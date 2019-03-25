Китай все чаще бросает вызов США. Кончится ли это войной?
Еще совсем не так давно рост мощи Китая воспринимался как явление в целом благотворное. Экономический рост, как думалось, неизбежно приведет к либерализации политической системы.
Как любили говорить американские эксперты, Китай становился ответственным игроком, заинтересованным в стабильности мирового порядка.
Однако сейчас на растущую мощь Китая все чаще смотрят уже как на угрозу. Многие опасаются, что соперничество между Китаем и США может привести к войне или конфликту, который будет иметь глобальные последствия.
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В Америке становится все более популярной теория, которая основанная на трудах Фукидида - историка Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой.
Один из ведущих американских экспертов в области международных отношений - профессор Грэм Эллисон из Центра науки и международных отношений имени Роберта и Рене Белферов при Гарвардском университете - издал книгу "Обреченные на войну: Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?". Она уже стала настольной для многих политиков, ученых и журналистов.
Как рассказал мне ученый, ловушка Фукидида - это опасная динамика в международных отношениях, которая наблюдается, когда растущая держава стремится вытеснить существующую ведущую мировую державу.
В древнем мире Афины были угрозой для Спарты. В конце XIX века Германия соперничала с Британией за мировое господство. Сегодня Китай может стать главным соперником США.
Профессор Эллисон рассмотрел события мировой истории за пять веков и нашел 16 примеров того, когда растущая новая держава вступала в соперничество со старой державой. В 12 из 16 случаев конфликт перерос в войну.
Как считает ученый, сегодня можно говорить, что будущее международных отношений будет определять соперничество между Вашингтоном и Пекином.
Вопрос, смогут ли США и Китай избежать ловушки Фукидида - нельзя назвать исключительно академическим. Ловушка Фукидида стала своеобразной аналитической призмой через которую рассматривается соперничество между Вашингтоном и Пекином.
Конечно, не все согласны с такой трактовкой событий.
Один из ведущих специалистов по военно-морской стратегии, профессор Института исследования океана Пекинского университета Ху Бо, например, сказал мне следующее: "Мне кажется баланс сил не дружит с гипотезой Фукидида".
Хотя очевидно, что Китай превратился в мировую державу, по мнению Ху Бо, влияние Китая в мире, тем не менее, несопоставимо с тем влиянием, которое есть у США. По мнению ученого, лишь в западной части Тихого океана военный потенциал Китая равен американскому.
Вместе с тем, противостояние двух сверхдержав теоретически может начаться в одном этом регионе и перерасти в глобальный конфликт. Не в последнюю очередь потому, что Китай стремится к созданию крупнейших в мире современных военно-морских сил.
"Это выглядит впечатляющим не только сегодня, но и в исторической перспективе", - говорит профессор Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон.
Уровень технологий, которые есть сегодня у ВМС Китая, по замечанию экспертов, также значительно возрос. Появились более крупные современные военные корабли, возможности которых приближаются к тем, что есть у западных аналогов.
Соперничество как судьба?
Военно-морская стратегия Китая становится все более наступательной.
Хотя пока Китай жестко отстаивает свои интересы вблизи своей территории, он и в этом всячески пытается повысить цену возможного вмешательства США в кризисную ситуацию. Китай хотел бы держать США на расстоянии на случай, если Пекин решит применить силу в отношении Тайваня.
США, в свою очередь, рассчитывают сохранить возможность вмешательства в ситуацию.
Рост напряженности в американо-китайских отношениях связан и с личностями, которые находятся у власти. Председатель КНР Си Цзиньпин воспринимает соперничество с США как неизбежную историческую перспективу, даже как судьбу.
Директор Центра азиатских исследований при Совете по международным отношениям Элизабет Экономи говорит, что Си Цзиньпин - это лидер трансформации с гораздо более амбициозными и экспансионистскими представлениями о месте Китая на мировой арене.
По ее словам, один из главных элементов политики Си Цзиньпина, хотя это пока недостаточно осмыслено на Западе, - это его попытки изменения международных норм и институтов таким образом, чтобы они больше соответствовали китайским ценностям и интересам.
США также пересматривают свое отношение к происходящему. Вашингтон теперь рассматривает Китай, наряду с Россией, как державу, которая стремится к изменению статус-кво. Американские военные считают Китай почти равным соперником, таким, с которым нужно соотносить собственный военный потенциал, возможности собственных военно-морских и военно-воздушных сил.
Настроения в Вашингтоне по отношению к Пекину изменились, но соответствующая новая стратегия пока не сформулирована.
Некоторые говорят о возможности второй холодной войны - на этот раз между США и Китаем.
Новая грань борьбы
Однако ситуация сейчас не такая, какая была в XX веке, когда разразилась холодная война между США и Советским Союзом. Сейчас экономики потенциальных противников - США и Китая - тесно взаимосвязаны. Это дает их соперничеству новую грань - между ними идет борьба за доминирование в сфере технологий.
В центре этой борьбы - китайский телекоммуникационный гигант Huawei. США запрещают использование продукции Huawei в качестве ключевых элементов телекоммуникационных сетей. Вашингтон также оказывает давление на своих союзников, заставляя их ввести аналогичный запрет на продукцию Huawei.
Ситуация с Huawei является примером обеспокоенности США по поводу роста высокотехнологичного сектора Китая. США беспокоят проблемы краж интеллектуальной собственности, незаконной продажи технологий Ирану и шпионажа.
В основе этой кампании - страх, что в скором времени Китай станет доминировать в сфере ключевых технологий, от которых будет зависеть экономическое процветание в будущем.
Экономика и национальная стратегия здесь неразрывно связаны. США приходится учитывать, что Китай рассчитывает стать главным игроком в сфере технологий в ближайшие 10 лет.
Конечно, эти планы будут зависеть от дальнейшего роста экономики Китая.
Есть признаки того, что рост китайской экономики замедляется, в частности из-за приверженности Пекина авторитарной модели правления, ведущей к отказу от дальнейших рыночных реформ.
Что произойдет, если экономический рост Китая замедлится?
Некоторые говорят, что Си Цзиньпин может поступиться собственными амбициями и пойти на либерализацию политической системы. Другие опасаются, что если его поддержка внутри страны начнет падать, то он станет решать проблему путем нагнетания националистических настроений и более агрессивной внешней политики.
Как бы там ни было, соперничество между Китаем и США - это реальность, и на ближайшую перспективу от нее никуда не уйти.
В отношениях двух держав есть серьезная опасность стратегического просчета, в частности и потому, что нет никакого свода правил, следуя которым можно было бы снизить градус напряженности в отношениях двух стран.
Две страны стоят на развилке. Либо им удастся найти способы устранения взаимных претензий, либо они перейдут к еще большей конфронтации.
Эта ситуация возвращает нас к ловушке Фукидида. Но Эллисон подчеркивает, что ничего не предопределено. Возможная война между США и Китаем не является неизбежной перспективой. Эллисон подчеркивает, что его книга рассказывает о дипломатии, а не о предопределенности.