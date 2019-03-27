Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS Image caption Экс-министр Михаил Абызов подозревается в организации преступного сообщества и вывода 4 млрд рублей. Он отрицает вину

С момента первых сообщений о задержании экс-министра Михаила Абызова соцсети и телеграм-каналы наполнились множеством вопросов и версий о том, что это значит. Кому это выгодно? Это удар по бизнесу? Новая антикоррупционная кампания? Удар по команде Медведева?

Русская служба Би-би-си поговорила с аналитиками о том, какую роль играл Абызов в российской политике и кто может пострадать от этого дела.

Абызов - это влиятельный политик?

До прихода в большую политику имя Абызова было известно главным образом в бизнес-кругах - благодаря его долгой работе на должности заместителя Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и его энергетическому бизнесу.

В качестве политика он появился неожиданно. Спустя несколько дней после объявления о рокировке Владимира Путина и Дмитрия Медведева а 2011 году Медведев, еще президент, собирал своих "сторонников" - группу поддержки, с которой президент повел бы "Единую Россию" на думские выборы. Тогда Абызов и появился в политических новостях: он возглавил эту самую группу сторонников и предложил несколько общественных проектов.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS Image caption В правительство Абызова позвал Медведев - правда, реальных полномочий у "министра без портфеля" так и не стало

Однако в кабинете министров Медведева, сформированном в 2012 году, он получил должность "министра без портфеля" - то есть без министерства, полномочий и какого-либо доступа к реальному сектору. Подведомственный ему проект назывался "Открытое правительство": Абызов должен был придумать, как сделать органы власти более доступными для граждан, как государству работать с экспертизой, как настроить систему обратной связи и так далее. В новом кабинете министров, сформированном в 2018 году, Абызова не стало. Проект тоже фактически прекратил существование.

Влиятельной фигурой за годы в кабинете министров Абызов так и не стал, говорит политолог Татьяна Становая: "Он почти никак не проявил себя за все время своей работы. По большому счету, никакой серьезной экспертной работы под его руководством не велось. Реального политического веса и влияния у него не было". Сам приход Абызова в правительство Становая объясняет благодарностью Медведева за его поддержку.

При формировании кабинета Абызов претендовал на должности вице-премьера или главы минэнерго, а в итоге оказался министром без портфеля, вспоминает президент "Минченко консалтинг" Евгений Минченко: "Абызов в предыдущем правительстве Медведева был наименее влиятельным человеком".

"Если говорить о работе, то Абызов, грубо говоря, двигал повестку, которой сейчас публично занимается замглавы администрации президента Сергей Кириенко - муниципалитеты, повышение качества управления, отбор лидеров, открытые данные. Его полномочия не выходили за рамки полномочий любого директора департамента в аппарате правительства", - говорит политолог Константин Гаазе.

Кто считался его друзьями?

Поручительства в суд за Абызова написали экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер, сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Наиболее тесно связанной с Абызовым фигурой считается Чубайс. Еще в 1998 году Абызов стал в РАО "ЕЭС России" членом правления и начальником департамента инвестиционной политики, а в следующем году и вовсе занял должность зампредседателя правления. Как писал Forbes, в компании Абызов занимался борьбой с неплатежами и долгами.

Знакомство Чубайса и Абызова носило вполне приятельский характер: так, Чубайс прилетал на свадьбу сына Абызова в 2015 году. Но, по словам Становой, переоценивать дружбу Абызова и Чубайса не стоит. Она напомнила об эпизоде, произошедшем во время Гайдаровского форума в 2013 году. Тогда Чубайс и глава Сбербанка Герман Греф публично подкалывали Абызова, предлагая переименовать его ведомство в "министерство пропаганды". "Было видно тогда, что Чубайс не является близким другом Абызова", - подытоживает Становая.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Имя Абызова ассоциируется прежде всего с Анатолием Чубайсом

Минченко называет Чубайса покровителем Абызова: "К ближнему кругу можно относить и других людей из структур РАО "ЕЭС России" и энергосферы - например, того же Леонида Меламеда, против которого возбуждались уголовные дела". Меламед пришел 27 марта в Басманный суд, где рассматривался вопрос о мере пресечения Абызову. Корреспонденту Би-би-си Меламед сказал, что пришел "по личным делам".

Близким к Абызову считается и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, говорит Гаазе. Аркадий Дворкович, многолетний соратник Медведева, вице-премьер его кабинета, считался куратором Абызова, подтверждает Становая. Считалось, что у Абызова есть и "открытый доступ" к премьеру Дмитрию Медведеву, добавляет Гаазе. Правда, по словам Минченко, и Медведев, и Дворкович - это "все-таки более отдаленная связка, чем связка с Чубайсом".

В день задержания Абызова СМИ писали, что экс-чиновник уже несколько месяцев живет за границей, а в Россию его якобы "выманили". РБК цитировало анонимного знакомого бизнесмена, который утверждал, что тот якобы приехал на день рождения коллеги. Газета "Известия" утверждала, что "один из влиятельных людей" дал бывшему министру гарантии безопасности. В телеграм-каналах предположили, что речь идет о дне рождения Дворковича, который был 26 марта, а человеком, давшим гарантии, был якобы Чубайс.

Но адвокаты Абызова уже заявили, что информация о "выманивании" не соответствует действительности. Брат Аркадия Дворковича, Михаил, написал в "Фейсбуке", что его брата нет в Москве, а супруга Дворковича разместила в своем "Инстаграме" фото с геотегом "Сицилия". Пресс-секретарь Дворковича отказался комментировать локацию сопредседателя "Сколково" в день задержания экс-министра.

Были ли у Абызова конфликты с влиятельными людьми?

"Во время работы в правительстве у Абызова, конечно, были трения, но не было никаких больших политических врагов", - говорит Гаазе. Конфликты бывшего министра с другими влиятельными фигурами лежат в экономической плоскости. Крупнейшие оппоненты Абызова - это совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.

После ухода из РАО в 2005 году Абызов зарегистрировал энергокомпанию "Группа Е4". К 2012 году, когда он пришел в правительство, структура не смогла обслуживать кредиты и столкнулась с претензиями кредиторов. Крупнейший из них - это "Альфа-групп", которая пыталась взыскать долги с Е4 несколько лет. На прошлой неделе Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами Е4, потребовали взыскать с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 33,6 млрд рублей.

Тяжба Абызова с Вексельбергом связана с энергетической компанией "КЭС-холдинг", совладельцами которой они были. С 2014 года они судятся на Британских Виргинских островах из-за несогласия об условиях опциона Абызова, продавшего долю в компании - противники подали друг к другу иски на 500 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS Image caption С 2014 года Абызов и Вексельберг судятся на Британских Виргинских островах

Однако связывать арест с корпоративными претензиями не стоит, уверен Гаазе: "Все экономические претензии к Абызову уже выражены в исках. Не думаю, что Фридман, который обустраивает бизнес в Европе, нанимал ФСБ или СК, чтобы выманить Абызова. Вексельберг тоже битый-перебитый - уже три года его энергетиков преследуют. Эти фигуры не стали бы устраивать спецоперацию, чтобы выманить быстрого министра", - говорит политолог.

По кому ударит арест экс-министра?

Несмотря на невнятный функционал, "Открытое правительство" стало одним из узнаваемых проектов кабинета министров 2012-2018 годах, а Абызов - человеком, который ассоциировался с самим премьером. И эксперты, и пресса сходятся во мнении, что именно фигура Медведева пострадает из-за столь серьезных обвинений в адрес человека, которого он сам позвал на министерский пост.

Тем более что под арестом находятся и другие бизнесмены, считавшиеся близкими к Медведеву: владелец группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед.

Абызов был одним из первых, кого Медведев добавил в друзья, зарегистрировавшись "ВКонтакте". Сейчас Абызова в друзьях у премьер-министра в соцсети нет.

От Абызова в последнее время публично дистанцировались все, начиная с Чубайса и Медведева, заканчивая менее влиятельными фигурами, уверена Татьяна Становая. "Но как бы они ни дистанцировались и ни не хотели бы иметь общего, по ним это [дело] серьезно бьет", - говорит Становая.

Дело Абызова в любом случае скажется на Чубайсе, считает Минченко: "Все-таки это человек, который главной степенью своей карьерой обязан Анатолию Борисовичу [Чубайсу]". Для правительства тоже есть негативные имиджевые последствия - все же Абызов работал в кабинете шесть лет - но "критическим ударом" по Медведеву его арест считать нельзя, добавляет политолог.

По словам Гаазе, дело против экс-министра отражается, скорее, не на конкретных фигурах. "Это наносит ущерб идее "отпустили - значит в безопасности". На этой непроговоренной идее держится госслужба. Считалось, что если человек, даже реализуя свои интересы, нормально работает на службе, а потом его отправляют в отставку и отпускают - то все, к нему нет претензий, он чистый. А теперь получается, что нет", - объясняет политолог.

Какой сигнал дает власть этим делом?

По версии Следственного комитета, Михаил Абызов в 2011-2014 годах создал преступное сообщество, которое похитило у сибирских энергетических компаний 4 миллиарда рублей и вывело их за границу. Обвинение строится вокруг сделки, в рамках которой Абызов с партнерами продали государственному ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех компаний — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС - якобы по завышенной стоимости.

Арест Абызова следует воспринимать как попытку президента России Владимира Путина (пресс-служба Кремля сообщила, что его заранее уведомили о спецоперации) "расквитаться с гламурными нулевыми", уверен Константин Гаазе.

"Владимир Владимирович решил устроить нацпроект "Прощай, нулевые!". И для этого хорошо выбран персонаж. [Экс-министр экономики] Алексей Улюкаев - это человек, который олицетворял девяностые, первый призыв либералов. Основание для дела против него было другое, но сигнал был таким: его поколение должно уйти со сцены. Оно и уходит. Видимо, арест Абызова означает, что его поколение тоже должно уйти со сцены".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Гаазе считает, что Путин дал сигнал: поколение Абызова, люди из "нулевых", должны уйти со сцены

Минченко с этой точкой зрения не согласен - по его мнению, наиболее вероятной причиной задержания Абызова стали именно претензии в совершении преступления. "Политическую версию я считал бы последней по вероятности", - говорит он.

По словам Становой, долги Абызова наносили урон репутации правительства, а его образ жизни мог раздражать чиновников: "Представьте ситуацию - вы живете в России, на вас социальная ответственность, политическая ответственность, силовики, Путин, санкции, и тут Абызов, который должен миллиарды, летает на частном самолете, живет в Тоскане - как это может не раздражать?".

Тяжесть предъявленного Абызову обвинения политолог объясняет тем, что силовикам необходимы "ресурсы и легитимность": "Если они сажают врага экономики России, под это можно просить намного больше, чем просто за бизнесмена, который кому-то должен".