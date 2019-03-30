"Мам, не публикуй мои фотографии у себя в соцсетях!". Что такое "шерентинг"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Шарентинг" - новый термин, описывающий захлестнувший соцсети тренд

Как бы вы к этому ни относились, но надо признать, что ваши родители тоже освоили соцсети и не собираются с ними расставаться.

Это, конечно, неплохо - иметь еще одну возможность для общения с ними. Тем более забавно наблюдать, как они делают селфи или пользуются эмодзи.

Но если они размещают ваши фотографии без разрешения и понимания того, как работают установки приватности, то означает ли это, что они вышли за рамки допустимого? И как можно убедить их удалить ваши фотографии из своей ленты?

Родительство-вредительство?

"Шерентинг" - новый термин (от английского слова parenting - воспитывать и глагола to share - делиться, размещать в интернете), который как раз описывает этот тренд, когда родители выкладывают в соцсети фотографии и пересказывают случаи из жизни своих детей.

На этой неделе тренд снова стал активно обсуждаться после того, как американская актриса Гвинет Пэлтроу разместила свое селфи с дочерью с горнолыжного курорта.

Фотография собрала более 150 тысяч лайков. Однако дочь, Эппл Мартин, это не порадовало.

В своем закрытом "Инстаграм"-аккаунте она написала: "Мам, мы же это обсуждали. Ты не можешь ничего постить без моего разрешения". Пэлтроу на это ответила: "Там даже лица твоего не видно!".

Многие поклонники актрисы посчитали, что она как мать имеет полное право делиться фотографиями своей дочери. Но были и те, кто вспомнил о праве детей на личную жизнь.

Почему многих расстраивает "шерентинг"?

Ирония ситуации состоит в том, что по правилам большинства соцсетей, дети не имеют права создавать там собственные аккаунты достижения 13 лет.

Это означает, что те из них, кто соблюдает правила, не знают, что творится у них за спиной. А после регистрации в соцсетях могут оказаться в шоке от собственных фотографий, которые годами публиковали их родители.

Правообладатель иллюстрации Konrad Iturbe Image caption Конрад: "Сейчас фотографии остаются в интернете навсегда"

19-летний испанский программист Конрад Итурбе признается, что он как обухом получил по голове в 14 лет, когда понял, что его родители выкладывали его фотографии в соцсети.

"У моей мамы был "Инстаграм" еще до того, как у меня появился телефон, так что я даже не догадывался, что мои фото где-то размещены, - рассказал он Би-би-си. - Я не люблю выкладывать свои фотографии в соцсети, я их даже не размещаю у себя в "Инстаграме". Поэтому когда я подписался на аккаунт своей матери и увидел их у нее в профиле, то сказал ей, чтобы она их удалила: "Я же не давал тебе разрешения".

Ему это показалось вторжением в личное пространство. Особенно ему не понравился тот факт, что там были фотографии его маленького, а профиль его матери на "Инстаграме" был открыт для всех.

"Я не хотел, чтобы фотки из моего детства были выставлены на всеобщее обозрение, это очень личная вещь", - говорит он.

Его также беспокоит, что с помощью технологии распознавания лиц люди смогут отслеживать его и в более позднем возрасте.

Соне Бохари 14 лет, она живет в США. Соня столкнулась с той же проблемой, когда впервые зарегистрировалась на "Твиттере" и "Фейсбуке".

"Когда я впервые увидела фотографии, которые она [мать] размещала на "Фейсбуке" в течение многих лет, мне стало страшно стыдно. И еще я почувствовала, что меня предали", - написала она в журнале Fast Company.

"В ее [матери] открытом профиле в "Фейсбуке" были выложены все неловкие моменты моего детства: письмо, которое я написала зубной фее в пять лет, фотки меня плачущей и даже снимки, когда мне было 12-13 лет, о которых я вообще не знала", - написала девушка.

Шерентинг вызывает беспокойство не у всех. Шарлотте Кристи 23 года. Она учится в Лондоне и считает, что это нормально.

Ей было 13 лет, когда ее мама начала выкладывать ее фотографии на "Фейсбук".

"Каждый раз, когда она меня "тегала", то это попадало в мою ленту, так что все сразу это могли увидеть. Мне было от этого неловко, но я не была так уж расстроена, чтобы просить ее это убрать", - рассказывает Шарлотта.

"Мне кажется, мы живем в обществе, где всем хочется, чтобы их фотографии были как можно привлекательнее, но если моя мама размещает какую-то мою не очень уж привлекательную фотку, то это меня не так уж беспокоит. По-моему, я столько же ее фоток пощу, сколько она моих. Мне кажется, это нормальная вещь - показывать фотографии. И я не думаю, что она должна просить у меня разрешения: она же моя мама", - рассуждает девушка.

Чем опасен шерентинг?

Правообладатель иллюстрации Charlotte Christy Image caption Шарлотта привыкла к тому, что мама постоянно публикует ее фотографии без спроса

Сару [имя изменено], 29-летнюю медработницу из Гонконга, больше всего беспокоил вопрос потенциального вторжения в ее частную жизнь.

"Когда мне был 21 год, моя мама отметила меня в своем посте на "Фейсбуке", и я увидела, что она выложила целую кучу моих фотографий: от самых первых до тех, где мне 20 лет, - рассказала она в интервью Би-би-си. - У нее была открытая для всех страница, поэтому мне показалось, что это небезопасно. Я не хотела, чтобы мои детские фотографии были доступны всем, и я знала, что в "Гугле" вы можете узнать чье-то имя по фотографиям этого человека. А чем больше моих снимков она выложит, тем больше будет материала компаний, собирающих [личную] информацию".

Профессор Андра Сиибак, занимающаяся теорией массовых коммуникаций в Тартуском университете в Эстонии, провела уже несколько исследований шерентинга.

В ходе одного из них, в котором участвовали эстонские дети в возрасте от 9 до 13 лет, она обнаружила, что им нравилось, когда их родители постили что-то хорошее. Однако обнаружились большие расхождения в том, что дети и их родители считали "хорошей фотографией".

"Дети не хотели, чтобы их родители публиковали какие-то их непривлекательные фотографии, например, если волосы были растрепаны или на ребенке была одежда, которая ему или ей не нравилась. Во многих случаях родители не видели в этом большой проблемы. Однако что касается детей этого возраста, то это смогло серьезно повлиять на их самовосприятие и даже привести к их травле в интернете", - полагает профессор.

Еще один риск шерентинга - "цифровое похищение", когда незнакомые лица скачивают доступные в публичном пространстве фото детей и используют их в своих, часто преступных, целях.

Должны ли родители серьезнее относиться к этой проблеме?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Как указывает профессор Сиибак, многие родители полагают, что они, будучи взрослыми, несут ответственность за своих детей и не нуждаются в их разрешении в том случае, если полагают, что размещенные ими фотографии не наносят вреда.

Вместе с тем она отмечает, что родители, безусловно, должны принять во внимание вопрос соблюдения права своего ребенка на личную жизнь.

"Просто разговор о том, какие фотографии нравятся вашим детям и можно ли их публиковать, поможет наладить отношения", - напоминает она.

Родители часто устанавливают серьезную интернет-защиту в том, что касается использования ребенком интернета. Но получается, что эти правила применимы только к детям, но не к родителям.

Собеседники Би-би-си Конрад и Сара говорят, что родители поначалу отмахнулись от их опасений - отчасти из-за непонимания настроек приватности в интернете.

"Сначала моя мама просто посмеялась и сказала: "Никто их не увидит - это просто для друзей" несмотря на то, что ее профиль был открытым для всех", - говорит Конрад.

После того, как он объяснил своей маме все нюансы, она вникла в ситуацию и теперь всякий раз спрашивает его разрешения перед тем, как что-либо опубликовать.

У Сары был иной опыт: ее мать поначалу была обижена требованием дочери изменить настройки в своем аккаунте.

"Она сказала, что гордится мной и хочет поделиться этим в интернете… Когда я попыталась объяснить ей [свои опасения по поводу настроек приватности], она не поняла и сказала, что "в интернете и так все мониторится". Мне кажется, далеко не все родители так уж хорошо разбираются в вопросах безопасности в интернете, поскольку их поколение росло без интернета", - говорит девушка.

В конце концов, мать Сары согласилась изменить свои установки приватности, дав доступ только друзьям, хотя у нее их на "Фейсбуке" более тысячи. С большинством из них она не знакома лично, говорит ее дочь: "Так что в каком-то смысле это все равно публично".

"Когда она меня отмечала в своем посте, я начинала получать запросы в друзья от ее друзей, но я тут же отказывала. Это счастье, что она пока не умеет пользоваться "Инстаграмом"!" - говорит Сара.

Как убедить своих родителей изменить установки?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Это непросто, особенно учитывая, что нет никаких юридических оснований запретить им публиковать ваши фотографии. Чаще всего помогает убеждение.

Конрад советует воззвать к их чувству сострадания, чтобы они почувствовали себя на вашем месте.

"Я бы сказал: как бы ты почувствовала себя, если бы мои бабушка с дедушкой поместили бы твои фотографии, где ты делаешь нечто нелепое, на первой полосе газеты? В старые времена фотографии забывались, терялись, а сейчас они повсюду в интернете и остаются там навсегда", - пересказывает он свои доводы.

В то же время Сара добавляет: "Я пришла к выводу, что лучше всего просто оперировать фактами и не прибегать к эмоциям. Когда я давила на эмоции (говорила маме, что я ужасно выгляжу на детских снимках или что эти фотки неприличные, потому что я там полуголая), она обычно отвечала: "Но люди наверняка подумают: "Какая милашка!". Однако после того, как я провела ей ликбез по поводу безопасности в интернете и того, что мы не знаем, как люди могут использовать наши фотографии, моя мама согласилась что нужно быть осторожнее".

Ее мама, впрочем, по-прежнему выкладывает в соцсети фотографии без согласования с Сарой, но поскольку Сара убедилась в том, что настройки приватности у мамы изменились, то она согласилась на этот компромисс. К этому она добавила свое собственное решение.

"Я поменяла свои установки приватности так, что мои друзья теперь не могут видеть фотографии, на которых меня отметила мама", - рассказывает Сара.

Она признает, что для многих родителей размещение в соцсетях фотографий детей - это в какой-то мере способ выразить свою любовь.

"Это их способ показать, как они скучают по своим детям [если живут отдельно от них]. Это одна из главных причин, по которой я решила ей это полностью не запрещать".