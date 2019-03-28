Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk/TASS Image caption Александринка, основанная Елизаветой Петровной, оспаривает звание первого русского театра у Волковского театра в Ярославле, хотя младше его на несколько лет

Объединение двух разных драматических театров в Петербурге и Ярославле в одну административную единицу окончательно утверждено. Невзирая на вопросы и протесты, министр культуры России Владимир Мединский в четверг подписал приказ.

Идея слить Александринский и Ярославский драматический театры в Первый национальный театр России вызвала у одних восторг, у других - недоумение.

Главный режиссер театра им. Волкова в Ярославле Евгений Марчелли обещает, что объединение принесет актерам новые европейские и американские гастроли, рост зарплат, медстраховку и возможность отремонтировать сцену. "У нас молодежь просто от восторга пищала, когда мы эту новость сообщили. Все прыгали и радовались, что у нас будет возможность выйти на более широкие горизонты", - рассказал Марчелли прессе.

Однако директор театра и власти Ярославской области - которые не были в курсе планов минкульта - отозвались о проекте скептически.

На встрече с труппой директор театра Алексей Туркалов сказал Марчелли: "Вы не считаете артистов за людей... Поверьте, три четверти труппы здесь не будет. Моя позиция - никуда не уходить из области и остаться первым русским театром" (цитата по Интерфаксу). А зампред правительства области Максим Авдеев сказал, что ярославские власти узнали о проекте случайно, что четкие перспективы и гарантии сохранения исторического наследия неясны, и это вызывает протест.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Театр имени Волкова - предмет гордости жителей Ярославля наряду с местными спортивными командами

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал внезапное объединение театра имени Волкова с Александринкой попыткой чиновников просто избавиться от него под предлогом оптимизации: "Причем делают это исподтишка, келейно, как какую-то спецоперацию", - сказал народный артист России.

Два первых театра России

Драматический Волковский театр в Ярославле - старейший в России. Он был основан в 1750 году и носит имя купца Федора Волкова, который считается первым русским профессиональным драматическим актером и режиссером. В XIX веке, как гласит официальная история театра, на его сцене дебютировали Иван Москвин, Леонид Собинов, Пелагея Стрепетова (известен ее портрет кисти Ильи Репина). В нем выступали Михаил Щепкин и Константин Станиславский, а на открытии нынешнего здания театра в 1911 году присутствовал Владимир Немирович-Данченко.

Академический театр драмы имени Пушкина в Петербурге, известный как Александринский - тоже один из старейших в России, но моложе ярославского. Он оспаривает у Волковского театра первородство на основании того, что придворную труппу, основанную императрицей Елизаветой Петровной в 1756 году, несколько лет возглавлял тот же Федор Волков. Здание на Невском проспекте, построенное по проекту зодчего Карла Росси, театр получил в 1832 году.

Правообладатель иллюстрации Pyotr Kovalev/TASS Image caption В новой постановке Александринского театра по замыслу режиссера Валерия Фокина персонажи лермонтовского "Маскарада" - фигуры в чужой игре

Неожиданную на первый взгляд идею сделать из двух трупп в разных городах единый театр, как заверяет Марчелли, предложил ему худрук Александринки Валерий Фокин, обосновав ее тем, что можно будет совместно выезжать на гастроли и на фестивали.

Министр культуры Мединский в четверг на сайте минкульта сообщил, что проект уже утвержден и пересмотрен не будет. "Создание Первого национального театра России предусматривает единое администрирование, что, безусловно, будет способствовать повышению качества работы", - говорится в заявлении министра. Мединский назвал проект прорывным и заявил, что его "единодушно поддержали" обе труппы.

Петербург - Владикавказ - Владивосток

Министерство культуры России уже не в первый раз проводит радикальное укрупнение известнейших культурных учреждений, находящихся под его управлением.

Сам глава минкульта привел в пример объединение Большого театра с Камерным музыкальным театром им. Бориса Покровского, благодаря которому Большой получил экспериментальную молодежную сцену.

В 2013 году большой шум вызвал проект объединения Мариинского театра с хореографической Академией им. А. Вагановой и филармонией.

Однако Большой находится на соседних улицах с театром Покровского, и академия Вагановой всегда была рядом и "под крылом" Мариинки. По крайней мере эти объекты находятся в одном городе.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS Image caption "Реорганизация федеральных театров всегда происходила системно и без скандалов. А главное - всегда с позитивным результатом для отрасли", - заявил министр культуры Мединский.

Минкульт пошел дальше и, преодолевая доводы географии, объединил под руководством генерального и художественного директора Мариинки Валерия Гергиева также Приморский краевой театр оперы и балета, находящийся во Владивостоке, и Национальный государственный театр оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания во Владикавказе.

Краевой театр оперы и балета во Владивостоке ныне официально называется "Приморская сцена Мариинского театра".

Расстояние между Петербургом и Владивостоком - 9,5 тыс. км; от нового филиала на Кавказе Мариинку отделяет 2,5 тыс. км.

"По воле маэстро Гергиева"

Со времени объединения труппа из Владивостока начала ежегодно ездить на гастроли в Петербург и впервые провела гастрольные туры за границей: в китайском Харбине и в столице Южной Кореи, Сеуле.

Владикавказский театр уже был более близок Мариинскому не только географически: с 2005 года театр в Алании, на родине Валерия Гергиева, возглавляла его родная сестра. После слияния часть труппы и оркестра перешла в местную филармонию, часть осталась. Театр называется филиалом Мариинского театра и имеет с ним единый сайт и единую администрацию, как и Приморская труппа.

"Мы не объединились с Мариинским театром, а вновь воссоздались", - рассказал Русской службе Би-би-си источник в администрации филиала. Обновился состав, идет активная ротация оркестра. Для участия в отдельных постановках из Петербурга в Осетию приезжают в командировки молодые певцы и оркестранты.

"Репертуар изменился, его утверждает маэстро Валерий Абисалович Гергиев", - говорит представитель администрации. На зарубежные гастроли кавказский филиал еще не ездил ("это в планах"), но побывал с гастролями в Петербурге и выступил на легендарной сцене Мариинки.

Изменения в лучшую сторону отразились на материальном положении артистов, говорят в театре. На вопрос о том, как при этом удается держать непредставимые для культурных столиц цены на билеты - от 100 до 300 рублей за билет на любой спектакль, от "Аиды" до "Дюймовочки" - в филиале отвечают: "Это по воле маэстро Гергиева. Так он распорядился ради популяризации культуры в республике".