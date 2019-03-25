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Фильм "Богемская рапсодия" вышел в китайский прокат в сокращенном виде. Из него были вырезаны шесть эпизодов, в которых идет речь о гомосексуальности Фредди Меркьюри.

Байопик о лидере британской группы Queen с огромным успехом прошел в мировом прокате, собрав около 890 млн долларов при бюджете в 52 млн.

Как сообщает Эй-би-си, в Китае фильм попал в ограниченный прокат, и при этом его сократили в общей сложности на четыре минуты.

Из фильма были вырезаны все сцены, в которых так или иначе упоминается гомосексуализм.

Китайские пользователи восприняли такую "редакцию" фильма с недоумением. Многие признаются в соцсетях, что они не поняли важнейших сюжетных поворотов картины из-за отсутствия ключевых эпизодов.

При этом ряд пользователей и ЛГБТ-активистов назвали сам факт выхода "Богемской рапсодии" в Китае настоящей победой, поскольку такие фильмы редко доходят до китайского кинозрителя.

Какие же сцены популярного байопика попади "под нож" китайских цензоров?

1. Крупный план таза Фредди Меркьюри

В начале фильма продюсер Би-би-си раздражается, когда видит, как во время концерта на мониторе крупным планом показывают движения тазом Фредди Меркьюри.

В китайской версии на мониторе в этот момент внезапно начинаются помехи.

2. Поцелуй Меркьюри и его менеджера

Вскоре после этого следует эпизод, где менеджер Меркьюри Пол Прентер внезапно целует взасос солиста Queen, когда они остаются наедине во время репетиции.

Этой сцены в китайской версии нет.

3. Меркьюри признается своей подруге в бисексуальности

Ближе в середине картины подруга Фредди Меркьюри Мэри говорит с ним по поводу его сексуальной ориентации. Певец признается ей, что он, возможно, бисексуал. "Нет, Фредди, ты гей", - говорит ему в ответ Мэри.

Эти две фразы отсутствуют в китайской версии.

4. Роджер Тейлор смеется над прической Меркьюри

В другом эпизоде ударник Queen Роджер Тейлор (его играет актер Бен Харди) комментирует прическу Фредди Меркьюри. "Гейская?" - иронично спрашивает он.

В китайской версии Тейлор лишь бросает скептический взгляд на прическу Фредди и ничего не говорит.

5. Меркьюри влюбляется в Джима

Во второй части фильма солист Queen устраивает бурную вечеринку, после которой влюбляется в мужчину по имени Джим, который работал на ней официантом.

В китайском прокате эта сцена также была удалена, как и последующий поцелуй между Джимом и Фредди.

6. Клип к песне "I Want To Break Free"

Ближе к концу картины музыканты Queen надевают женские костюмы, чтобы сняться в легендарном музыкальном клипе на песню "I Want To Break Free."

Весь скандальный клип был исключен из китайской прокатной версии.

Гомосексуализм уже более 20 лет не является преступлением в Китае, однако показ и упоминание однополых отношений в СМИ запрещен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фильм "Богемская рапсодия" имел огромный кассовый успех во всем мире

В феврале китайский стриминговый сервис Mango TV во время трансляции церемонии вручения "Оскаров" скорректировал перевод речи Реми Малека, получившего награду за роль Меркьюри.

Малек говорил, что его герой был "мужчиной-геем", однако на китайский это было переведено как "представитель особой группы".