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Репетиторы в Лондоне всё чаще отмечают интересную тенденцию среди родителей школьников: те берут курсы по предмету, которым их дети дополнительно занимаются с преподавателями, чтобы не отставать от своих чад.

По данным газеты Evening Standard, родители нанимают себе педагогов за 40 фунтов (52,5 доллара) в час, чтоб самим разобраться с домашним заданием своих детей.

Более двух третей родителей из 2,5 тысяч опрошенных лондонским репетиторским агентством Tutor House признались, что не поняли "домашку" отпрысков.

При этом половина опрошенных обеспокоена тем, что они сами мешают развитию своих детей и изучению предмета, пытаясь помочь.

Основатель Tutor House Алекс Дайер замечает, что не удивлён тем, как родители хотят понять домашнее задание ребенка, учитывая, что учебные программы постоянно меняются.

"Это одна из главных причин, по которой семьи нанимают репетитора. В то же время это довольно печально, и я могу представить, что многие считают себя беспомощными из-за того, что не знают, как поспособствовать успеху ребёнка", - замечает мужчина.

При этом все больше школьников в Британии занимаются с частными преподавателями.

В июле 2018 года опрос, опубликованный образовательной благотворительной организацией The Sutton Trust, показал, что 27% учащихся средних школ в Англии и Уэльсе занимаются с репетиторами. В Лондоне этот показатель достигает 41%.

Проблема в местном ЕГЭ?

Конкуренция за места в средней и высшей школе и новые, более сложные экзамены GCSE (неполный аналог российского ЕГЭ), введённые в 2015 году, подтолкнули родителей к поиску домашних учителей для своих детей.

Обосновывая необходимость нового GCSE, в минобразования страны утверждали, что Великобритания отстала от других стран ЕС по успеваемости, поскольку ценность общего экзамена будто бы упала.

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Основатель репетиторского агентства Алекс Дайер сказал, что среди самых популярных онлайн-и офлайн-курсов Tutor House - математика, английский язык, география и естественные науки.

Москва идёт своим путем?

Русская служба Би-би-си Ньюз опросила нескольких московских репетиторов и выяснила, что они почти никогда не слышали о том, чтобы кто-то из родителей просил подтянуть их уровень знания предмета до знания школьной программы. Но случаи, когда репетиторы занимаются с родителями, есть.

Молодая преподавательница по английскому Яна (имя изменено) сообщила, что занималась с отцом её ученицы, но мотивация родителя была не "догнать ребёнка", а подтянуть бизнес-английский, поскольку ему очень нравилась методика обучения, предложенная девушкой.

Учительница Инна (имя изменено) поделилась сразу несколькими случаями из своей практики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не всем детям хватает уроков, чтобы полноценно усвоить требуемую школьную пограмму

"Дочь уезжает учиться заграницу, родители едут следом, мол а вдруг что, а ребёнок там один, а без языка никуда," - рассказывает она.

"Второй случай: дети сами ничего не делают, нужно заставлять, а отцу нужен английский на работе, при том, что уровень знаний, как у детей в третьем классе. Вот и решил совместить приятное с полезным".

"Был ещё и третий вариант: учил папаша, чтобы жену позлить и с ребёнком больше времени проводить. Но это уже больше из серии семейных разборок было, а не учёбы", - заметила преподаватель в переписке с Би-би-си.

Но есть родители, которые любят сами разбираться в домашних заданиях своих детей и увлеченно осваивают внеклассовые детские образовательные программы. Сомелье Алёна (имя изменено) считает, что просветительский досуг может быть одинаково полезен и ученикам, и родителям.

"[Есть] потрясающие лекции для детей, и взрослым тоже интересно", - отмечает она.