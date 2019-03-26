Как в России сдерживают цены на бензин. Объясняем в 100 и 500 словах

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Российское правительство во вторник обсудит с нефтяниками продление срока заморозки цен на бензин еще на три месяца. Также власти собираются ввести новый режим экспорта нефти и нефтепродуктов., который, как надеются чиновники, поможет избежать роста цен на топливо на внутреннем рынке. Би-би-си объясняет в 100 и 500 словах, как это будет работать.

Соглашение о сдерживании цен российское правительство и нефтяники заключили в конце октября 2018 года. Это было вынужденной мерой, поскольку стоимость топлива в России весной прошлого года резко выросла и это вызвало протесты. Так, в апреле цены на топливо выросли в 75 регионах России, в среднем рост составил 1%. В мае они подскочили еще на 5,6%.

Тогда рост цен эксперты связывали с проведением налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которого правительство решило постепенно обнулить экспортные пошлины и повысить налог на добычу полезных ископаемых.

Получалось, что продавать за границу топливо выгоднее, чем на внутренний рынок. Из-за этого внутри страны сложился дефицит, из-за которого подскочили цены.

Соглашение предполагало, что оптовые цены на бензин должны вернуться на уровень 1 июня, а нефтяники обязались в том числе обеспечить рост поставок топлива на внутренний рынок не менее чем на 3% к прошлому году.

Правительство в свою очередь снизило топливные акцизы с 1 июня 2018 года, а также решило не повышать акцизы с 1 июля.

Соглашение оказалось действенным: если с марта по июнь 2018 года цены выросли на 11,8%, то с июля по январь 2019 года - всего на 1,7%.

Когда власти обсуждали с производителями механизм сдерживания цен в прошлом году, правительство угрожало нефтяникам введением заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Теперь власти утверждают, что придумали постоянный механизм сдерживания цен на топливо, который запустят летом. Как он будет работать?

Правительство продлевает соглашение о заморозке цен до конца июня, чтобы за это время проработать лицензирование экспорта.

Новый механизм предполагает выдачу лицензий на экспорт нефтепродуктов компаниям, которые поставляют определенные объемы топлива на внутренний рынок.

Эта мера одна из самых действенных, она поможет сдержать рост цен, считают в минфине.

Власти рассчитывают, что нефтяники поддержат лицензирование экспорта, потому что оно не предусматривает ограничений на зарубежные поставки, как в случае с заградительными пошлинами.

Но для запуска механизма потребуется согласие членов ЕАЭС.

Также правительство пересмотрит схему компенсаций нефтяникам в том случае, если экспортные цены превышают внутренние. Изменение этой схемы потребует из бюджета дополнительно до 190 млрд рублей, оценивает минфин.

На совещании в правительстве 21 марта вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство готово "поставить точку" в дискуссиях о регулировании внутреннего рынка автомобильного топлива.

Власти остановились на "мягком" механизме лицензирования экспорта. Правительство будет выдавать лицензии на экспорт нефти и нефтепродуктов только тем компаниям, которые поставляют определенные объемы топлива на внутренний рынок.

Логика такова: если на внутреннем рынке не будет дефицита топлива, то и проблемы резкого роста цен удастся избежать.

"Есть сложившийся рынок поставок продуктов внутри страны, и чтобы никого не ломать через колено и не заставлять что-то делать, - в первый-второй год это [обязательство поставок топлива на внутренний рынок] будет очень близко к тем объемам, которые поставляются сегодня", - сказал вице-премьер.

Что говорят нефтяники?

"Этот рычаг не такой жесткий, как заградительные экспортные пошлины, но он все же создает дополнительные трудности нефтяникам по части экспорта", - отмечает начальник управления по развитию продуктов "БКС Брокер" Ержан Наурузбаев.

Лицензирование экспорта обсуждалось с нефтяниками осенью 2018 года, и они поддерживают этот механизм, заявил Козак 21 марта.

Цены на бензин Рост средней стоимости топлива в России с начала 2017 года

В минфине считают, что лицензирование экспорта - это самый действенный из всех возможных вариантов стабилизации цен на бензин. Этот механизм позволит убрать перекупщиков из торговой цепочки, и продавать топливо за рубеж будут только производители. Таким образом удастся сбалансировать цены на внутреннем рынке, заявлял директор департамента ведомства по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов.

Представителей бизнеса на совещании 21 марта не было. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сказал РБК, что власти не обращались в компанию за консультациями, и назвал выступление Козака "диалогом правительства внутри самого себя".

В Российском топливном союзе Би-би-си сказали, что обсуждать позицию нефтяных компаний преждевременно, потому что они ее пока не высказали. "Пока заявлены только чиновничьи намерения в этой области", - отмечает исполнительный директор РТС Григорий Сергиенко.

По его мнению, окончательное решение о регулировании рынка будет зависеть от позиции бизнеса - компании могут потребовать дополнительных уступок в обмен на согласие с механизмом лицензирования.

О каких уступках идет речь?

Правительство уже заявило о готовности пойти на уступки по компенсациям, которые нефтяники получают в том случае, если теряют деньги из-за обязательств поставлять топливо на внутренний рынок. Власти изменят механизм компенсации, и для этого из бюджета потребуется до 190 млрд рублей.

Ранее в минфине уже критиковали требования нефтяников по компенсациям. Директор департамента ведомства по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов отмечал, что на "бензиновые" субсидии компаниям придется отдать больше 600 млрд рублей. Это сопоставимо с суммой, которую бюджет получит от повышения НДС.

"Только в 2018 году прирост чистой прибыли топ-5 нефтяных компаний составил 1,4 трлн рублей", - заявлял Сазанов. По его мнению, компании с такими финансовыми показателями не должны требовать полной компенсации, а должны разделить с бюджетом социальную ответственность по поддержанию низких цен.

Зачем договариваться с ЕАЭС?

Договариваться о лицензировании экспорта придется не только с российскими нефтяниками, но и с партнерами по ЕАЭС, добавил Козак (здесь сложности могут возникнуть как минимум с одним членом союза - Беларусью, которая добивается от российских властей компенсации ущерба, связанного с налоговым маневром).