Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk/TASS Image caption С 2012 года продажи Ford в России только сокращались, и бизнес стал убыточным

Компания Ford покидает российский рынок легковых автомобилей, выпуск машин в стране завершится в конце июня этого года, и компания сосредоточится на производстве лишь малотоннажных грузовых автомобилей. Ford планирует закрыть в России два автосборочных завода и один моторный.

В рамках новой стратегии компания проводит реорганизацию производств с целью выйти из наименее прибыльных сегментов, сообщили в совместном предприятии Ford Sollers газете "Коммерсант". Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель".

В компании намерены закрыть два завода в Набережных Челнах в Татарстане и Всеволожске Ленинградской области, а также завод по производству двигателей в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Ожидается, что Ford в России будет присутствовать только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) Ford Transit, пишет газета "Коммерсант". Совместное предприятие Ford и российского ПАО "Соллерс" перезапустится с 1 июля этого года на базе завода в Елабуге, при этом контрольный пакет акций отойдет второму - он получит 51%. Сейчас контролирующим акционером является Ford.

Уход Ford с российского рынка в интервью "Коммерсанту" в среду подтвердил вице-премьер Дмитрий Козак. "Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России", - сказал он, добавив, что на заключение специального инвестиционного контракта о господдержке с властями компания не претендует.

По словам Козака, группа "Соллерс", которая получит контрольный пакет после реструктуризации, сейчас обсуждает с правительством специальный инвестиционный контракт по производству Ford Transit и по его дальнейшей локализации в России. Такой контракт может быть заключен в ближайшие два месяца, добавил он.

"Ford Transit и линейка специальных версий на базе модели являются лидерами сегмента среди иностранных брендов и обладают большим потенциалом для дальнейшего укрепления позиций на российском рынке", - заявил президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов в официальном сообщении от имени предприятия.

Заводы, которые будут закрыты, останутся у холдинга Ford Sollers, контролируемого Ford, говорит источник "Ведомостей", добавив, что они будут проданы на рынке. Сейчас на заводах Ford Sollers работают 3700 человек, о количестве увольнений, которые последуют за реструктуризацией, не сообщается. Однако в компании говорят, что они будут происходить в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

На выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам планируется потратить 200 млн долларов, заявили в Ford.

Почему компания уходит?

По словам представителей компании, рынок в России стал убыточным. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с 2012 года продажи Ford сократились в 2,5 раза к 2018 году, доля рынка - с 4,5% до 3%. При этом модель Transit стала самой продаваемой среди иномарок в России, за три года ее продажи утроились, говорят в компании.

Продажи легковых автомобилей в последнее время шли плохо, в отличие от легких коммерческих моделей, говорили источники "Коммерсанта".

Производство и продажи в России не обеспечивают рентабельность, сказал изданию глава комитета производителей автокомпонентов Ассоциации европейского бизнеса Андрей Коссов. Мешает выходить на прибыль и диверсифицированная линейка моделей, считает он. "Те же объемы продаж по одной модели давали бы больший эффект", - сказал эксперт.

Новая структура Ford Sollers "соответствует стратегии компании по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских рынках", заявил исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company Стивен Армстронг в официальном сообщении.

Компания, по его словам, намерена покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption У Ford Transit большой потенциал в России, считают в компании

"Мы уверены, что решение сконцентрировать бизнес на сегменте легкого коммерческого транспорта позволит совместному предприятию повысить эффективность и заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста", - заявляет гендиректор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов.

Уход американского автопроизводителя Ford из России вызван процессом глобальной реструктуризации автоиндустрии и не связан с особым отношением к России, сказал во вторник 26 марта глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

"У Ford это вопрос глобальный и вопрос о том, как выглядит их европейская франшиза, как они работают в Западной Европе, и в основном это как часть их европейской стратегии, это не относится конкретно к России", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Целью изменений является необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке", - заявили в Ford Sollers, добавив, что окончательные договоренности с акционерами "будут достигнуты в ближайшие месяцы".

Иногда они возвращаются

О возвращении Opel в Россию в феврале этого года заявил французский концерн PSA Group, которому принадлежит бренд. Это случилось спустя четыре года после ухода Opel с российского рынка.

В PSA заявили, что намерены усилить свое присутствие в евразийском регионе и утроить в нем продажи своих брендов к 2021 году.

В 2015 году причиной ухода американского концерна General Motors, которому тогда принадлежал Opel, был начинающийся кризис и ослабление курса рубля. GM тогда приостановил сборку на одном автозаводе, на двух других свернул совсем, а также вывел с российского рынка бюджетные "шевроле".

В компании тогда оставили в России производство лишь одной модели Chevrolet Niva на базе партнерства с АвтоВАЗом.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров связывал уход GM из России с низким уровнем локализации производства и неудачной стратегией модельного ряда. "Что касается GM, то это ошибка изначальная в стратегии компании в части модельного ряда и уровня локализации", - говорил он агентству Интерфакс в марте 2015 года.

Ford Sollers рассматривал в 2015 году вариант ухода из России, однако тогда партнерам удалось договориться о продолжении бизнеса. Ford Motor Company приобрела пакет привилегированных акций, получив контролирующую долю в совместном предприятии.