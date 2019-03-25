Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Четырехстраничное послание генпрокурора Энтони Барра лидерам конгресса

В США представили результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера - он выяснил, что ни президент Дональд Трамп, ни его окружение не вступали в сговор с российскими властями. При этом вмешаться в выборы в США Россия пыталась, установил спецпрокурор.

22 месяца расследования, которое вели бывший директор ФБР, а также 19 юристов, 40 агентов спецслужб; около 500 обысков, столько же свидетелей и 2880 судебных повесток. Спецпрокурор Роберт Мюллер, выяснявший, вмешивался ли Кремль в президентские выборы в США, сговорился ли Трамп с Кремлем и препятствовал ли президент правосудию, имел широкие полномочия, действовал тихо, комментариев в СМИ не давал, а демократы почти два года пугали его именем республиканцев и Белый дом.

За это время различные обвинения предъявили 34 гражданам, в том числе шестерым людям из ближайшего окружения Трампа. Среди них, например, его адвокат и фиксер Майкл Коэн. Нью-йоркский юрист проработал на Трампа почти 10 лет, говорил, что готов "получить пулю" за него, а в итоге дал на президента обличительные показания на слушаниях в конгрессе, назвал работу с ним ошибкой всей своей жизни, и сейчас готовится отсидеть три года в тюрьме.

В ходе расследования Мюллера выяснилось, что Коэн нарушил избирательное законодательство - расплатился деньгами Трампа за молчание двух порнозвезд, которые во время кампании 2016 года хотели публично рассказать о своих сексуальных отношениях с тогда еще бизнесменом-кандидатом.

Куда жестче суд поступил с политтехнологом Трампа Полом Манафортом: ему дали в общей сложности 7 лет и пять месяцев тюрьмы за уход от налогов и работу на экс-президента Украины Виктора Януковича без регистрации иностранным агентом.

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Но ни одному гражданину США, которому предъявил обвинения Мюллер, не вменяли сговор с Россией во время выборов 2016 года.

Продолжающееся расследование давало повод ожидать этих обвинений. В пятницу 22 марта оно официально завершилось: спецпрокурор отчитался о работе главе минюста закрытым докладом.

Глава ведомства, генпрокурор Уильям Барр отправил двухстраничное письмо в руководство юридических комитетов сената и палаты представителей. Им он сообщил, что читает доклад Мюллера и о его содержании сообщит в выходные. Обещание Барр сдержал: вечером воскресенья он отправил одинаковые письма в те же комитеты конгресса.

На четырех страницах генпрокурор пересказал выводы Мюллера, и раскрыл результаты почти двухгодичного расследования деятельности президента и его команды во время избирательной кампании 2016 года и после нее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На протяжении всего своего президентства Дональд Трамп не раз повторял, что никогда не вступал ни в какой сговор с Россией

Воскресенье, 24 марта можно назвать одним из самых счастливых дней для Трампа. Обвинений ему спецпрокурор не предъявил. Расследование Мюллера, 22 месяца занимавшее первые полосы американских газет и главные сюжеты в ТВ-новостях, окончилось двумя короткими письмами из минюста в конгресс, а его итоги можно было бы подвести двумя словами: "сговора не было". Именно эти два слова - no collusion - в последние два года часто писал в "Твиттере" Трамп, комментируя обвинения в связях с Россией.

Тем не менее, сказать, что проблемы президента закончились, нельзя. Би-би-си коротко (в 100 словах) и чуть подробнее (в 500 словах) объясняет, чем кончилось расследование Мюллера, и что ждет Трампа дальше.

Итоги расследования: Трамп чист, его окружение тоже: ни один гражданин США не сотрудничал с россиянами, пытавшимися повлиять на выборы.

Россия вмешивалась в кампанию 2016 года с помощью "фабрики троллей" Евгения Пригожина (бизнесмен, в СМИ его называли "поваром Путина"), которые хотели посеять рознь в обществе, используя соцсети, а также опубликовав электронную переписку руководства Демпартии - ее сервера взломало ГРУ. Россия все отрицала.

Мюллер не смог определиться, препятствовал ли Трамп правосудию, например, расследованию "российского вмешательства". Изучив представленные доказательства, генпрокурор решил, что для обвинений их недостаточно.

Трамп доволен, республиканцы тоже, демократы требуют представить отчет Мюллера без купюр. Параллельно деятельность президента расследуют семь комитетов конгресса.

Мюллер не нашел доказательств, что члены избирательного штаба Трампа, или близкие к президенту люди координировались с российскими властями в их попытках вмешаться в выборы, "несмотря на многочисленные предложения поддержки кампании Трампа от связанных с Россией людей".

При этом вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года произошло, причем Москва действовала двумя путями, считает Мюллер.

Во-первых, "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", провело кампанию по дезинформации в социальных сетях, пытаясь опорочить кандидатку от демократов Хиллари Клинтон. Целью "фабрики" было вмешаться в выборы, посеяв через соцсети разногласия среди американцев.

Во-вторых, команда Мюллера установила, что российские власти усиленно пытались провести кибероперации, "нацеленные на сбор и распространение информации", чтобы повлиять на выборы. "Спецпрокурор обнаружил, что российские госструктуры успешно взломали компьютерную систему и завладели электронными письмами людей, связанных с кампанией Клинтон и Демпартией", - резюмировал генпрокурор выводы Мюллера.

Если возможные подозрения в связях с Кремлем с Трампа полностью сняли, то на вопрос, препятствовал ли президент правосудию, спецпрокурор ответил не так однозначно. "В этом докладе нет заключения о том, что президент совершил преступление, но он его не оправдывает", - написал Мюллер. Обвинения в том, что президент препятствует правосудию, возникли после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми - он начинал "русское расследование".

Офис спецпрокурора представил все факты из своего расследования о том, препятствовал ли Трамп правосудию, но выводов делать не стал, оставив их минюсту. Глава ведомства, генпрокурор Барр и его зам Род Розенштейн прочли доклад Мюллера, полученный в пятницу, и уже к воскресенью решили, что собранных спецпрокурором доказательств недостаточно для того, чтобы обвинить Трампа в воспрепятствовании правосудию. Это открыло бы демократам путь к импичменту президента, и этого не случилось.

Трамп заявил, что опечален тем, что ему, президенту, и всей стране пришлось пройти через расследование Мюллера.

"Сговора не было, препятствия [правосудию] не было, полное и тотальное оправдание", - написал он в "Твиттере".

Председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел обрушилась с критикой на демократов, написав в "Твиттере", что все их атаки на президента были несправедливы. Администрацию президента Барака Обамы она обвинила в неспособности призвать Россию к ответственности за вмешательство в выборы.

Демократы, в свою очередь, призвали не верить пересказу Барра и потребовали опубликовать итоги расследования Мюллера целиком. "Факт того, что доклад спецпрокурора Мюллера не снял с президента обвинение в препятствии правосудию, показывает, насколько срочно необходимо опубликовать доклад целиком", - говорится в совместном заявлении спикера палаты Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.

"Конгресс и американский народ должны увидеть полный отчет спецпрокурора, а не пересказ от генпрокурора, которого выбрал президент", - написал в "Твиттере" сенатор Марк Уорнер.

"Я не принимаю мнение Барра о том, что препятствия правосудию не было. Неудивительно, что он не хочет предпринимать действия против президента", - сказал конгрессмен Фрэнк Паллоун. Он тоже призвал посмотреть на отчет Мюллера целиком.

Глава юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер пообещал, что Барра в ближайшем будущем позовут выступить на слушаниях перед комитетом - так демократы рассчитывают получить у него больше информации из доклада спецпрокурора.

Media playback is unsupported on your device Вексельберг-Пригожин-Трамп: новое расследование в США

Деятельность Трампа, а также его компаний и окружения по-прежнему продолжают расследовать еще семь комитетов конгресса. Из них только один - по разведке - в сенате, а остальные шесть - в палате представителей, которую контролируют демократы. Их интересует и содержание бесед Трампа с Путиным, которые Белый дом уже отказался раскрывать, и то, как зять Трампа Джаред Кушнер получил допуск к секретным документам, и деятельность Trump Organization.