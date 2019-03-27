Странное нападение на посольство КНДР в Мадриде. Кто за ним стоит?
Малоизвестная группировка "Гражданская оборона Чхоллима" (Cheollima Civil Defense), ставящая своей целью свержение власти в Пхеньяне, взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде в феврале этого года.
Инцидент произошел за несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое.
Группировка, называющая себя правозащитной, утверждает, что не применяла силу при налете на диппредставительство.
- Побег из КНДР: как северокорейцы ищут убежища за границей
- КНДР обиделась на Трампа и пригрозила выйти из переговоров с США
- Убийство брата Ким Чен Ына: суд снял обвинения с одной из подозреваемых
С членами группировки не согласился рассматривающий дело о нападении испанский судья.
По его словам, 10 человек удерживали несколько часов сотрудников посольства в заложниках. Группировка избила нескольких сотрудников, выкрала компьютеры и телефоны.
Чем руководствовались члены группировки, остается неясным. На сайте малоизвестной организации написано, что таким образом группа реагировала на чрезвычайную ситуацию в посольстве в Мадриде.
Организация, как следует из заявления, передала "информацию невероятной потенциальной ценности ФБР в рамках взаимно согласованных условий конфиденциальности".
Не исключено, что участники группы пытались выяснить информацию о Ким Хек Чхоле, бывшем после КНДР в Испании. Дипломата выслали из Испании в сентябре 2017 года в рамках санкций в ответ на ядерные испытания Пхеньяна.
В настоящее время Ким Хек Чхол занимает крупную должность в министерстве иностранных дел КНДР и руководил организацией встречи Ким Чен Ына с президентом Трампом в Ханое. Он также ездил в Вашингтон с ближайшим помощником Ким Чен Ына в январе в рамках подготовки этой встречи.
Кто стоит за этой операцией?
Как пишет испанская El País, операция в Мадриде была тщательно спланирована.
Испанские власти не исключают, что к рейду могла быть причастна американская разведка, пишет газета.
Сотрудники посольства сообщили полиции, что участники нападения говорили по-корейски. El País даже сообщила, что двое из них известны своими связями с ЦРУ.
Американские спецслужбы и госдепартамент утверждения газеты отвергли.
Что произошло в Мадриде?
Во вторник судья Хосе де ла Мата приподнял завесу секретности над ведущимся расследованием.
Группа ворвалась в посольство в 16:34 по местному времени, а к 21:40 большая часть участников налета покинула здание.
Организация, по словам судьи, считает себя правозащитным движением и стремится к освобождению Северной Кореи.
Один из участников - проживающий в США гражданин Мексики Адриан Хон Чан предположительно проник в посольство, запросив прием у атташе по делам торговли, с которым ранее был знаком. Позже он впустил сообщников в здание.
Группа, по словам судьи, затем подвергла допросу атташе и пыталась убедить того бежать с ними. Северокорейский дипломат отказался, и его оставили связанным в подвале.
Судья называет еще двоих участников налета - американского гражданина Сэма Лю и гражданина Южной Кореи Ву Лан Ри.
Всех сотрудников удерживали против их воли. Одной сотруднице посольства удалось бежать через окно и вызвать помощь. Когда к посольству прибыла полиция, её встречал Адриан Хон Чан, назвавшийся дипломатом.
Он сообщил полицейским, что в посольстве всё в порядке.
Вечером большая часть участников рейда покинули здание посольства в трех машинах с дипломатическими номерами. Адриан Хон Чан и другие члены организации позднее покинули территорию посольства на другой машине.
Они разделились на четыре группы и направились в Лиссабон.
Адриан Хон Чан спустя пять дней, по словам судьи, связался с ФБР и изложил свою версию событий.
Что известно об этой группировке?
Организация "Гражданская оборона Чхоллима" (Cheollima Civil Defense), также известная под названием Free Joseon, ставит целью свержение режима Ким Чен Ына в Северной Корее.
О группировке узнали в 2017 году после заявления о том, что ей удалось вывезти племянника Ким Чен Ына Ким Хан Соля из Макао после убийства его отца. Ким Чен Нам был отравлен нервным токсином VX в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.