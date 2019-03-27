Странное нападение на посольство КНДР в Мадриде. Кто за ним стоит?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жена корейского дипломата вырвалась из здания и позвала на помощь

Малоизвестная группировка "Гражданская оборона Чхоллима" (Cheollima Civil Defense), ставящая своей целью свержение власти в Пхеньяне, взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде в феврале этого года.

Инцидент произошел за несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое.

Группировка, называющая себя правозащитной, утверждает, что не применяла силу при налете на диппредставительство.

С членами группировки не согласился рассматривающий дело о нападении испанский судья.

По его словам, 10 человек удерживали несколько часов сотрудников посольства в заложниках. Группировка избила нескольких сотрудников, выкрала компьютеры и телефоны.

Чем руководствовались члены группировки, остается неясным. На сайте малоизвестной организации написано, что таким образом группа реагировала на чрезвычайную ситуацию в посольстве в Мадриде.

Организация, как следует из заявления, передала "информацию невероятной потенциальной ценности ФБР в рамках взаимно согласованных условий конфиденциальности".

Правообладатель иллюстрации EPA/Yonhap Image caption Бывший посол Ким Хек Чхол руководил организацией встречи Ким Чен Ына с президентом Трампом в Ханое

Не исключено, что участники группы пытались выяснить информацию о Ким Хек Чхоле, бывшем после КНДР в Испании. Дипломата выслали из Испании в сентябре 2017 года в рамках санкций в ответ на ядерные испытания Пхеньяна.

В настоящее время Ким Хек Чхол занимает крупную должность в министерстве иностранных дел КНДР и руководил организацией встречи Ким Чен Ына с президентом Трампом в Ханое. Он также ездил в Вашингтон с ближайшим помощником Ким Чен Ына в январе в рамках подготовки этой встречи.

Кто стоит за этой операцией?

Как пишет испанская El País, операция в Мадриде была тщательно спланирована.

Испанские власти не исключают, что к рейду могла быть причастна американская разведка, пишет газета.

Сотрудники посольства сообщили полиции, что участники нападения говорили по-корейски. El País даже сообщила, что двое из них известны своими связями с ЦРУ.

Американские спецслужбы и госдепартамент утверждения газеты отвергли.

Что произошло в Мадриде?

Во вторник судья Хосе де ла Мата приподнял завесу секретности над ведущимся расследованием.

Правообладатель иллюстрации Google Maps Image caption Двухэтажное здание посольства КНДР расположено в центре Мадрида

Группа ворвалась в посольство в 16:34 по местному времени, а к 21:40 большая часть участников налета покинула здание.

Организация, по словам судьи, считает себя правозащитным движением и стремится к освобождению Северной Кореи.

Один из участников - проживающий в США гражданин Мексики Адриан Хон Чан предположительно проник в посольство, запросив прием у атташе по делам торговли, с которым ранее был знаком. Позже он впустил сообщников в здание.

Группа, по словам судьи, затем подвергла допросу атташе и пыталась убедить того бежать с ними. Северокорейский дипломат отказался, и его оставили связанным в подвале.

Судья называет еще двоих участников налета - американского гражданина Сэма Лю и гражданина Южной Кореи Ву Лан Ри.

Всех сотрудников удерживали против их воли. Одной сотруднице посольства удалось бежать через окно и вызвать помощь. Когда к посольству прибыла полиция, её встречал Адриан Хон Чан, назвавшийся дипломатом.

Он сообщил полицейским, что в посольстве всё в порядке.

Вечером большая часть участников рейда покинули здание посольства в трех машинах с дипломатическими номерами. Адриан Хон Чан и другие члены организации позднее покинули территорию посольства на другой машине.

Они разделились на четыре группы и направились в Лиссабон.

Адриан Хон Чан спустя пять дней, по словам судьи, связался с ФБР и изложил свою версию событий.

Что известно об этой группировке?

Организация "Гражданская оборона Чхоллима" (Cheollima Civil Defense), также известная под названием Free Joseon, ставит целью свержение режима Ким Чен Ына в Северной Корее.

О группировке узнали в 2017 году после заявления о том, что ей удалось вывезти племянника Ким Чен Ына Ким Хан Соля из Макао после убийства его отца. Ким Чен Нам был отравлен нервным токсином VX в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.