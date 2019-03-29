Как не разориться на штрафах за фейки и оскорбление власти. Краткий справочник

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В пятницу, 29 марта, в России вступают в силу законы об ответственности за оскорбление власти и распространение "фейковых" новостей в интернете.

Несмотря на критику, сопровождавшую рассмотрение и принятие законопроектов парламентариями, 18 марта президент Владимир Путин поставил свою подпись на документах.

Для граждан нарушение этих законов грозит крупными штрафами и даже административным арестом, а для интернет-ресурсов и СМИ - внесудебной блокировкой.

Что нужно знать о новых ограничениях, чтобы этого избежать?

Об оскорблении власти

Действие закона распространяется на информацию, которая в неприличной и оскорбительной форме выражает "явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам (флаг, герб и гимн), конституции и органам власти.

Такой контент, согласно закону, подлежит блокировке во внесудебном порядке. Генпрокурор или его заместители должны обратиться в Роскомнадзор, который даст разместившему его ресурсу сутки на удаление. В случае, если этого сделано не будет, ресурс будет заблокирован.

Для граждан нарушение закона предусматривает штрафы и административный арест. За первое нарушение граждане заплатят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, за второе - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а за третье и следующие нарушения - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Арест на срок до 15 суток может быть применен уже при повторном нарушении.

Суммы штрафов увеличились в десятки раз при подготовке законопроектов ко второму чтению. Так, изначально за первое оскорбление власти планировалось штрафовать на 1-5 тысяч рублей.

"Власть уверена, что ее будут троллить и оскорблять. Она уверена, что низкие штрафы не остановят безудержной инициативы масс и грубости", - объяснял это политолог Андрей Колядин газете "Ведомости".

Во время принятия закона больше всего вопросов было о том, что же будет считаться "явным неуважением" к власти "в неприличной форме". В соцсетях спешили выразить свое неуважение к власти, пользуясь тем, что закон еще не вступил в силу.

О "фейковых" новостях

К "фейковым" новостям закон относит "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или создать помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Если такая информация будет обнаружена в зарегистрированном интернет-СМИ, Роскомнадзор предупредит редакцию о необходимости удалить ее в течение суток - в противном случае оно будет заблокировано.

Остальные интернет-ресурсы, в том числе аккаунты пользователей соцсетей, должны быть заблокированы без предупреждения (по аналогии с блокировкой сообщений о готовящихся акциях протеста, не согласованных с властями).

На "традиционные медиа" (газеты, телеканалы, радиостанции) и новостные агрегаторы закон не распространяется. Депутаты согласились с тем, что для них уже действует закон о СМИ.

Гражданам за распространение фейк-ньюс грозят штрафы от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с возможной "конфискацией предмета административного правонарушения" - устройства, с которого был отправлен противоправный контент.

30-100 тысяч рублей - столько придется заплатить, если "фейковая" новость не привела к "тяжелым последствиям". Причем в первом чтении речь шла всего о 3-5 тысячах рублей.

Для должностных лиц штрафы составят от 60 тысяч до 200 тысяч рублей (в первоначальном варианте - только 30-50 тысяч), для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч.

За распространение "фейков", которые создали помехи функционированию указанных в законе объектов, штрафы составят от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Если из-за "фейковых" новостей погибнет или пострадает человек, размер штрафа может дойти до 400 тысяч рублей (для граждан), 900 тысяч рублей (для должностных лиц) и 1,5 млн рублей (для юрлиц).