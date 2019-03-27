Объявлен шорт-лист премии Sony World Photography Awards. Мы выбрали лучшие снимки
- 27 марта 2019
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Объявлен список номинантов на Всемирном конкурсе фотографов-профессионалов шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2019 года.
Все отобранные серии фотографий будут выставлены в Сомерсет-Хаусе в Лондоне с 18 апреля по 6 мая этого года.
Победители конкурса будут объявлены 17 апреля.
Все фотографии публикуются с разрешения фотоконкура Sony World Photography Awards.