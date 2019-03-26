Собачья жизнь... Умер Чейз, самый уродливый пес Британии

Правообладатель иллюстрации Wales News Service Image caption Чейз занял третье место на всемирном конкурсе уродливых собак

Самый уродливый пес Британии по кличке Чейз, страдавший от катаракты и живший практически без зубов, скончался в преклонном возрасте 16 лет.

В 2017 году этот китайский карликовый терьер занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак, который проводился в Калифорнии.

Его хозяйка Сторм Шайлер из Уэльса сообщила, что пес умер от панкреатита.

По ее словам, Чейз был очень жизнерадостным существом, несмотря на свое выдающееся уродство и никудышное здоровье.

"До самого конца он не терял эту искру, - говорит она. - Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет".

Правообладатель иллюстрации Wales News Service Image caption Он был маленькой собачкой с большой душой, говорит хозяйка Чейза

Сторм Шайлер признается, что уж никак не рассчитывала на какой-либо собачий приз, когда покупала Чейза у собаковода.

Чейз победил на конкурсе благодаря катаракте на правом глазу и способности передвигаться как краб.

"В тот день он буквально купался в лучах славы. Ему это очень нравилось", - вспоминает Сторм.

"Он любил командовать мной, но еще он любил ласкаться. Никто мне его не заменит", - сокрушается она о своей потере.