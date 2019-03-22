Disney закрывает студию, выпустившую "Бойцовский клуб" и "Шпионский мост"

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Компания Walt Disney объявила о закрытии подразделения 21st Century Fox под названием Fox 2000, сообщают американские СМИ. Эта студия специализировалась в основном на среднебюджетных картинах и за 20 лет существования успела выпустить немало кассовых хитов.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, решение о закрытии лейбла Fox 2000 стало неожиданным для многих экспертов и участников американского кинорынка.

По информации Variety, Disney планирует завершить проекты студии, которые сейчас находятся в производстве. Однако пока неясно, станет ли глава Fox 2000 Элизабет Габлер частью команды Disney после ликвидации бренда.

Disney впервые объявила о сделке по приобретению активов 21st Century Fox еще в декабре 2017 года - тогда ее стоимость оценивалась в 52,4 млрд долларов. Позднее аналогичное желание выразила компания Comcast, и Disney пришлось значительно повысить ставки.

В итоге на этой неделе Disney объявила о завершении сделки, сумма которой составила 71,3 млрд долларов.

Студия Fox 2000 была основана в конце 1990-х годов и быстро утвердилась на мировом кинорынке. Би-би-си выбрала пять самых успешных проектов лейбла.

"Тонкая красная линия" (1998)

Первым масштабным релизом, выпущенным в прокат Fox 2000, стала военная драма Терренса Малика о битве за Гуадалканал во время Второй мировой войны.

Малик взялся за режиссуру этой трехчасовой эпической саги после почти 20-летней творческой паузы. Свой предыдущий фильм - "Дни жатвы" - режиссер выпустил в 1978 году, после чего отправился в Париж, где вел затворнический образ жизни.

В фильме сыграли звезды первой величины: Шон Пенн, Ник Нолти, Вуди Харрельсон, Эдриен Броуди, Джордж Клуни. Многие другие популярнейшие голливудские актеры, включая Брэда Питта, Эдварда Нортона и Брюса Уиллиса, хотели участвовать в проекте, но не попали в него.

Съемки картины шли долго и тяжело - как из-за внушительных производственных масштабов, так и из-за перфекционизма режиссера. Кроме того, Малик всерьез рассорился с продюсерами картины Робертом Гейслером и Джоном Робердо.

В итоге фильм успешно прошел в прокате, был тепло принят критиками и выдвинут в семи номинациях на "Оскар". Правда, ни одной статуэтки картине получить не удалось.

"Бойцовский клуб" (1999)

Работа над жестокой антиутопией Дэвида Финчера по роману Чака Паланика стала серьезным испытанием для студии 21st Century Fox и ее тогда еще скромного подразделения Fox 2000.

После выхода фильма на экраны один из критиков задался вопросом, отдавала ли компания Руперта Мердока себе отчет в том, что она потратила 70 млн долларов на фильм, который направлен "не только против капитализма, но и против общества и даже против бога".

Фильм не окупился в североамериканском прокате и вызвал шквал возмущенных отзывов. Многих зрителей и критиков шокировала и пугала его провокационная, нигилистическая и неполиткорректная риторика.

Тем не менее, число поклонников фильма быстро росло. Через несколько лет после премьеры он разошелся на цитаты и приобрел статус одной из самых ярких голливудских картин 1990-х годов.

"Дьявол носит Prada" (2006)

Комедия Дэвида Френкеля запомнилась зрителям прежде всего благодаря Мерил Стрип, которая сыграла главного редактора популярного модного журнала "Подиум" Миранду Пристли, жесткую, капризную и очень требовательную руководительницу. Прототипом для ее героини послужила редактор журнала Vogue Анна Винтур.

В одном из интервью Стрип признавалась, что во время переговоров с продюсерами ей сначала предложили гонорар, который показался ей "маленьким, если не унизительным". Она решила отказаться от роли, после чего ей сразу же предложили вдвое больше.

"Дьявол носит Prada" установил рекорд по расходам на дизайн костюмов: изначально на эти цели планировалось потратить около 100 тыс. долларов, однако в итоге сумма выросла до миллиона.

Правда, все эти затраты с лихвой окупились в прокате: фильм собрал более 320 млн долларов, что почти в десять раз превысило его производственный бюджет.

"Жизнь Пи" (2012)

Экранизацию романа Янна Мартела студия Fox 2000 задумала еще в 2003 году, однако поиски режиссера растянулись на годы.

Сначала фильм должен был снимать М. Найт Шьямалан, затем проект перешел к Альфонсо Куарону, после чего за работу над фильмом взялся Жан-Пьер Жене. В итоге все они выпали из проекта по разным причинам, и в режиссерское кресло уселся Энг Ли.

Главный герой фильма - юноша по имени Пи - после кораблекрушения вынужден несколько дней выживать в шлюпке с тигром посреди океана. Чтобы такой сказочный сюжет выглядел более правдоподобным, режиссер пригласил в качестве "консультанта по выживанию" моряка Стивена Каллахэна, который в 1982 году 76 дней дрейфовал в океане на плоту и затем написал об этом книгу.

"Жизнь Пи" создавалась с использованием сложных визуальных эффектов и стала одним из самых дорогих фильмов студии (120 млн долларов), однако в прокате фильм собрал более полумиллиарда долларов.

"Шпионский мост" (2015)

В исторический драме Стивена Спилберга пересказывается один из самых драматичных эпизодов холодной войны: обмен раскрытого в США советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над территорией СССР в 1960 году.

События, о которых идет речь в картине, в свое время затронули семью самого режиссера. В 1960 году отец Стивена Спилберга Арнольд Спилберг отправился в СССР в составе делегации инженеров, и как раз в это время был сбит самолет Пауэрса. Позднее Спилберг-старший рассказывал, как советские власти выставляли напоказ обломки американского самолета, чтобы показать гражданам, "что натворили американцы".

"Шпионский мост" стал одним из наиболее успешных поздних фильмов Спилберга и принес "Оскар" и широкую известность актеру Марку Райлэнсу, исполнившему роль Абеля. До этого Райлэнс был известен прежде всего как театральный артист и художественный руководитель лондонского театра "Глобус".