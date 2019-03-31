Правообладатель иллюстрации Tuomas Kurtakko/Lapland Hotels SnowVillage Image caption Король ночи охраняет сон постояльцев

До последнего сезона "Игры престолов" - считанные дни. И маркетологи компании HBO, которая стоит за созданием сериала, проявляют чудеса изобретательности - они придумали сделать отель по мотивам телесаги. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что они не единственные, кто использовал подобный прием.

Отель SnowVillage появился на финском курорте Киттиля, в 200 км от Полярного круга. Созданная изо льда и снега обитель Белых ходоков с радостью принимала гостей уже две зимы подряд.

Правообладатель иллюстрации Tuomas Kurtakko/Lapland Hotels SnowVillage

Удовольствие почувствовать себя Джоном Сноу или Сансой Старк стоит от 480 евро в сутки - и при этом шубы на входе не выдают, хотя температура в помещении - 5 градусов ниже нуля. И спать гостям приходится в одежде, потому что кровати сделаны изо льда.

В отеле также есть ледяные фигуры героев сериала, созданные скульпторами из России, Польши, Украины, Литвы и Финляндии. А в центре главного зала - Железный трон (тоже изо льда).

Правообладатель иллюстрации Tuomas Kurtakko/Lapland Hotels SnowVillage

Тут есть и охраняемый драконами бар, и даже настоящая часовня для тех, кто хочет связать себя узами брака и сыграть свадьбу. Организаторы умалчивают, должна ли она быть кровавой, но говорят, что в этом году отметить радостное событие до конца апреля, когда закроется отель, здесь решили 30 пар.

Правообладатель иллюстрации Tuomas Kurtakko/Lapland Hotels SnowVillage

Это не первый пример появления так называемого pop-up отеля, который работает ограниченное время.

Сила в знании, а не в деньгах

В этом году свое тридцатилетие отмечает настольная игра Trivial Pursuit. В честь этого события компания Husbro запускает тематический отель. Здесь фанатам игры надо будет проявить свою эрудицию, тем более что расплачиваться им придется не деньгами, а знаниями.

Правообладатель иллюстрации TRIVIALPURSUITHOTEL.COM

Проживание в гостинице - бесплатное, но если хотите пожить там с комфортом и получить, к примеру, мягкую подушку или изысканный ужин, надо правильно отвечать на вопросы.

По словам организаторов, заявку на участие оставили более двух тысяч фанатов игры, однако шанс пожить в отеле есть только у семерых победителей.

Отель с видом на Сидней… и приставку

Австралийское подразделение Microsoft на несколько дней соорудило бесплатный мини-отель в одном из парков Сиднея.

Игроки могли забронировать один из четырех тематических номеров, посвященных конкретной видеоигре, и могли провести в этом отеле всю ночь или два часа в дневное время. Или можно было просто прийти и сыграть в приставку в лобби.

За три дня отель для геймеров посетило около тысячи человек.

Мини-отель колесит по Лондону

Правообладатель иллюстрации VISIT LONDON

В 2010 году на улицы Лондона на одну неделю выкатился самый маленький люксовый отель. Эта передвижная гостиница была сделана из фургона размером всего лишь девять метров в длину и два в ширину.

Внутри гостей ждали все атрибуты потребительского счастья - телевизор, аудиосистема, холодильник, ванная и туалет. У входа гостей встречали портье, официант и повар.

Правообладатель иллюстрации VISIT LONDON

Самое интересное, что он практически всегда был на ходу и перемещался от одной лондонской достопримечательности к другой. То есть можно было, например, лечь спать с видом на Тауэрский мост, а утром проснуться и позавтракать на Трафальгарской площади.

Создатели отеля хотели показать, каким разнообразным может быть Лондон. "Наша работа - продемонстрировать людям не только центр столицы, но и менее известные туристам окрестности", - сказала представительница компании Visit London Жаклин Френч.

Погостить в мини-отеле могли только победители лотереи, которую проводили Visit London.

Перезагрузка с авто

Правообладатель иллюстрации VOLVO CARS RUSSIA

Наверное, у каждого в жизни были моменты, когда хочется уехать жить в лес. На этом решили сыграть в российском представительстве компании Volvo.

На берегу Финского залива построили коттедж, где вполне можно было уединиться и "перезагрузиться".

Правообладатель иллюстрации VOLVO CARS RUSSIA

Гости могли заниматься йогой, кататься на велосипеде по сосновому бору или просто валяться возле камина или в гамаке. Если же переосмысление того, кто ты такой и что ты делаешь в этом мире, требовало поездки в город, то это можно было сделать на предоставленном компанией автомобиле.

Бонусом предоставлялся консьерж, который помогал постояльцам планировать их уединение.

На вопрос Русской службы Би-би-си о том, как отразилась акция на продажах рекламируемой модели Volvo, в российском представительстве концерна ответили: "Мы не просчитывали прямой эффект именно от Cross Country House, так как этот проект был частью многоканальной рекламной кампании".