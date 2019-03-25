Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Памятник древнегреческому историку Фукидиду стоит возле здания парламента в столице Австрии Вене

Еще совсем не так давно рост мощи Китая воспринимался как явление в целом благотворное. Экономический рост, как думалось, неизбежно приведет к либерализации политической системы.

Как любили говорить американские эксперты, Китай становился ответственным игроком, заинтересованным в стабильности мирового порядка.

Однако сейчас на растущую мощь Китая все чаще смотрят уже как на угрозу. Многие опасаются, что соперничество между Китаем и США может привести к войне или конфликту, который будет иметь глобальные последствия.

В Америке становится все более популярной теория, которая основанная на трудах Фукидида - историка Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой.

Один из ведущих американских экспертов в области международных отношений - профессор Грэм Эллисон из Центра науки и международных отношений имени Роберта и Рене Белферов при Гарвардском университете - издал книгу "Обреченные на войну: Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?". Она уже стала настольной для многих политиков, ученых и журналистов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Профессор Эллисон рассмотрел события мировой истории за пять веков и выявил определенные тенденции

Как рассказал мне ученый, ловушка Фукидида - это опасная динамика в международных отношениях, которая наблюдается, когда растущая держава стремится вытеснить существующую ведущую мировую державу.

В древнем мире Афины были угрозой для Спарты. В конце XIX века Германия соперничала с Британией за мировое господство. Сегодня Китай может стать главным соперником США.

Профессор Эллисон рассмотрел события мировой истории за пять веков и нашел 16 примеров того, когда растущая новая держава вступала в соперничество со старой державой. В 12 из 16 случаев конфликт перерос в войну.

Как считает ученый, сегодня можно говорить, что будущее международных отношений будет определять соперничество между Вашингтоном и Пекином.

Вопрос, смогут ли США и Китай избежать ловушки Фукидида - нельзя назвать исключительно академическим. Ловушка Фукидида стала своеобразной аналитической призмой через которую рассматривается соперничество между Вашингтоном и Пекином.

Конечно, не все согласны с такой трактовкой событий.

Один из ведущих специалистов по военно-морской стратегии, профессор Института исследования океана Пекинского университета Ху Бо, например, сказал мне следующее: "Мне кажется баланс сил не дружит с гипотезой Фукидида".

Хотя очевидно, что Китай превратился в мировую державу, по мнению Ху Бо, влияние Китая в мире, тем не менее, несопоставимо с тем влиянием, которое есть у США. По мнению ученого, лишь в западной части Тихого океана военный потенциал Китая равен американскому.

Вместе с тем, противостояние двух сверхдержав теоретически может начаться в одном этом регионе и перерасти в глобальный конфликт. Не в последнюю очередь потому, что Китай стремится к созданию крупнейших в мире современных военно-морских сил.

"Это выглядит впечатляющим не только сегодня, но и в исторической перспективе", - говорит профессор Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон.

Уровень технологий, которые есть сегодня у ВМС Китая, по замечанию экспертов, также значительно возрос. Появились более крупные современные военные корабли, возможности которых приближаются к тем, что есть у западных аналогов.

Соперничество как судьба?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пелопонесская война между Афинами и Спартой продолжалась 27 лет

Военно-морская стратегия Китая становится все более наступательной.

Хотя пока Китай жестко отстаивает свои интересы вблизи своей территории, он и в этом всячески пытается повысить цену возможного вмешательства США в кризисную ситуацию. Китай хотел бы держать США на расстоянии на случай, если Пекин решит применить силу в отношении Тайваня.

США, в свою очередь, рассчитывают сохранить возможность вмешательства в ситуацию.

Рост напряженности в американо-китайских отношениях связан и с личностями, которые находятся у власти. Председатель КНР Си Цзиньпин воспринимает соперничество с США как неизбежную историческую перспективу, даже как судьбу.

Директор Центра азиатских исследований при Совете по международным отношениям Элизабет Экономи говорит, что Си Цзиньпин - это лидер трансформации с гораздо более амбициозными и экспансионистскими представлениями о месте Китая на мировой арене.

Правообладатель иллюстрации Elizabeth Economy Image caption Элизабет Экономи считает, что Си Цзиньпин влияет на международную политику таким образом, что она соответствовала интересам КНР

По ее словам, один из главных элементов политики Си Цзиньпина, хотя это пока недостаточно осмыслено на Западе, - это его попытки изменения международных норм и институтов таким образом, чтобы они больше соответствовали китайским ценностям и интересам.

США также пересматривают свое отношение к происходящему. Вашингтон теперь рассматривает Китай, наряду с Россией, как державу, которая стремится к изменению статус-кво. Американские военные считают Китай почти равным соперником, таким, с которым нужно соотносить собственный военный потенциал, возможности собственных военно-морских и военно-воздушных сил.

Настроения в Вашингтоне по отношению к Пекину изменились, но соответствующая новая стратегия пока не сформулирована.

Некоторые говорят о возможности второй холодной войны - на этот раз между США и Китаем.

Новая грань борьбы

Однако ситуация сейчас не такая, какая была в XX веке, когда разразилась холодная война между США и Советским Союзом. Сейчас экономики потенциальных противников - США и Китая - тесно взаимосвязаны. Это дает их соперничеству новую грань - между ними идет борьба за доминирование в сфере технологий.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Военно-морская стратегия Китая становится все более наступательной

В центре этой борьбы - китайский телекоммуникационный гигант Huawei. США запрещают использование продукции Huawei в качестве ключевых элементов телекоммуникационных сетей. Вашингтон также оказывает давление на своих союзников, заставляя их ввести аналогичный запрет на продукцию Huawei.

Ситуация с Huawei является примером обеспокоенности США по поводу роста высокотехнологичного сектора Китая. США беспокоят проблемы краж интеллектуальной собственности, незаконной продажи технологий Ирану и шпионажа.

В основе этой кампании - страх, что в скором времени Китай станет доминировать в сфере ключевых технологий, от которых будет зависеть экономическое процветание в будущем.

Экономика и национальная стратегия здесь неразрывно связаны. США приходится учитывать, что Китай рассчитывает стать главным игроком в сфере технологий в ближайшие 10 лет.

Конечно, эти планы будут зависеть от дальнейшего роста экономики Китая.

Есть признаки того, что рост китайской экономики замедляется, в частности из-за приверженности Пекина авторитарной модели правления, ведущей к отказу от дальнейших рыночных реформ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сможет ли Си Цзиньпин поступиться собственными амбициями и пойти на либерализацию политической системы?

Что произойдет, если экономический рост Китая замедлится?

Некоторые говорят, что Си Цзиньпин может поступиться собственными амбициями и пойти на либерализацию политической системы. Другие опасаются, что если его поддержка внутри страны начнет падать, то он станет решать проблему путем нагнетания националистических настроений и более агрессивной внешней политики.

Как бы там ни было, соперничество между Китаем и США - это реальность, и на ближайшую перспективу от нее никуда не уйти.

В отношениях двух держав есть серьезная опасность стратегического просчета, в частности и потому, что нет никакого свода правил, следуя которым можно было бы снизить градус напряженности в отношениях двух стран.

Две страны стоят на развилке. Либо им удастся найти способы устранения взаимных претензий, либо они перейдут к еще большей конфронтации.

Эта ситуация возвращает нас к ловушке Фукидида. Но Эллисон подчеркивает, что ничего не предопределено. Возможная война между США и Китаем не является неизбежной перспективой. Эллисон подчеркивает, что его книга рассказывает о дипломатии, а не о предопределенности.