Лозунг кампании: "ВерЮ в Украину!"

Форма участия: выдвижение от партии "Батькивщина".

Опыт участия в президентских выборах: 2010 год: первый тур - 25% (2-е место), второй тур - 45,5% (2-е место). 2014 год: 12,8% (2-е место).

Юрий Бойко, 60 лет, депутат Верховной рады

Выдвиженец самого крупного обломка Партии регионов, желаемый соперник для любого из "больших" кандидатов во втором туре выборов. Но вряд ли туда попадет.

Родился в Горловке, прописан в Рубежном - оба города подконтрольны самопровозглашенным "народным республикам" Донбасса. Закончил Московский химико-технологический институт, работал на производстве, был главой минтопэнерго и вице-премьером в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. Входил в верхушку Партии регионов, позже стал лидером одной из групп влияния внутри созданного на ее руинах "Оппозиционного блока".

Киев пойдет на переговоры со всеми сторонами конфликта в Донбассе, конфликт будет остановлен исключительно мирным путем. Возвращение доступа граждан к заблокированным российским соцсетям. Обеспечим экономическую самостоятельность регионов Украины. Отмена пенсионной и медицинской реформы. Возвращение 10-летней школы и права граждан на обучение на родном языке. Украина будет нейтральным и внеблоковым государством.

"То, что у нас русский след ищут везде, - это понятно. Даже снижение рождаемости телят в Николаевской или Херсонской области скоро будут считать российским следом".

Что помогает:

Обращается к избирателям, неудовлетворенным внутренней политикой действующей власти.

Обещает восстановить отношения с Россией: за десять дней до выборов прилетел в Москву и встретился с Дмитрием Медведевым.

Имидж "крепкого хозяйственника".

Что мешает:

На избирательном поле Бойко играют и другие сильные кандидаты - в первую очередь поддерживаемый олигархом Ринатом Ахметовым Александр Вилкул.

Обвинения в причастности к коррупционному скандалу - "вышкам Бойко".

Ассоциации с "прежней властью".

Лозунг кампании: "Вернем украинцам достойную жизнь!"

Форма участия: самовыдвижение.

Опыт участия в президентских выборах: 2014 год: 0,2% (14-е место).

Анатолий Гриценко, 61 год, глава партии "Гражданская позиция"

Экс-министр обороны "окучивает" прозападных избирателей, не готовых поддержать ни Тимошенко, которую считает актрисой, ни Порошенко, которого обещает посадить.

Бывший кадровый военный, учился в США, возглавлял один из крупнейших украинских аналитических центров. При президенте Ющенко два года был министром обороны, тесно сотрудничал с НАТО. Позже создал собственную партию. После ее неожиданного поражения на парламентских выборах 2014 года ушел в университет преподавать авторский курс по нацбезопасности Украины с символической зарплатой.

Честный президент задает стандарт: делай как я. Донбасс будет возвращен без любых "особых статусов". Количество чиновников будет сокращено, но их зарплаты увеличат. Их будут проверять на полиграфе и провоцировать на взятки. Цены на лекарства будут снижены вдвое. Государство гарантирует молодежи первое рабочее место. Для выполнения этих задач хватит пяти лет.

"Наибольшая угроза для мира на планете, самый большой фактор дестабилизации в мире - это Российская Федерация".

Что помогает:

Непричастность к власти на протяжении последних лет.

Поддержка со стороны других "оппозиционно-демократических" кандидатов, снявшихся с выборов в его пользу, - Андрея Садового и Дмитрия Гнапа.

Имидж настоящего полковника.

Что мешает:

Обвинения в распродаже военного имущества в бытность министром обороны.

Упреки в неучастии в боевых действиях в Донбассе.

Большое количество кандидатов, претендующих на потенциальный электорат Гриценко.

Лозунг кампании: "Честных больше!"

Форма участия: выдвижение от партии "Гражданская позиция".

Опыт участия в президентских выборах: 2010 год: 1,2% (9-е место). 2014 год: 5,5% (4-е место).

Данные рейтингов:

1. Киевский международный институт социологии (КМИС).

Личные интервью. Опрос проводился с 14 по 22 марта 2019 года. Опрошено 2004 респондента, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. В Крыму опрос не проводился.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

2. Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Личные интервью. Опрос проведен с 11 по 18 марта 2019 года. Опрошено 2047 респондентов. Статистическая погрешность выборки 2,2%.

Использованы фотографии УНИАН, Getty Images