Правообладатель иллюстрации Михаил Терещенко, ТАСС Image caption Дмитрий Медведев теряет "френдов" как в реальной жизни, так и в социальных сетях

В соцсетях заметили, что Дмитрий Медведев предположительно удалил бывшего коллегу и протеже Михаила Абызова из списка друзей в сети "ВКонтакте". Действительно ли в сетях развернулась "чистка"?

"Хороший и надежный друг", - так шутят в Рунете по поводу новости о том, что премьер Медведев недосчитался Михаила Абызова в списке личных друзей. Профайл бывшего министра по делам открытого правительства на момент написания материала доступен в сети, но российского премьера не нашлось и в числе подписанных на него пользователей.

Дмитрий Медведев зарегистрировал официальную страницу в сети "ВКонтакте" в 2011 году и добавил девять друзей, включая Абызова, Тину Канделаки, Рамзана Кадырова и основателя сети Павла Дурова.

Тогдашний президент России охотно делился постами Абызова, которого наряду с Аркадием Дворковичем называли одним из ближайших соратников Медведева. Ни Дурова, ни Абызова в списке друзей нынешнего главы правительства больше нет.

Правообладатель иллюстрации VK.com Image caption Дмитрий Медведев делился постами своих друзей и комментировал их запись

Комментаторы шутят про "одиннадцать друзей Медведева", так как без Абызова у премьера осталось десять "френдов".

Авторы популярного Телеграм-канала "Беспощадный пиарщик" предположили, что Абызова поспешно удаляют из аккаунтов других российских чиновников.

Многие пользователи сравнивают вероятный "бан" Абызова в соцсетях с ретушированием фотографий в 1930-х годах, когда из официальных хроник стирали лица репрессированных партийцев.

"Это гены... в 30-х часто приходилось снимать портреты, закрашивать или уничтожать фотографии "врагов народа" и "шпионов", - отмечает пользователь vietnam.

Доподлинно установить, удалял ли Медведев Абызова невозможно, так как настройки "ВКонтакте" позволяют скрывать отдельных друзей в общем списке.

Однако некоторые комментаторы отмечают, что премьер в целом питает слабость к "цифровым репрессиям".

В 2017 году вскоре после выхода фильма "Он вам не Димон" премьер удалил из списка подписчиков в "Инстаграме" Алексея Навального и расфолловил страницу оппозиционного политика в сети "Твиттер". Многие другие подписчики страницы Медведва, знакомые с Алексеем Навальным, с удивлением обнаружили, что премьер под горячую руку успел "забанить" и их.

Годом ранее Дмитрий Медведев удалил неудачный пост в собственном "Твиттере", в котором написал, что Крым, наконец, "становится российским". Через несколько часов запись была удалена, но эпизод премьерской самоцензуры не ускользнул от внимания пользователей.

Баны и угрозы в соцсетях все чаще становятся оружием личной вендетты российских чиновников. Так, ярославский активист Елена Богданова утверждает, что ее "забанил" в соцсетях бывший мэр города Владимир Слепцов после серии неудобных вопросов к муниципальным властям.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ответ на просьбу местной жительницы Анны Власовой открыть детский сад и вовсе предложил женщине "нанять бабушек" перед тем, как удалить переписку и отправить Власову в "черный список".

Но капризы российских чиновников меркнут по сравнению с систематическими чистками пользователей, который устраивает в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп. Список "забаненных" им политиков, журналистов, артистов и даже хирургов исчисляется десятками.

Так, американский президент не поленился добавить в "черный список" ученого Юджена Гу, который написал о многочисленных грамматических ошибках в твитах Трампа: "Кофвеве, тот самый парень, который не в ладах с правописанием, пытается справиться с "ядерной кнопкой".