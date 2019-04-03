Прижигать грудь девочкам - насилие. Британцы против африканского обычая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предотвратить естественное увеличение груди девочек-подростков пытаются и с помощью раскаленных предметов, и тугой перевязью

В школах Британии необходимо ввести уроки, на которых детям будут рассказывать о недопустимости прижигания груди, заявил Национальный совет учителей. Прижигание - это жестокий обычай, привезенный из стран Западной Африки, при котором девочкам предпубертатного возраста прикладывают к груди раскаленные предметы, чтобы она не росла.

Таким варварским способом семьи хотят избавить дочерей от "излишнего" внимания со стороны мужчин в будущем.

Бывшая министр образования, член парламента от консерваторов Ники Морган заявила телепрограмме Виктории Дербишир, что среди учителей также нужно вести просветительскую работу, потому что они могут сыграть большую роль в судьбе девочек и помочь им защититься от подобных насильственных действий в семье.

Министерство внутренних дел обязало учителей сообщать правоохранительным органам, если есть основания подозревать, что ученица дома подвергается прижиганию.

"Кричать и плакать нельзя"

Кинайя (имя изменено) живет в Британии.

Ее семья - выходцы из Западной Африки. Прижигать грудь ей начали в возрасте 10 лет.

"Мама говорила - если я утюгом не прижгу, за тобой начнут приходить мужчины, они будут заниматься с тобой сексом", - рассказывает Кинайя. Зачастую именно матери подвергают своих дочек этой процедуре: нагревают камень или металлическую ложку на открытом огне и "проглаживают" грудь или надавливают на нее, "массируя".

Экзекуции могут продолжаться месяцами.

"Эту боль невозможно забыть", - говорит Кинайя. "Плакать нельзя. Если кричишь и плачешь - опозорила семью, ты не "сильная девочка".

Image caption Кинайя с дочкой

Сейчас у нее самой растут дочери. Когда старшей исполнилось 10, бабушка сказала: "Пора прижигать", - и предложила свою помощь. "Я сказала: "Нет-нет-нет, мои дети не будут проходить через тот ужас, который я прошла. Я живу с этой травмой всю жизнь".

Опасаясь, что родственницы начнут прижигать грудь ее девочкам в ее отсутствие и без ее согласия, Кинайя уехала и стала жить с детьми отдельно от семьи.

Предположительно около 1000 девочек в Соединенном Королевстве подвергаются этой процедуре.

Но общество мало знает о ней, в то время как информированность о женском обрезании растет, и оно уже криминализовано.

Одна британка рассказала программе Виктории Дербишир, что поняла, что прижигание - это ненормально, только когда на уроке физкультуры в школе заметила, что у других девочек бюст значительно больше. Поняв, в чем причина, она испугалась и расстроилась.

Старшая сестра регулярно проделывала с ней эту болезненную процедуру с момента, когда ей исполнилось восемь. "Я помню, что вопила от боли", - говорит женщина. Но в школе в Эссексе, где она училась, никто не заметил ничего подозрительного и не интересовался, почему девочка стала замкнутой и не ходит на физкультуру.

"Если бы моя учительница знала, если бы их обучали и информировали, я бы меньше страдала, мне бы помогли, пока я училась. Помощь мне была очень нужна".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот такие камни традиционно применяются в Нигерии и других странах

Сопредседательница Национального совета учителей (профсоюза педагогов Британии) Кири Танкс призывает ввести обязательные тренинги для учителей - в особенности физкультуры, - чтобы они могли распознавать признаки насилия над девочками.

Также предлагается ввести беседы на эти темы в обязательную программу уроков полового просвещения в средней школе, как это будет сделано с 2020 года с женским обрезанием.

Экс-министр Никки Морган заявила, что прижигание в Британии должно быть "осуждено и остановлено". Школьную программу надо пересмотреть с учетом новой информации о разных обрядах, традициях и обычаях и формах насилия над детьми, считает Морган.

Еще одна из героинь телепрограммы Би-би-си, давшая интервью под именем Симона, рассказала, что ее мать начала "утюжить" ее с 13 лет, узнав о гомосексуальности дочери.

"Она подумала, что виной тому мой бюст, видимо, он привлекает - и сказала, что выравняет мне грудь; - я буду плоская и уродливая, не буду никому нравиться". Прижигания длились много месяцев ежедневно, и помимо этого Симону - как и многих других - заставляли туго бинтовать грудь лентами до такой степени, что было трудно дышать.

Спустя несколько лет Симону насильно выдали замуж. Она родила ребенка.

В этот момент стало понятно, какой ущерб ее женскому здоровью нанесли жестокие процедуры: "Кормить грудью было невозможно трудно, как будто внутри застрял комок, - говорит она. - Судя по всему, некоторые каналы или нервы были разрушены".

Отдельной статьи о прижигании груди в уголовном кодексе нет, однако Хоум-офис объявил его формой насилия над детьми, которая должна преследоваться по существующим законам как причинение увечий и физического ущерба.

Скрытое преступление

Истинные масштабы происходящего в Британии были неизвестны вплоть до недавнего времени, считает полицейский консультант, бывшая медсестра Энджи Мэрриотт, потому что никто никогда не подавал жалоб и не сообщал властям.

"Это скрытые преступления, о которых женщины боялись говорить, потому что их изгнали бы из семьи и из общины, - говорит она. - Мне известно об этом только потому, что я работала в гинекологии и пациентки кое-что рассказывали мне о своем детстве".

"При этом они говорили, что раньше никогда никому этого не открывали, и что им стыдно о таком говорить".

Image caption Энджи Мэрриотт услышала о том, что в Британии практикуется прижигание груди, только потому, что пациентки делились с ней сокровенным

Шрамы на груди сохранились у Симоны до сих пор. Теперь она хочет, чтобы о практике прижигания говорили открыто и чтобы девочек защитили от варварского насилия.

"Самое мягкое, как это можно назвать - насилие над ребенком. Оно причиняет боль, превращает тебя в неодушевленный предмет. Как будто ты не человек".