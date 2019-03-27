"У меня начался новый этап". Как арестовывали экс-министра Абызова

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereschenko/TASS

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова. Экс-чиновнику не помогли ни поручительства влиятельных лиц, в том числе Анатолия Чубайса и Аркадия Дворковича, ни предложение советника Игоря Сечина заплатить за него 1 млрд рублей залога.

О задержании Абызова стало известно накануне вечером. По версии СКР, бывший министр в 2011-2014 годах занимался не только работой в правительстве, но и созданием преступного сообщества, котороее похитило у сибирских энергетических компаний 4 млрд рублей и вывело их за границу.

В центре этого дела - сделка, в рамках которой Абызов и партнеры продали по якобы завышенной стоимостьи акции четырех энергитических компаний - АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС государственному ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Это, считает следствие, подорвало развитие двух российских регионов - Новосибирской области и Алтайского края.

По словам собеседника Би-би-си, знакомого с материалами дела, в число потерпевших, помимо ФГУП "Алмазювелирэкспорт", входят два физических лица - это Н.Б. Рубцов и Г.С. Акопян (КТО ОНИ)

Часть ночи Абызов провел на допросе в СКР, а утром уже находился в спецприменике. На всех видео, которые за последние сутки распространяло следствие, экс-министр держался уверенно. На кадры попали несколько книг бывшего чиновника - "Еда и мозг" о правильном питании и роман "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как проходило заседание об аресте Абызова.

"Никто никого не выманивал"

Примерно с двух часов дня в здании суда находилась жена Абызова Валентина Григорьева. С журналистами она не общалась - стояла у стены и тихо беседовала с Нютой Федермессер, учредителем фонда помощи хосписом "Вера".

Рядом с залом терпеливо ждали бывший глава "Роснано" Леонид Меламед и Роман Троценко, советник президента "Роснефти" Игоря Сечина. Ждать прибытия Абызова пришлось больше двух часов.

Наконец, экс-министра доставили в Басманный суд - в той же куртке и кепке, что и на допросе. Абызова провели сквозь толпу журналистов в наручниках, репортерам он улыбался.

Накануне после задержания экс министра некоторые СМИ писали, что оно произошло, когда Абызов, якобы проживающий за границей, ехал из "Внуково-3". Некоторые издания сообщали и о том, что бывшего чиновника якобы выманили на день рождения бывшего коллеги, а некий высокопоставленный друг дал ему гарантии безопасности.

Но адвокат Алекснандр Аснис в разговоре с журналистами перед заседанием это опроверг. По его словам, Абызов после увольнения из правительства постоянно проживал в России.

"Все слухи, что он приехал откуда-то для решения каких-то вопросов, что его кто-то куда-то выманил - они не соответствуют действительности", - заявил Аснис.

Несмотря на это, в начале заседания, отвечая на вопросы суды, Абызов с трудом вспомнил, где зарегистрирован - точный адрес пришлось искать в бумагах.

"Порядочный человек"

Следствие потребовало поместить Абызова в СИЗО. Обвинение посчитало, что находясь на свободе, бывший министр может мешать следствию и фальсифицировать документы. Особое внимание в ходатайстве обратили на то, что экс-чиновник обладает обширными связями в органах, имеет несколько загранпаспортов, а 27 марта планировал вылететь в Белград.

Защита с этими доводами спорила.

"Мы имеем мантру, которая переходит из дела в дело, что он продолжит заниматься преступной деятельностью. Нарисована гипотетическая ситуация, но данных, что он может это делать, нет. Никто не в праве на основании панических настроений ограничивать свободу. Данных об объективной угрозе нет, нет никакой реальной опасности", - выступал в суде адвокат Кожура.

Адвокат попросил поместить Абызова под домашний арест или выпустить под залог. В качестве аргумента он привел тот факт, что у бывшего министра трое несовершеннолетних детей (младший - 2018 года рождения), а также престарелая мать 1933 года рождения, за который нужен уход.

Вступились за Абызова и его бывшие коллеги - на заседание принесли пачку поручительств. Александр Волошин, бывший руководитель администрации президента, заявил, что знает Абызова как "порядочного человека".

Вступился за обвиняемого и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Суду передали поручительства от бывшего начальника Абызова Анатолия Чубайса, Натальи Тимаковой, бывшего пресс-секретаря Медведева, а также Нюты Федермессер и актрисы Чулпан Хаматовой - защита обратила особое внимание на то, что экс-министр занимался благотворительностью.

Роман Троценко, советник президента "Роснефти", передал подписанное обязательство о внесении залога в 1 млрд рублей.

"Предпочтительнее в Барвихе"

Абызов позицию адвокатов и поручителей полностью поддержал.

"У меня вчера начался новый этап жизни и новая система координат. Сегодняшнее заседание - это тоже новое . Но я быстро учусь. Хочу поблагодарить друзей и родных и поручителей, - говорил Абызов. - Я заинтересован в том чтобы доказать невиновность и защитить репутацию".

Экс-чиновник признался, что для него "приятно и большая честь", что "уважаемые люди" за него поручились. "У нас цель одна - установить истину. Я заинтересован в том чтобы доказать невиновность и защитить репутацию. Буду содействовать", - добавил он.

О существе обвинения бывший руководитель "открытого правительства" говорить не стал: "Из-за расплывчатости формулировок не могу его обсуждать, только вчера ознакомился. Могу уверено сказать - категорически не согласен, виновным себя не признаю. Своё служебное положение министра не использовал".

В суде завязалось и обсуждение на тему того, где Абызов мог бы отбывать домашний арест. В качестве варианта предложили московскую квартиру у станции метро Академическая, где прописан обвиняемый и живет его мать.

"Но с учетом того, что наступает летний сезон, жарко будет, было бы предпочтительнее, чтобы в летний период времени он находился на даче в Барвихе, а не в Москве", - рассудил адвокат. Абызов этой реплике засмеялся.

Но ни в Барвиху, ни на станцию метро Академическая Абызова отправлять не стали. Басманный суд учел доводы следствия и отправил обвиняемого под арест до 25 мая. Во время того, как судья зачитывала решение, бывший министр послал жене воздушный поцелуй.