"Боинг" исправит все самолеты 737 MAX. Что в них поменяется?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Весь цикл сертификации, внесения исправлений и обучения персонала займет много недель

Корпорация Boeing объявила о выпуске электронной "заплатки" для программного обеспечения бортовой аппаратуры авиалайнеров 737 MAX. После двух авиакатастроф, произошедших всего за пять месяцев, эксперты не исключали, что виной этих аварий могла стать система, которая корректировала действия пилотов в неправильную сторону.

Речь идет о программе, которая помогала пилотам "подруливать" самолет, корректируя его положение в воздухе и направляя слегка вниз. Она называется "Улучшение характеристик системы маневрирования" - Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Расследование двух авиакатастроф пока не закончилось, и окончательно судить о том, что именно привело к гибели 346 человек, невозможно.

Тем не менее, судя по тем изменениям, которые вносит в программное обеспечение Boeing, исправлять предстоит именно MCAS.

Как появилась система MCAS

737 МАХ - последняя модификация самого популярного самолета в пассажирской линейке Boeing. Его выпускают с конца 1960-х годов, постоянно модернизируя.

С одной стороны, благодаря применению новейшей электроники и материалов это современный самолет, который на равных конкурирует со своим европейским "одноклассником" - Airbus A320. С другой, конструкторам пришлось решать проблему того, что планер этого самолета не был рассчитан на двигатели большого диаметра, которые на него ставят в модификации МАХ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Датчик угла атаки - черный лепесток ниже красной ленты

Моторы пришлось переносить чуть вперед и поднимать немного к крылу. Вкупе с увеличением мощности двигателей это привело к тому, что они стали немного "разворачивать" самолет, заставляя его задирать нос вверх. Такое положение опасно, поскольку может привести к потере скорости и сваливанию самолета.

Изменить положение двигателей было невозможно, и тогда в Boeing придумали систему MCAS, которая опускала нос вниз, и чтобы не отвлекать пилота от управления самолетом, конструкторы сделали так, чтобы она работала в "фоновом" режиме, не сообщая пилоту о своей работе.

Положение самолета система определяла при помощи датчиков "угла атаки" - так в авиации называется угол между направлением движения самолета и тем, куда направлен его нос. При большом угле самолет, например, может продолжать лететь горизонтально вперед, с задранным вверх носом. В таком положении он будет терять скорость и в конце концов свалится в штопор.

Угол атаки на Boeing 737 измеряют два датчика, которые представляют собой небольшие "флажки" на борту фюзеляжа в носовой части. Именно неисправность одного из датчиков, как считают эксперты, могла привести к тому, что MCAS ошибочно сочла, что угол атаки самолета увеличился, и его надо направить к земле.

Тайком от пилотов

Одни авиационные эксперты упрекают Boeing в том, что MCAS фактически управляла самолетом параллельно с пилотами, которые не подозревали об этом.

Другие говорят, что стандартные процедуры реагирования на подобное странное поведение самолета могли бы исправить ситуацию, поскольку они предусматривали отключение автоматики и переход на полное ручное управление.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лайнеры Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в ожидании внесения исправлений

Неделю назад The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Boeing не поставлял в стандартной комплектации 737 МАХ две системы, которые могли потенциально помочь пилотам разобраться в ситуации неправильного срабатывания.

Одна система выводила на дисплей на приборной панели показания обоих датчиков угла атаки. Вторая сигнализировала о разнице показаний между двумя датчиками. В такой ситуации пилоты могли бы, как минимум, знать о том, что один из датчиков неисправен.

Большинство нововведений Boeing направлены на исправление именно этой ситуации, описанной The New York Times.

Что именно будет исправлено?

MCAS будет ориентироваться на информацию от двух датчиков, а не от одного, как было до сих пор.

В случае, если разница показаний двух датчиков угла скорости будет превышать 5,5 градусов, MCAS не будет срабатывать.

Система предупреждения о разнице показаний датчиков станет штатной, то есть за ее установку не надо будет доплачивать.

Программа MCAS останется на самолете, однако она будет срабатывать только один раз. До сих пор она продолжала "исправлять" движения штурвала пилотов раз в несколько секунд.

Когда будут исправлены все самолеты?

Обновление включает в себя и другие исправления. В компании Boeing говорят, что на обновление системы потребуется всего один час.

Кроме того, пилоты, которые летают на 737 МАХ, должны будут пройти дополнительное обучение на тренажере.

В конце недели Boeing отправит список изменений и план переобучения пилотов в Федеральную авиационную администрацию США, которая должна будет сертифицировать обе программы. По мнению экспертов, это может занять до двух недель.

После того как прошивка программного обеспечения самолетов и программа обучения пилотов будут одобрены, Boeing вышлет их всем владельцам 737 МАХ.

Далее им потребуется ещё несколько дней на то, чтобы установить прошивку, и еще больше времени на то, чтобы персонал смог пройти обучение на тренажерах.