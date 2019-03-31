Президентом Словакии впервые станет женщина. Кто она?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зузана Чапутова - адвокат и правозащитница - по опросам уверенно лидирует перед вторым туром выборов президента Словакии

Орбан в Венгрии, Качиньские в Польше, Земан в Чехии - в последние годы в Центральной Европе консерваторы и популисты только набирали силу. Но теперь избиратели Словакии показывают, что еще не все потеряно для либералов.

Во втором туре президентских выборов, который пройдет в субботу в Словакии, по предварительным данным побеждает Зузана Чапутова - адвокат, правозащитница, борец с коррупцией и человек очень либеральных взглядов. Ее соперник Марош Шефчович уже поздравил ее с победой.

Победа Чапутовой не изменит политический курс Словакии: президент в этой стране - в основном церемониальная фигура, правят же парламент и правительство (глава которого, Петер Пеллегрини, заверяет, что Словакия была и остается надежным членом НАТО и ЕС).

Но сам факт того, что на выборах в этом регионе победил человек, не возражающий, например, против однополых браков, достаточно символичен. Хотя права ЛГБТ - совсем не главное в программе Чапутовой.

В девяностые Словакия выглядела на фоне соседей - Польши, Чехии и Венгрии - коррумпированной и отсталой в части реформ страной.

"Теперь, похоже, Словакия станет как бы полузрячей среди слепых соседей", - сказал еще до выборов британской газете Guardian ведущий словацкого радио Михал Катушка.

По мнению аналитика Немецкого Совета по внешней политике Милана Нича, победа Чапутовой "может дать старт большим политическим и поколенческим переменам в Словакии после долгого правления популистской партии Смер (бывшего премьер-министра Роберта) Фицо".

"Победа Чапутовой покажет другое лицо Центральной и Восточной Европы, покажет альтернативу нелиберальным силам и централизации политики, происходящей в Венгрии и Польше", - сказал он Би-би-си.

Главное в программе Чапутовой - борьба с коррупцией.

Дело об убийстве

"Мы уже 30 лет не можем справиться со злоупотреблениями во власти, темными делишками бизнеса и правительства и коррупцией. Из-за этого люди разочарованы в политиках и политике", - сказала кандидат в президенты на недавних теледебатах.

45-летний адвокат Чапутова много лет сотрудничала с правозащитниками и занималась защитой бедных, а также экологическими проблемами.

Взлету популярности Чапутовой немало способствовала история с убийством год назад журналиста Яна Куцяка, расследовавшего коррупцию и возможные связи людей из окружения премьер-министра Роберта Фицо с мафией.

Убийство привело к массовым демонстрациям протеста и отставке Фицо.

Перед самыми выборами обвинение в организации этого убийства было предъявлено магнату Мариану Кочнеру. Чапутова же много лет боролась с Кочнером из-за незаконной свалки в городе Пезинок недалеко от Братиславы.

Соперник-еврофил

Сюжет финальной схватки на президентских выборах был бы красочнее и драматичнее, если бы Чапутовой противостоял какой-нибудь откровенный популист или национал-радикал, борец с Евросоюзом и "либеральными догмами".

Однако соперник Чапутовой во втором туре - вице-председатель Европейской комиссии Марош Шевчович.

"Они оба называют себя проатлантистами и проевропейцами. Они за укрепление сотрудничества с ЕС, они выступают за решение проблемы миграционного кризиса путем помощи странам, откуда бегут мигранты", - объясняет обозреватель словацкого издания Pravda Ян Баранек.

Баранек составил табличку из общих позиций и разногласий Чапутовой и Шевчовича и обнаружил одно принципиальное расхождение: Шевчович называет себя защитником "традиционных христианских ценностей".

"Она выступает за легализацию гражданского партнерства между людьми одного пола и не исключает возможности разрешить таким парам усыновлять детей. Он отвергает такое партнерство и выступает против усыновления детей гомосексуальными парами. Она не апеллирует к церкви, он продвигает христианские ценности", - поясняет Баранек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption И Марош Шевчович, и Зузана Чапутова - за европейскую и евроатлантическую ориентацию Словакии

У Чапутовой и Шевчовича был соперник, которого комментаторы относят к правым популистам - бывший судья Штефан Харабин, который пугал избирателей нашествием бесчисленных орд иммигрантов. Но он занял третье место.

Последние опросы показывали очень солидный отрыв Чапутовой от Шевчовича: 60% против 40%. Но еврокомиссар все же надеется на победу.

"Результаты первого тура показали, что на самом деле 60% словаков разделяют мои взгляды. У нас одинаковое мнение, например, относительно неприемлемости обязательных квот на прием мигрантов. Мы согласны в том, что нужно избегать экспериментов с регистрацией однополых партнеров и разрешений гомосексуальным парам иметь приемных детей. В то же время избиратели хотят президента, который за сильную Словакию", - сказал Шевчович в интервью тому же изданию Pravda.