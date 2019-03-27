Объявлен шорт-лист премии Sony World Photography Awards. Мы выбрали лучшие снимки

  • 27 марта 2019

Объявлен список номинантов на Всемирном конкурсе фотографов-профессионалов шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2019 года.

Все отобранные серии фотографий будут выставлены в Сомерсет-Хаусе в Лондоне с 18 апреля по 6 мая этого года.

Победители конкурса будут объявлены 17 апреля.

Кабинки на пляже в Майями Правообладатель иллюстрации David Behar
Image caption Работа Дэвида Бехара в категории "Профессиональная архитектура" исследует тему кабинок на пляже в Майями. Приглушенные тона моря и белого полотна песка передают ощущение отчужденности изображенных на снимке людей.
Отец с ребенком в Сенегале Правообладатель иллюстрации Marta Moreiras
Image caption В категории "Профессиональный портрет" Марта Морейра берет темой роль отцовства в Сенегале. На снимке под названием "Отец" изображен мужчина, который явно участвует в жизни семьи в той же мере, что и мать ребенка.
37-летний болельщик Крейг Никелс с друзьями в последние минуты матча. Правообладатель иллюстрации Thomas Nielsen
Image caption Этот снимок Томаса Нилсена был сделан на стадионе футбольного клуба "Брентфорд" на западе Лондона. Он отобран в категории "Спорт". На нем изображен 37-летний болельщик Крейга Никелс с друзьями в последние минуты матча.
Морской окунь и креветка Правообладатель иллюстрации Liang Fu
Image caption Китайский фотограф Лиан Фу поймал в объектив морского окуня в тот момент, когда креветки чистят его от паразитов, бактерий и отмершей кожи. Снимок отобран в категории "Дикая природа".
Женщина среди пластиковых шаров Правообладатель иллюстрации Pol Kurucz
Image caption Снимок Пола Куруча о современных эксцентриках, сделанный в Рио-де-Жанейро, представлен в категории "Люди".
Обломки автомашины на пьедестале Правообладатель иллюстрации BOYUAN ZHANG
Image caption Буюань Жань отмечен в категории "Открытия" за серию фотографий, посвященных китайской провинции Синьцзян на северо-западе КНР.
Эклер с растаявшим кремом Правообладатель иллюстрации Nicolas Gaspardel
Image caption Николас Гаспардел выступил в категории "Профессиональный натюрморт" с серией фотографий, бросающих неожиданный свет на тему еды.
Палестинцы на границе с Израилем Правообладатель иллюстрации Mustafa Hassona
Image caption Снимки Мустафы Хассона берут темой регулярные протесты палестинцев на границе с Израилем. Категория "Документалистика".
Литиевые карьеры в пустыне Атакама Правообладатель иллюстрации Catherine Hyland
Image caption Серия снимков, сделанная Кэтрин Хайлэнд в литиевых карьерах в пустыне Атакама в Чили отобрана в категории "Пейзаж".
Женщина с зонтом цветов британского флага Правообладатель иллюстрации Ed Thompson
Image caption Проект Эда Томпсона, отмеченный в категории "Вкратце", стал кульминацией 18 лет работы фотографа на юго-востоке Англии. Здесь присутствует сразу несколько тем - ностальгия, классовые различия и странности повседневной английской жизни.

Все фотографии публикуются с разрешения фотоконкура Sony World Photography Awards.

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