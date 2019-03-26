Собачья жизнь... Умер Чейз, самый уродливый пес Британии
Самый уродливый пес Британии по кличке Чейз, страдавший от катаракты и живший практически без зубов, скончался в преклонном возрасте 16 лет.
В 2017 году этот китайский карликовый терьер занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак, который проводился в Калифорнии.
Его хозяйка Сторм Шайлер из Уэльса сообщила, что пес умер от панкреатита.
По ее словам, Чейз был очень жизнерадостным существом, несмотря на свое выдающееся уродство и никудышное здоровье.
"До самого конца он не терял эту искру, - говорит она. - Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет".
Сторм Шайлер признается, что уж никак не рассчитывала на какой-либо собачий приз, когда покупала Чейза у собаковода.
Чейз победил на конкурсе благодаря катаракте на правом глазу и способности передвигаться как краб.
"В тот день он буквально купался в лучах славы. Ему это очень нравилось", - вспоминает Сторм.
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"Он любил командовать мной, но еще он любил ласкаться. Никто мне его не заменит", - сокрушается она о своей потере.