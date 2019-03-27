Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эти люди в последние десять лет руководили Европой. А теперь Саркози и Туск откровенно рассказывают об этом в фильме Би-би-си. Фото 2010 года

"Меркель чуть не плакала... Обама был ошарашен... даже приобнял ее... Я впервые увидел в глазах Кэмерона страх". Нечасто услышишь, как политики высшего ранга с такими интимными подробностями рассказывают друг о друге и о том, как они вели себя в самые трудные моменты.

Новый документальный фильм "Внутри Европы. 10 лет хаоса", снятый по заказу телеканала BBC2, дает зрителям такую возможность. В том числе и российским зрителям: 27, 28 и 29 марта все три серии фильма покажет телеканал "Дождь".

В этих трех сериях ведущие политики Европы и их ближайшие соратники и помощники рассказывают о трех главных кризисах Европы последних десяти лет: "брексите", крахе Греции и финансовом кризисе, а также о миграционном кризисе.

В фильме, который команда во главе со знаменитой документалисткой Нормой Перси снимала больше двух лет, откровенными воспоминаниями делятся бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, британские министры Уильям Хейг и Джордж Осборн, бывшие и нынешние руководители Евросоюза Херман ван Ромпёй, Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, бывшие премьер-министр и министр финансов Греции Георгиос Папандреу и Йоргос Папаконстантину, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци и многие другие политики - полный список был бы слишком длинным.

Фильм рассказывает, как Европа оказалась в нынешнем состоянии и в какой степени к этому приложило руку то или иное из главных действующих лиц на европейской политической арене. При этом Норма Перси говорит, что судить своих героев - не ее дело.

"Мы постарались показать факты - что происходило, а уж выводы люди могут сделать сами [...] Я думаю, каждый подходит со своими предубеждениями - и находит информацию, подтверждающую его предубеждения", - сказала Норма Перси Русской службе Би-би-си.

Перси уверена, что фильм должен быть интересен очень многим не только в Европейском союзе, о котором речь, но и за его пределами.

"Тема "брексита" очень интересует людей, я думаю. Я - американка, и мои университетские друзья и другие люди писали мне: как же до этого дошло, как это случилось. И я надеюсь, люди всего мира найдут ответ на этот вопрос в нашем фильме", - говорит Перси.

Референдум Пандоры

"Брекситу" - точнее, тому, что привело к референдуму 2016 года о членстве Британии в Евросоюзе - посвящена первая серия фильма.

"Этот вопрос мучал меня, когда я приступала к фильму: почему Дэвид Кэмерон объявил этот референдум, почему он открыл этот ящик Пандоры? - вспоминает Норма Перси. - И в фильме вы шаг за шагом начинаете видеть, что его привели к этому настроения в Консервативной партии. Давление нарастало, и ему нужно было открыть клапан".

"Я спросил Дэвида Кэмерона, почему он решил провести референдум, это же так опасно. Даже глупо. Его ответ меня очень удивил. И даже шокировал. Единственной причиной были его обязательства перед партией", - вспоминает перед камерой председатель Европейского совета Дональд Туск.

Это именно Туск вспоминает о моменте, когда он увидел в глазах Кэмерона "нечто похожее на страх".

Image caption Норма Перси - автор документальных фильмов "Уотергейт", "Смерть Югославии", "Путин, Россия и Запад" и лауреат нескольких международных премий

Это был момент, когда Кэмерон, во-первых, неожиданно для себя оказался вынужден выполнять свое обещание о референдуме, а во-вторых, понял, что он может не добиться от других лидеров ЕС уступок в части иммиграции - и проиграть референдум.

Кэмерон ведь совершенно не хотел выводить страну из Евросоюза.

Вторая серия - о греческом кризисе 2010 года, грозившим крахом всей зоны евро.

"Канцлер Германии решила, будто я принял сторону Обамы и не разделяю ее мнения. У нее чуть ли не слезы на глаза наворачивались. Обама был этим просто ошарашен [...] Помню, когда все уходили с этой очень непростой встречи, Обама шел с ней. Он пытался ее успокоить, утешить, даже приобнял ее, чтобы подбодрить", - это Николя Саркози вспоминает, как участники "большой двадцатки" пытались уговорить Меркель взять на стабилизацию резервы немецкого центробанка.

Туск против Меркель и мигрантов

Третья серия - о миграционном кризисе в Европе в 2015-2016 году, отголоски которого и сейчас ощутимо влияют на европейскую политику, хотя поток беженцев с Ближнего Востока политики пока смогли остановить.

Здесь зрителям, возможно, будет интересно узнать или вспомнить, как противостояли друг другу сторонники и противники идеи о том, что всех беженцев надо пустить и принять. В частности, Ангела Меркель и Жан-Клод Юнкер с одной стороны и Дональд Туск - с другой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Все эти люди (кроме Барака Обамы) в 2015-2016 гг. решали, что делать с мощной волной беженцев в Европу. На фото - саммит G7 в 2015 году

Туск с ужасом вспоминает, как беженцы в лагере на турецко-сирийской границе восприняли заявления Меркель, Юнкера и их единомышленников о том, что Европа готова их принять.

"За всю мою политическую карьеру этот случай потряс меня, наверное, больше всего. Мигранты были абсолютно уверены, что их ждут с распростертыми объятьями не только в Германии, но и в Европе вообще. Они даже приносили извинения мне и, соответственно, Меркель за то, что они все еще в лагере, несмотря на наше приглашение, потому что у них нет денег и знакомых контрабандистов", - рассказывает в фильме Би-би-си "Внутри Европы" глава Европейского совета Туск.