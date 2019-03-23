Фотография дня: штормы Юпитера

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Эта фотография Юпитера составлена из трех отдельных кадров, сделанных космическим аппаратом НАСА "Юнона".

Зонд снаряжен цветной камерой. Данное изображение было создано Кевином Джиллом. Фотография подверглась цветовой коррекции.

Космическое агентство США назвало фотографию "мрамор Юпитера" по аналогии с "голубым мрамором" - так называли спутниковые снимки Земли.

Кадр составлен из фотографий, сделанных на расстоянии от 26900 до 95400 километров от облачных слоев планеты.

На нем можно увидеть штормы южного полушария планеты, а также знаменитое Большое красное пятно - антициклон, который существует уже сотни лет.

Media playback is unsupported on your device Кадры Юпитера: как выглядит газовый гигант вблизи?

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