Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно осужден в Литве

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маршал Язов входил в состав ГКЧП

Окружной суд в Вильнюсе признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности и заочно приговорил их к тюремным срокам.

Язов получил срок в 10 лет, а Головатов - 12. Суд пришел к выводу, что они несут ответственность за столкновения, произошедшие у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года - менее чем через год после того, как Литва провозгласила о своем выходе из состава СССР и восстановлении независимости страны.

В тот день к телебашне были отправлены советские войска, которые, по мнению литовской стороны, открыли огнь по собравшейся на защиту башни толпе. Сами советские спецназовцы, участвовавшие в операции, обвиняют в стрельбе по гражданским неизвестных снайперов.

Всего были убиты 13 человек, более тысячи безоружных демонстрантов получили ранения. Пострадавшими в событиях 1991 года считаются около 700 человек.

Москва отказалась сотрудничать с литовскими властями, а также отказала в возможности допросить тогдашнего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Суд хотел его заслушать, поскольку в то время он был верховным главнокомандующим.

Сам Горбачев пишет в своих воспоминаниях, что в ночь 13 января 1991 года крепко спал и ничего не знал о том, что происходит в столице Литвы.

Михаил Головатов возглавлял группу "Альфа" в Вильнюсе, когда та брала штурмом телебашню. Литва давно объявила его в международный розыск. В 2011 году он был задержан в Австрии по запросу Литвы, но вскоре освобожден - австрийские власти объяснили это решение проблемами процессуально-юридического характера.

Помимо Язова и Головатова обвинения были предъявлены еще 67 гражданам России, Украины и Беларуси. В самом зале суда находились лишь двое обвиняемых, оба - граждане России. Это Юрий Мель и Геннадий Иванов.

Как сообщает агентство BNS, Иванов приговорен к четырем годам лишения свободы, но до вступления приговора в силу останется на свободе, так как суд не брал его под арест на время следствия. Юрий Мель приговорен к семи годам тюрьмы.

Приговоренные могут обжаловать вердикт в апелляционном суде Литвы. Иванов уже сказал, что собирается это сделать - по его словам, он не участвовал в этих событиях и никаких приказов не получал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советские войска у телебашни в Вильнюсе в 1991 году

Последний маршал

Дмитрию Язову 95 лет. Он последний человек, получивший звание маршала Советского Союза, и последний из все еще здравствующих советских маршалов.

В том же 1991 году Язов примкнул к ГКЧП, готовящему переворот в СССР, и вошел в состав этой организации. Именно он отдал как приказ о штурме телебашни в Вильнюсе, так и о вводе в Москву танков и другой тяжелой военной техники.

Он лично ездил в Фарос в Крыму на переговоры с Горбачевым, но по возвращении в Москву был немедленно арестован в аэропорту Внуково.

В Литве он уже был заочно осужден в декабре 1991 года по обвинению в попытке государственного переворота, а также в причастности к расстрелу демонстрантов в Вильнюсе.

Женщина, ответившая по домашнему телефону Язова, сказала Русской службе Би-би-си, что маршал "уже два года никому не дает интервью и комментарии, потому что сильно болен". Помощник Язова в разговоре с агентством РИА Новости сказал, что "не надо ворошить [прошлое]".