Чисто английский протест. Сарказм, игра слов и вежливое "хватит!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие пришли на массовую демонстрацию со своими собаками. Этого бульдога одели в европейский флаг. Пес был не против - протестовать, так протестовать.

Столь массовой демонстрации в Лондоне до сих пор не видели. На улицы вышло около миллиона человек. Петицию отозвать "брексит" за несколько дней подписало более трех миллионов человек. При этом до самого "брексита" остаются считанные дни, если не произойдет чего-то нового.

Многие принесли самодельные плакаты с чисто английским юмором. Англичане, как известно, предпочитают требовать вежливо - как на этом плакате, на котором написано: "Тереза Мэй, не мог бы я предложить вам самой уйти".

К тому же тут игра слов: английское May - это и фамилия премьера, и глагол "мочь".

Противники "брексита" говорят, что брекситеры пытаются найти единорога - несуществующего животного. Другими словами, питают напрасные иллюзии. На это плакате с единорогом написано: "А вы не знали, что меня нет в природе?".

Вежливость и на этом плакате: "Честно говоря, на самом деле я бы предпочел, чтобы мы просто отозвали 50-ю статью". Речь идет о 50 статье Лиссабонского договора, регламентирующей выход государства из Евросоюза.

Еще один пример английской вежливости и знаменитого English understatement, привычной для англичан сдержанности в оценках и эмоциях, часто замешанной на легкой иронии. "Я не уверен, что все это было хорошо продумано", - написано на плакате.

При всей вежливости и сдержанности англичан карикатуры тут часто бывают весьма жестокими. В данном случае Тереза Мэй проткнула своим длинным носом британскую экономику, которой, как вы видите, нехорошо.

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"Разбудите меня, когда "брексит" закончится", - просит эта девушка. Многие молодые люди голосовали на референдуме против выхода из ЕС. Молодое поколение в Британии намного более открыто прозрачным границам и мультикультурному обществу, чем люди старшего возраста. Для молодых важнее большие возможности, которые открывают более тесные связи с Европой.

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Некоторые без обиняков выражают свое отношение к премьер-министру и "брекситу". На чучеле Терезы Мэй написано "Брексит" на помойку".

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"Все так плохо, что даже интроверты сюда пришли". Это правда, многие не ожидали, что на демонстрацию выйдет столько народа, в том числе и люди, которые обычно на такие марши не ходят.

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"Больше чая, меньше "брексита", - написано на этом плакате. А внизу: "Пожалуйста. Спасибо".

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"До "брексита" у меня были волосы. Ты мне должна парик, Тереза", - написал этот человек. (TRESemme - название фирмы, производящей продукты для уходя за волосами).

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