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Персонажами очередной серии мультсериала "Симпсоны" стали школьницы в балаклавах, которые вдохновляются акциями российской панк-группы Pussy Riot.

Фрагмент эпизода под названием "Bart vs. Itchy & Scratchy" (Барт против Щекотки и Царапки) был опубликован компанией Fox 24 марта.

Герои выпуска - три школьницы, участницы группы Bossy Riot, к которым присоединяется Барт Симпсон. Они устраивают различные провокационные акции в своем городе.

В частности, они забираются в офис директора школы Скиннера, забрызгивают кабинет розовой краской и пишут на стене фразу: "Сандалии навсегда". Затем директор заходит в кабинет и говорит: "Я не веду переговоров с террористами, я просто сдаюсь". После этого он берет микрофон и объявляет, что сандалии в школе запрещены.

Участник Pussy Riot Петр Верзилов в своем "Твиттере" назвал пародию "мегабомбой и супермечтой".

При этом пользователи YouTube в основном пишут негативные комментарии к новой серии. Многим зрителям не понравилась ирония на тему феминизма, а некоторые даже жалуются, что посмотрели "худший эпизод сериала".

За почти 30-летнюю историю "Симпсонов" там неоднократно пародировались российские знаменитости, в первую очередь политики.

1. Владимир Путин

Действующий президент России появился в 28-м сезоне "Симпсонов" в эпизоде, посвященном выборам президента США 2016 года.

Сюжет: Гомер Симпсон приходит на избирательный участок, где некий бородатый мужчина агитирует его голосовать за Дональда Трампа. Гомер отказывается, и тогда парень говорит, что Трамп хочет сделать Россию великой. Тогда Гомер нападает на мужчину, срывает с него бороду и видит, что это Владимир Путин. Затем Путин идет голосовать, а Гомеру говорят, что его нет в списках избирателей. Путин уезжает с участка на коне и говорит, что российские хакеры позаботятся о Гомере, а Трамп наберет 102% голосов. В заключении мы видим, как подъемный кран сносит башню Кремля, на месте которой строится казино компании Трампа.

2. Михаил Горбачев

Президент СССР Михаил Горбачев стал героем седьмого сезона мультсериала, вышедшего в 1996 году.

Сюжет: Семья Симпсонов замечает, что рядом с ними поселился бывший президент США Джордж Буш-старший и его жена Барбара. Барт Симпсон навещает супругов, однако его поведение раздражает Буша, и экс-президент побивает его. Гомер Симпсон вступается за родственника и ввязывается в драку с Бушем. В это время на пороге дома Бушей появляется Михаил Горбачев с подарком в руках. Барбара просит мужа извиниться перед Гомером, однако тот шепотом говорит ей, что не хочет делать этого, чтобы "не показывать слабости перед русскими". В итоге ему все же приходится извиняться на глазах у Горбачева.

3. Владимир Ленин

Лидер большевиков появляется в девятом сезоне сериала, который вышел на экраны в 1998 году.

Сюжет: Гомер Симпсон становится морским резервистом и отправляется служить на ядерную подводную лодку. Исполняя обязанности капитана, Гомер случайно приводит субмарину в российские воды. Представитель России при ООН обещает, что Советский Союз отпустит судно, и выясняется, что СССР вовсе не распался. Над Кремлем снова появляется флаг с серпом и молотом, восстанавливается Берлинская стена, а Ленин вылезает из мавзолея на глазах у испуганных туристов и говорит: "Я должен сокрушить капитализм!"

4. Иосиф Сталин

Еще один большевистский лидер также упоминается в мультсериале. Хотя сам Сталин героем проекта не стал, в нескольких сериях можно увидеть его портрет и услышать воспоминания героев о нем.

Друг Гомера Симпсона Ленни Леонард вспоминает, что Сталин на 20 лет посадил его бабушку в трудовой лагерь;

Мистер Бёрнс рассказывает, что однажды встречался со Сталиным и написал его портрет, который стал его лучшей работой, поскольку Сталин "оказывает сильное давление";

Когда клоун Красти инсценирует свою смерть, Гомер говорит своему сыну, что теперь Красти находится в раю вместе со Сталиным и другими знаменитостями.

5. Григорий Распутин

Пародия на загадочного друга семьи Николая II появилась во втором сезоне "Симпсонов", вышедшем в 1990 году.

Сюжет: Барт и Гомер со своими друзьями смотрят "поединок века" по реслингу, в котором участвуют Дружелюбный русский Распутин и профессор Вернер фон Браун. В начале боя инициатива принадлежит Распутину, однако в итоге фон Браун побеждает, ударяя своего соперника гаечным ключом по голове. Симпсоны очень разочарованы таким исходом боя.

Сериал "Симпсоны" непрерывно выходит с 1989 года. В центре сюжета - семья Симпсонов из вымышленного американского города Спрингфилд. Изначально на ее примере авторы высмеивали стереотипные представления о жизни обычных американцев.

С ростом популярности сериала его создатели стали затрагивать более широкие темы, в том числе международную политику, религию, проблемы политкорректности и феминизма.

Мультсериал про Симпсонов был показан более чем в 100 странах мира. Его авторов неоднократно обвиняли в расизме, агрессии и безнравственности, но при этом "Симпсоны" входят в число самых успешных, ярких и популярных сериалов XX века.